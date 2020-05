Un jubilado se llevó casi 16 millones de la Poceada Misionera

Residente en Posadas desde hace algunos años, se hizo acreedor del primer y segundo premio de este juego del IPLyC SE durante el Sorteo N° 1273 (nocturno) del martes 12 de mayo.

El hombre se enteró de su condición de millonario, dos días después de haber apostado, al volver a la Agencia N° 231, de la capital provincial, para repetir la boleta de la Poceada. “Le dije al vendedor que controle y repita la jugada, y el chico me dijo que había sacado el segundo premio, de 220.639 pesos. Pero cuando le paso el segundo ticket (de los tres que confeccionaba habitualmente), me pidió que me sentara y como había otras personas, me susurró al oído que había sacado también el primero, de 15.547.772 pesos. Me agarró un frío en todo el cuerpo”, contó el afortunado.

Admitió que jugaba desde hace bastante tiempo, y luego hacía una pausa. “Pero la semana pasada, cuando se reactivó la Poceada tras la cuarentena, vi que el premio era abultado, y pensé ¿y si ahora me toca a mí? Y volví a jugar con números al azar, incluyendo el 13 que vi, venía con frecuencia y el 47 que es el año de mi nacimiento”, agregó, no sin antes insistir, en varias ocasiones, que “me siento en el aire”.

Si bien anteriormente había pensado en adquirir una vivienda, ahora “no tengo en claro qué hacer porque recién esta mañana fui a la agencia y me enteré que soy el ganador”, señaló, mientras pensaba la manera en que iba a dar la noticia a sus hijos, radicados en Buenos Aires.

El pozo estimado para el sorteo de este jueves es de 1.880.000 pesos.