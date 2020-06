EL GOBERNADOR REITERÓ QUE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LAS MEDIDAS SE DARÁ DE MANERA PROGRESIVA

Por Noticias de la Calle ***

El gobernador, Oscar Herrera Ahuad , reiteró ayer que en Misiones, la salida del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio se dará en forma progresiva. “Esto es extremadamente dinámico y con la determinación de ir teniendo seguridad y certeza vamos a focalizar las actividades como el transporte de media distancia que es tan solicitado”, afirmó el Gobernador.

Señaló que “Misiones tiene características particulares; allí es donde nos paramos para poder ir diagramando diferentes actividades focalizadas como lo venimos haciendo hace mes y medio”, remarcó. “En materia sanitaria con el resguardo y el cuidado, pero también en materia económica en la provincia. El tránsito internacional es incesante en materia humanitaria; pero Misiones también es una provincia que nutre mucho su economía con producción y terminación de artículos de otras provincias que tiene alto porcentaje de personas enfermas, como Chaco, Capital Federal o Buenos Aires. Hay que tener mucho cuidado, siempre dije que nosotros no dividiríamos en etapas; sino que seguiríamos trabajando con un orden binario, palabra que conjuga la seguridad en materia de trabajo, con la traducción de los resultados en materia sanitaria y epidemiológica”, precisó.

“El sistema sanitario nos está dando un respiro para continuar con la línea que estamos transitando”, añadió. Respecto de los casos reportados en los últimos días, Herrera Ahuad , afirmó que “el virus circula en el mundo; al ser una pandemia aparece en países, en regiones donde no se tenía pensado que podía aparecer. El estatus comunitario o no son estatus epidemiológicos ; no debe ser motivo de preocupación. Esto no tiene absolutamente nada que ver de cambiar la conducta de la gente; si nosotros tenemos cien, veinte o dos casos, las medidas de cuidado son exactamente los mismos. Tienen que mantenerse aún en los lugares donde no hay un solo caso”, recalcó.