​LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENEMIGO SILENCIOSO DE ADULTOS, NIÑOS Y EMBARAZADAS

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se conmemora el 17 de mayo de cada año, el Ministerio de Salud Pública trabaja con varios programas en la prevención y detección temprana de la Hipertensión Arterial (HTA) en niños, adultos y embarazadas como uno de los factores de riesgos propios de las enfermedades crónicas no transmisibles que puede causar la muerte.



La hipertensión arterial HTA es una enfermedad crónica sin cura pero si tiene un tratamiento permanente, la HTA esta caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. ​​Generalmente no produce ningún tipo de sintomatología, por lo que la llaman “el asesino silencioso”.

Por eso es fundamental la realización de los controles recomendados de acuerdo a la edad, ya que el diagnóstico precoz hace que la persona pueda comenzar el tratamiento en etapas tempranas de la enfermedad, cuando todavía no hay daño de órganos blancos, como es el caso del corazón, riñón, cerebro, entre otros.

La importancia de los estudios previos pre-laborales y los test de ejercicio para niños, los controles sanitarios para el ingreso escolar, los controles de la presión arterial en espacio públicos o en eventos que realiza el Ministerio de Salud Pública en tiempos normales juegan un importante rol en la detección temprana de enfermedades muchas veces ahí se detecta la HTA que pudo haber estado enmascara o escondida en el niño o en el adulto que al no sentir ningún síntoma no se controla.

Según la OMS el valor normal de presión arterial es de 120/80, mientras que registros superiores son considerados como pre hipertensión y en la población general individuos entre los 18-60 años con valores superiores a 140/90 mmHg deberían recibir tratamiento medico.

En cambio en los niños la medición de la presión arterial va depender de otros factores como por ejemplo, la edad, el sexo y la altura.

​​

Factores de Riesgo:

La obesidad tiene directa correlación con la hipertensión arterial, es de vital importancia para el tratamiento de esta enfermedad, la corrección del peso, conjuntamente con el tratamiento farmacológico.

​​

“Estamos todo el día en la computadora, tomamos el ascensor antes que las escaleras, no realizamos actividad física regular. Por todos esos hábitos de vida: ​​el consumo de sodio, la falta de actividad física, el stress, cosas muy comunes en nuestra vida moderna, podemos sufrir hipertensión arterial”, comentaron los profesionales del Servicio de Internación Clínica e integrante del equipo de profesionales del Consultorio de alto riegos de madres hipertensas del Hospital Materno Neonatal.

​​

Recomendaciones

En este sentido, desde la cartera sanitaria provincial se recomienda cambiar los hábitos de vida, comer más sano: ​​frutas y verduras, hacer actividad física regularmente,​​ “eso nos va a ayudar en muchos factores como el control de peso, está comprobado que las personas que realizan actividad física normalmente tienden a tener valores promedios o más bajos de presión arterial”, expresaron los especialistas.

​​

Diagnóstico

Cuando el médico diagnóstico al paciente con hipertensión arterial, este tiene que entender que se trata de una enfermedad crónica, que lo va acompañar durante toda la vida, resaltaron

Las personas con esta patología deben tomar la medicación según la indicación del médico,​​ “escuchamos muchas veces que el paciente menciona que sólo toma la medicación cuando tiene la presión alta, esto es muy peligroso porque es probable que durante esos días en que abandone la medicación persista con valores elevados de tensión arterial con importantes daños a los órganos aún sin percibir síntomas”.

​​

Consecuencias: Daño de órgano blanco

En los casos avanzados se produce lo que se llama “daño de órgano blanco”, los valores altos de presión dañan los vasos sanguíneos, aumenta el tamaño del corazón, produce perdida de la visión, daño al riñón y otros órganos.

A medida que va evolucionando la enfermedad el daño es tan grande que el paciente puede llegar a la insuficiencia cardíaca, daño de tal magnitud que el corazón está prácticamente destruido no tiene más fuerza. Todo se puede evitar llevando a cabo controles periódicos al médico y una vida saludable para prevenir la hipertensión arterial.

​​

Hipertensión y embarazo

Además del control médico prenatal de rutina es importante que las madres hipertensas realicen un control más exhaustivo, tratamiento adecuado y continuo con medicación especifica, una dieta con poca sal, descansos diarios de 15 minutos cada 4 a 6 horas, no pasar situaciones de stress y dormir bien.

​​

«Todas las embarazadas que después de la semana número 20 presentan una presión superior a 140/90 deben ser consideradas hipertensas y con embarazos de alto riesgo, aunque algunas tengan hipertensión leve, por el potencial de desarrollar en el futuro complicaciones más graves», indicaron los galenos

Dentro de las causas de la Hipertensión Arterial (HTA) – muchas aún sin descifrar por completo – están los factores genéticos predisponentes y la anormal formación de la placenta que modifica la circulación sanguínea y lleva a la hipertensión.

Las consecuencias pueden ser, maternas:​​ edemas o hinchazones de miembros inferiores, síntomas de una crisis hipertensiva con cefalea, visión borrosa, dolor en el estómago que necesita tratamiento urgente “​​y que – de no controlarse – ​​lleva a una instancia final que son las crisis convulsivas llamada Eclampsia y que pueden producir la muerte materna o fetal. Esto se puede dar tanto en el embarazo como después en el puerperio es decir hasta dentro de las 6 semanas post parto. En el bebé puede hacer que crezca menos de lo habitual en el útero, tenga poco líquido y por la anormal circulación de sangre por la placenta y en casos extremos puede llevar a la muerte intrauterina súbita”, explicaron los médicos

Asimismo, relataron que la mayoría de estas mujeres al momento de dar a luz – y en casos más severos – se les aconseja un parto por cesárea ​​«no solamente por la HTA sino por las complicaciones que se le pueden presentar a la madre y el niño en el momento del alumbramiento. La cesárea se indica cuando hay complicaciones como un bebe que crece poco en el útero, la falta de líquido amniótico, el compromiso de órganos maternos por la presión entre otros». Y aclaró que hay situaciones donde la paciente puede tener un parto normal si tiene la presión controlada ya sea por un dieta adecuada, por medicación o ambas cosas y con un control estricto del trabajo de parto.

Al ser consultados sobre por qué se producen partos prematuros en mamás con HTA, explicaron que el nacimiento prematuro se produce cuando aparecen complicaciones graves que pongan en peligro la vida de la madre o del bebe y es por eso que se adelanta el nacimiento. «​​En cambio los cuadros de hipertensión controlados los bebe llegan a termino – 37 semanas – y pueden nacer e ir con la mamá sin necesidad de neonatología».

​​

«Normalmente el control de la presión se hace en consultorio cada vez que viene a consulta pero si es caratulada como hipertensión inducida por el embarazo debe controlarse una o dos veces por día en alguna sala cercana y realizar el registro de la presión que deberá llevar al médico al control para ver como regula», aconsejó Vymazal.

En cuanto a la información previa que tiene la embarazada sobre HTA cuando llega al primer control prenatal el médico infirió que «​​las pacientes saben que durante el control prenatal normal es necesario tomarse siempre y en cada visita al médico la presión, porque durante el embarazo esta la posibilidad de desarrollar esta patología llamada hipertensión arterial inducida por el embarazo. Saben que, durante el embarazo, en lo posible no hay que comer comidas con mucha sal para que no se desarrolle esto. Pero en general el conocimiento especifico de la enfermedad no es muy generalizado y más aun cuando no da muchos síntomas o signos”, finalizaron.

​​

Consultorio de hipertensión para embarazadas

El consultorio comenzó a funcionar en el 2011 y está dirigido a las madres con diferentes grados de hipertensión y funciona en el Hospital Materno Neonatal en este tiempo de cuarentena esta funcionado con las urgencias y cualquier consulta por WhatsApp al 376-4183465.

​​

Hipertensión en niños

El aumento de la obesidad, el sedentarismo y las malas conductas alimentarias están provocando un aumento de los casos de hipertensión arterial (HTA) en niños y adolescentes, aseguran especialistas quienes advierten que, si bien no hay estadísticas oficiales, se estima que entre 3,5 y 5% de esta población padece esta patología que afecta a 1 de cada 3 argentinos niños

La hipertensión arterial en niños y adolescentes como enfermedad primaria, es decir, sin que esté asociado a otra patología es un fenómeno relativamente nuevo pero creciente y es más prevalente a medida que se acercan a la adolescencia; ​​“lo que mundialmente se ha recomendado es que se realicen controles de la presión arterial a partir de los 3 años en cada consulta», comentaron los profesionales del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro

El diagnóstico en los niños es más complejo que en los adultos​​ “En un adulto uno toma la referencia de más de una medición con 140/90 (máxima y mínima), ​​en los niños tenemos otras tablas de referencia porque no es lo mismo uno de tres años que de doce; en caso de que los valores sean elevados comienza una evaluación más exhaustiva», añadieron los galenos

Desde el Ministerio de Salud Pública a través de diferentes programas trabaja en la prevención y detección temprana de la Hipertensión durante los tiempos normales:

El Programa Proteger para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles que ofrece actividad física cotidiana en CAPS y Hospitales para prevenir el sedentarismo, el sobre peso y por ende la hipertensión y brindando herramientas para la promoción de la salud y favorece los entornos de vida saludables; para los niños y adolescentes con que realiza evaluación sanitaria durante el periodo escolar y en las colonias de vacaciones y operativos.

Con la Carpa de la Salud se realiza controles de hipertensión acompañados de otros controles en todos los eventos sociales de zona capital y el interior.

Además en todos los centros de salud y hospitales antes de la consulta con el medico un enfermero o un Promotor de salud se encarga de registrar el control de la presión arterial, el peso y la talla de los pacientes.

Estos Programas funcionan bajo la órbita de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Subsecretaria de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública.

​​

Datos Estadísticas:

Según los últimos datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública, correspondientes a 2018:​​ unas 186 personas fallecieron por enfermedades Hipertensivas (79 hombres de 30 a más 75 años y 107 mujeres ( entre 30 y más de 75 años) y 1 embarazada por preclapsia severa.

​​

Datos Históricos : La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) designó este 14 de septiembre (14/9) como el ‘Día del Hipertenso’, ya que es una fecha que permite la asociación con los valores de 14/9 (140/90 mmHg), cifra límite a partir de la cual se considera que una persona presenta hipertensión arterial. La iniciativa busca aprovechar esa fecha para invitar a la población a conocer sus niveles de presión arterial y concurrir al médico para recibir tratamiento en caso de alcanzar o superar esos valores.