SOLICITAN AVANCES PARA RELOCALIZAR EN GARUPÁ A 12 FAMILIAS QUE SOBREVIVEN HACINADAS EN CARPAS EN URQUIZA Y JAURETCHE

Después de un año de haber sido desalojadas,12 familias sobreviven hacinadas en carpas en el patio de una vivienda ubicada en Posadas -en las avenidas Urquiza y Jauretche- propiedad de una vecina solidaria que las alberga, mientras siguen esperando que el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) las relocalice en terrenos en los que el organismo les dio permisos de ocupación.

Atendiendo la urgencia que requiere la problemática, el diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, Martín presentó un Proyecto de Comunicación -que fue aprobado para su tratamiento preferencial- a través del que reclama al Estado Provincial, que brinde una pronta respuesta a la relocalización y entrega de viviendas para estas 12 familias que sobreviven precariamente con hijos pequeños y adolescentes.

Primero se asentaron a protestar en la plaza 9 de Julio, y una vecina, María Giménez, se solidarizó y les ofreció que instalen sus carpas en el patio de su casa, conociendo la promesa del Gobierno que serían relocalizadas en un corto tiempo.

Sin embargo pasó un año sin que tuvieran una respuesta, «aún cuando se firmó un compromiso y recibieron permisos de ocupación para cada familia. Esto está expresado en un papel que indica su relocalización en terrenos ubicados en Garupá», explicó Sereno en la sesión virtual.



Agilizar gestiones antes de que llegue el invierno

El legislador recordó que hace más de un mes desde el PAyS realizaron gestiones sobre esta problemática, hablaron con algunos diputados del bloque oficialista, como Roque Gervasoni que también se ocupó que el lugar cuente con tendido eléctrico y agua potable.

«Honestamente reconocemos que comenzó el trabajo del movimiento de nivelación del suelo en los terrenos por parte del Iprodha, y la apertura de las futuras calles, después de mucho tiempo de no hacer nada.

Pero sorpresivamente las familias no tuvieron más novedades y continúan viviendo en carpas. Nos consta su desesperación al estar hacinadas en un patio de seis por cuatro, una a lado de la otra.

Son familias en situación de desprotección ante las condiciones climáticas, y más ahora en cuarentena por la pandemia del Covid-19. También nos preocupa que además del daño emocional y físico, ahora que empezará el invierno y vendrán las lluvias, no tengan que seguir viviendo en carpas por falta de agilización en ejecutar las soluciones ya asumidas y comprometidas».

Por eso desde el PAyS insisten: «Nos mueve la sensibilidad con estas familias, la empatía hacia su sufrimiento. Nos preocupa y ocupa que llegue la solución concreta cuanto antes y que podamos decir que gracias a la política posibilitamos que tengan un techo digno«, enfatizó el diputado.



Una crisis que expulsa a familias a la calle

La crisis habitacional en Misiones, la falta de viviendas y la dificultad para sostener el costo de un alquiler, expulsan a las familias a vivir en el hacinamiento, como el caso de estas 12 familias.

«Hace más de un año se instalaron en un predio municipal de Blas Parera y Costanera, porque ya no podían seguir sosteniendo el costo del alquiler de las viviendas que ocupaban.



Pero pronto fueron desalojadas y al no tener dónde ir, se instalaron en la plaza 9 de Julio para reclamar sus derechos a un lugar para vivir. Pasaron tres meses de la protesta y las autoridades del Gobierno provincial se comprometieron a entregar unos lotes con viviendas; pero pidieron que mientras tanto, las familias abandonen el paseo público”, explicó el legislador.

Después de lo vivido y ante las expectativas de que el Estado les brinde una respuesta a su necesidad tan urgente, aceptaron el acuerdo y dejaron la plaza ante el ofrecimiento de una vecina les permitió instalarse en el patio de su casa.

«María Giménez, que vive en las avenidas Urquiza y Jauretche, se solidarizó con las familias y les prestó la parte de atrás de su casa para que instalaran carpas hasta que el Gobierno cumpla con su compromiso; pero el tiempo pasó y siguen esperando.



Acompañamos su reclamo, ahora con más urgencia por la situación de coronavirus, sumado a la epidemia del dengue», aseveró el autor de la iniciativa legislativa.