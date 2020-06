EL FRACASO DE LA DERECHA BRASILEÑA

Por Emir Sader ***

La historia de la derecha brasileña es una historia sucesiva de fracasos. Brasil fue liderado, ininterrumpidamente, por la derecha, hasta la crisis de 1929.



Imagen: EFE



La responsabilidad de la crisis cayó unánimemente en la derecha, porque era liberal y el liberalismo permitió que la crisis se extendiera, con su opinión de que el mercado produce periódicamente una crisis, pero así reconstruye a la economía, ya que algunas empresas más frágiles quiebran, meintras las más sólidas salen fortalecidas y la economía sigue adelante. Pero esa vez la recesión fue más profunda que nunca, el desempleo en los Estados Unidos e Inglaterra alcanzó el 30 por ciento y el mercado no pudo restaurar la economía y el empleo.

En ese entonces, todas las reacciones fueron antineoliberales, ya sea el fascismo, el comunismo soviético o el Estado del bienestar. Éste, con Franklin Delano Roosevelt regresando a John Maynard Keynes, se convirtió en el modelo de gobierno hegemónico durante décadas. Europa tuvo tres décadas de pleno empleo. Un presidente de derecha en los Estados Unidos, como Richard Nixon, llegó a decir, a principios de la década de 1970: «Todos somos keynesianos». Quien implementó el Estado del bienestar en Europa no fue predominantemente la socialdemocracia, sino la derecha, en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, por lo que este tipo de Estado fue consensuado. Durante décadas, no se habló de educación privada, sino de educación pública. El liberalismo desapareció de la escena política, considerada una ideología exótica, que defendía posiciones antiestatales, completamente contrarias al consenso mayoritario.



En Brasil, la derecha fue vencida sucesivamente desde que fue derrotada por la revolución de Getulio Vargas, en 1930. Su último presidente, antes de 1930, Washington Luis, se destacó por la declaración de que «el problema social es un asunto de la policía». La caída de Getulio, en 1945, no representó el fin del getulismo, que continuó con el propio Getulio en 1950.



La derecha se concentró en las ofensivas golpistas, coordinadas por la Escuela Superior de Guerra, fundada por Golbery do Couto e Silva y Humberto de Alencar Castelo Branco – los mismos que finalmente lideraron el golpe de 1964. El suicidio de Vargas en 1954, pospuso la dictadura durante diez años, pero antes de eso, el gobierno de Juscelino Kubitschek representó un cambio estructural importante, con la llegada de inversiones masivas desde Estados Unidos, con la industria automotriz como punto principal, inversiones que cambiaron la dirección del desarrollismo brasileño, ahora bajo la hegemonía del capital extranjero. Joao Goulart fue vice presidente de Kubitschek, mostrando cómo los sectores populares estaban subordinados en el nuevo bloque gubernamental.



La mayor victoria de la derecha en la historia de Brasil no ocurrió de manera democrática, sino a causa del golpe de estado de 1964, que terminó con un período de inestabilidad política y afirmó un modelo económico que, para el capitalismo brasileño, fue eficiente. Afirmó el camino brasileño como una alternativa en América Latina, allanando el camino para otras dictaduras, en Uruguay, Chile y Argentina, que sin embargo no tuvieron éxito, porque perdieron el final del ciclo expansivo del capitalismo, utilizado por Brasil. La dictadura militar fue el período más exitoso para la derecha brasileña. En la democratización, logró derrotar una salida de amplia redemocratizacion del país. El gobierno de Sarney fue una victoria para la derecha, al evitar una salida a la izquierda de la dictadura, pero fue un fracaso político como gobierno.

La otra gran victoria de la derecha se dio en el período neoliberal, con los gobiernos de Fernando Collor de Melo y Fernando Henrique Cardoso. Se las arreglaron para imponer la ideología neoliberal. Políticamente derrotaron a Lula y al Partido de los Trabajadores tres veces seguidas, dos de ellos en la primera ronda. Parecía que enterrarían a la izquierda y consagrarían al neoliberalismo, con la condena del Estado, del gasto público, de los derechos de los trabajadores, con el ajuste fiscal como un valor absoluto. El giro de la página del getulismo, anunciado por FHC, tenía la intención de pasar la página de la división derecha-izquierda, de las alternativas de izquierda al neoliberalismo, del liderazgo de Lula, del PT, de los sindicatos y de todos los movimientos sociales.

Fue una victoria para la derecha instalar a la agenda neoliberal en la centralidad de los problemas sociales, en el país más desigual del continente más desigual: inflación, gasto excesivo e ineficiente del Estado, el mercado como el mejor asignador de recursos, ideas que han permanecido en la opinión pública hasta hoy, excepto en los años de los gobiernos del PT. En los 90 la inflación fue contenida pero, sin políticas sociales, la desigualdad social aumentó, la recesión tuvo lugar, junto con el desempleo. La victoria se convirtió en una derrota.

Los años de los gobiernos del PT fueron la mayor derrota de la derecha hasta ahora en la historia de Brasil. Brasil vivió sus años más virtuosos, con desarrollo económico, distribución del ingreso, reducción de las desigualdades, aumento de la inclusión social. La economía creció sin una inflación descontrolada o un desequilibrio desordenado en las cuentas públicas. El déficit de la seguridad social disminuyó, con la creación de más de 20 millones de empleos formales. El sueldo mínimo subió un 70 por ciento por encima de la inflación. La democracia política se mantuvo plenamente, al igual que la libertad de prensa. La imagen de Brasil en el mundo nunca fue tan buena, el país proyectó a Lula como líder político de alcance mundial.



Derrotada en cuatro elecciones democráticas, la derecha intentó sabotear a los gobiernos del PT desde su inicio. Acusaciones de corrupción, apoyadas por acciones ilegales de sectores del Poder Judicial, en complicidad silenciosa con otros, campañas en los medios para desestabilizar a los gobiernos, finalmente movilizaciones para generar el clima que hizo posible el golpe del 2016 en contra de Dilma Rousseff.

Nueva y abrumadora victoria para la derecha. ¿Que pasó? Después de cuatro años, podemos darnos cuenta del resultado la acción concertada de medios de comunicación, empresas y poder judicial de derecha: el mayor desastre de la historia de Brasil, con recesión y desempleo récord, un descrédito mundial sin precedentes, más de mil brasileños asesinados diariamente por el coronoavirus sin ninguna reacción efectiva por parte del gobierno de Jair Bolsonaro (foto). En manos de la derecha Brasil se encuentra sin gobierno y sin presidente, en la peor crisis de su historia.



Una vez más la derecha ha fallado, mostrando lo que tiene para ofrecer al país. Bolsonaro es el resultado de la acción de derecha. El Brasil de hoy es el producto de lo que la derecha tiene para ofrecer al pais. La izquierda ha mostrado, con los gobiernos del PT, su propuesta para Brasil y la validez de la polarización entre derecha e izquierda, con proyectos radicalmente contradictorios para nuestro país.