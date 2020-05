CORRIENTES: HASTA QUE NO SE LOGRE CONTROLAR LA SITUACIÓN EN RESISTENCIA Y EN LA FRONTERA CON BRASIL, VAMOS A ESTAR EXPUESTOS A ESTAS CONTINGENCIAS

Por Momarandú ***

Así lo señaló ante la prensa, el ministro secretario de Gobierno de Corrientes, Carlos Vignolo, quien, además, reiteró que se reforzarán los controles contra el Covid-19 en el puente General Manuel Belgrano. Respecto al cuarto caso positivo dado a conocer hoy en Corrientes, Vignolo señaló:” Es un familiar de una persona que está en el Perrando, en terapia intensiva, fue a visitarla y bueno, a partir de ahí contrajo la enfermedad».



«El caso de la enfermera fue detectado en el Chaco, el caso de sus familiares ya nos encargamos nosotros. Y hay un cuarto caso que es un familiar de una persona que está también en el Perrando, en terapia intensiva, fue a visitarla y bueno, a partir de ahí contrajo la enfermedad», afirmó el ministro secretario de la gobernación Carlos Vignolo.



«Lamentablemente hay situaciones muy complejas del lado del Chaco, en Resistencia, concretamente, específica en el hospital, y bueno, eso repercute. Sabíamos que esto era posible, por lo tanto, no hay que bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando con el distanciamiento social, con el uso de barbijos, con el tema de higiene de manos porque esto lo vamos a tener de un modo permanente», sostuvo.



«Hasta que no se logre controlar de alguna manera en Resistencia la situación y en la frontera con Brasil nosotros vamos a estar expuestos a este tipo de contingencias. Lo bueno es que tenemos totalmente aisladas a las personas, identificadas, no se rompió la trazabilidad, no se trata de una de un contacto comunitario, así que hay que seguir trabajando», remarcó.



«Todos asintomáticos, en este caso», precisó.



«Vamos a tener que activar todos los mecanismos de control necesarios en el puente, incluso, vamos a empezar a testear a todas las personas que cruzan la Resistencia, incluso por razones personales o laborales, que cuenten con los permisos, ya que tenemos ese listado, vamos a iniciar un proceso de prueba, que lo iremos haciendo periódicamente», dijo Vignolo.

Desde el Chaco «fuimos informados cuando dio el positivo», sostuvo.

A «nosotros nos gustaría que todas las personas que son hisopadas, nos avisen porque si sabemos que están hisopadas, hay que tomar medidas de prevención hasta que se conozca el resultado y es el mismo caso de casos anteriores, razón por la cual nosotros tenemos la necesidad de garantizar el tránsito por una cuestión de humana, si se quiere, el médico personal es importante, el que trabaja en el Chaco, sobre todo en el sector privado, y seguramente, se necesita ese recurso humano, pero nosotros tenemos la obligación de hacer controles», afirmó.



«La ventaja que tenemos hoy con esto de los permisos es que contamos con la lista de todos los que circulan, razón por la cual podemos hacer el seguimiento, se puede hacer la trazabilidad de los casos y tomar las medidas», reiteró.



«Cuando hay un positivo se trabaja sobre los vínculos estrechos y después se hace un cortafuego de los vínculos de los vínculos», explicó Vignolo.



«Los asopados van a comenzar a partir del día de hoy», indicó.

Sobre el caso en Chaco, detectado luego de que asistiera a una visita en el Hospital Perrando, Vignolo dijo «de alguna manera logró pasar, no esta semana, sino la semana anterior», es decir, «antes de la instalación de los permisos, evidentemente«.

«Por razones familiares, de salud de un familiar, logró pasar, y bueno eso es suficiente como para que tome contacto», precisó.