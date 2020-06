Vecinos de sol de Misiones I – II, holeritos y otros barrios afectados por ola de delitos de dos hermanos

Esta tarde se produjo un encuentro a pedido de los vecinos con representantes de varios organismos del estado: Roberto Padilla Subsecretario Ministerio de drogadicción, Clara Melgarejo de Derechos Humanos, Miriam Flores presidenta del Foro de seguridad, Comisario Martín Oloffson Policía Comunitaria y Alberto Penayo Defensor del Pueblo.

«Estamos cansados, tenemos miedo que maten a alguien, todos trabajamos tenemos familia o que nosotros terminemos matando a algunos de ellos y terminemos preso ya es insostenible». Expresa María

«El domingo yo no me encontraba en mi casa y me avisan que polaquito estaba intentando ingresar a mi domicilio, vine corriendo y lo encontré, tengo fotos, rompiendo el candado de mi casa, cuando le pregunta que hacia, salió corriendo a su casa, por eso fuimos y le golpeamos». José vecino

Por otro lado estaban presentes familiares de los hermanos que delinquen, una hermana aclara que reconoce de la actividad de los hermanos, que roban, pero que no es motivo para que le pegaran como lo hicieron, quien fue duramente golpeado por vecinos afectados.

«Esta claro la situación y por eso estamos acá todos los representantes que vamos a tomar partido para tratar éste y otras situaciones que no garantizan la convivencia y La Paz entre vecinos, mañana empieza a funcionar en la defensoria la comisión que se va a integrar con representantes de todos los organismos que hoy estamos acá, además pediré la participación a la Secretaria de resolución de conflictos, así como 5 vecinos que representan a cada barrio a efectos de lograr una solución rápido donde cada uno trabaje desde su competencia y no volvamos al período de barbarie buscando hacer justicia por manos propias. Anticipó el Defensor el ombudsman capitalino

Esta reunión es por acuerdo entre autoridades policiales, presidenta del foro de seguridad y vecinos, en un primer encuentro que se produjo el fin de semana, donde se planteó esta segunda reunión pero con la presencia del defensor del pueblo.