REGRESO A CLASES EN MISIONES: PIDEN QUE EL ESTADO GARANTICE LA SEGURIDAD HIGIÉNICA Y EDILICIA

A través de un proyecto de Comunicación, la diputada Giuliana Perini (Partido Agrario y Social), solicitó al Estado provincial que, ante el posible regreso a clases, que se estima para el mes de agosto, a través del Ministerio de Educación garantice la seguridad higiénica y edilicia, luego del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a raíz de la pandemia Covid-19.

Perini planteó específicamente que se tomen todos los recaudos necesarios en materia de higiene, como el acondicionamiento de baños y comedores, suministro de agua potable y su correspondiente saneamiento.

Asimismo, requiere que se asegure el suministro de elementos de limpieza durante toda la jornada educativa: jabón, papel higiénico, lavandina, alcohol en gel y desinfectantes.

Además, la diputada pide que se controlen las condiciones de temperatura ambiental, circulación de aire y ventilación de los espacios destinados a las tareas educativas; que se prevea el espacio y el distanciamiento entre los alumnos que comparten el aula, se generen espacios recreativos seguros e higiénicos, y se realicen controles en materia de seguridad edilicia.



Trabajar en un plan

En los fundamentos del proyecto la diputada del PAyS expresa que la vuelta a clases, luego de la cuarentena de más de tres meses «plantea un gran interrogante para todos los padres y la comunidad educativa en general», y señala que la reincorporación a la modalidad presencial, que se realizará de manera escalonada y bajo una modalidad muy diferente a la habitual, «será un proceso de los más difíciles que nos va a tocar enfrentar como sociedad».

Agrega que «a pesar del alivio que generará en los padres el regreso de sus hijos a las instituciones educativas, los cambios serán evidentes en temas como las medidas de salud y de higiene.

Un edificio escolar no está preparado para atravesar una pandemia, de hecho, la cantidad de alumnos en las aulas no es la adecuada en épocas normales y muchos edificios están sobrepoblados y exceden sus capacidades. Para combatir el coronavirus el lavado frecuente de manos, la desinfección constante de los objetos y el distanciamiento social serán fundamentales y es necesario que esto se asegure en las escuelas y universidades de la provincia”, destaca.



Establecimientos educativos en precarias condiciones

Respecto a las particularidades del escenario educativo en Misiones, Perini manifestó preocupación porque muchos establecimientos educativos no están preparados para garantizar las condiciones mínimas para el control sanitario. “Escuelas sin luz eléctrica, sin agua potable o con agua sólo en alguna franja del día, además de tanques sucios y precarios son realidades que hace muchos años venimos reclamando.

Escuelas que están en ‘obras’ y de igual manera dictan clases con todos los peligros que eso implica o con los trabajos suspendidos, sin baños suficientes o con baños en pésimas condiciones de uso.

También cocinas precarias, cañerías rotas, malos desagües, faltantes de elementos para la cocción y servicio alimentario, así como su higiene”, enumeró la legisladora.