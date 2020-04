DESTACAN EL PROYECTO DEL PARLASUR QUE PROPONE DECLARAR DE USO PÚBLICO Y GRATUITO LA VACUNA DEL CORONAVIRUS

La legisladora misionera Julia Argentina Perié, miembro del Parlasur, destacó el proyecto del parlamentario del Mercosur por el Chaco, Julio Sotelo, que pretende declarar de uso público la vacuna para el coronavirus, a la vez que propone facilitar su gratuidad y libre acceso en los países de la región.



Perié señaló que «se trata de un importante proyecto avalado por el bloque peronista y que fue expuesto hace unos días por Sotelo en la Comisión de Desarrollo Sustentable, Infraestructura, Salud y Turismo del Parlamento del Mercosur, que se desarrolló a través de una reunión virtual».

Perié, quien es miembro del Parlasur desde hace diez años, reseñó que «estamos ante una enseñanza que nos va a dejar esta pandemia mundial, y es que el cooperativismo, la solidaridad, y el pensar en el bien común nos va a rescatar como sociedad. Debemos romper ciertos paradigmas inculcados por los sectores neoliberales donde solo se salva quien se hace merecedor de ser salvado. La vacuna, apenas sea creada, debe estar en nuestra región mercosureña al servicio de la gente, no del capital, y es lo que se pide en este proyecto», sintetizó la reconocida dirigente política nacida en Posadas y autora del libro «Parlasur, la voz de los pueblos».



Garantizar el derecho a la salud de la población

La parlamentaria reflexionó que la producción y distribución de la vacuna puede resultar un problema si no se maneja su uso con ecuanimidad, y sobre todo si lo que se que se busca es una distribución equitativa. «No va a ser fácil», reconoció Perié, «es un desafío, ante tantos intereses mundiales dando vueltas va a ser necesario realizar acuerdos entre países y además, insisto, tiene que haber en el fondo un espíritu solidario. La cuestión es que el acceso libre de la vacuna nos conviene a todos: si tu vecino está enfermo, te puede contagiar, en cambio si no está enfermo y está vacunado se reducen los riesgos de contagio para todo el vecindario. O sea que como sociedad nos conviene que todos nos vacunemos», concluye la diputada.



«Según algunos expertos, esta vacuna podría estar para el próximo año, por lo que desde la hora cero estamos alzando la voz de los pueblos en el Parlasur, ante la inminencia del medicamento, el riesgo es que laboratorios privados la usen en su propio beneficio sin el menor control sobre sus costos cuando la humanidad está en riesgo por la pandemia», explicó.

Perié concluye su comentario, citando las palabras del presidente del Parlasur, Oscar Laborde, quien analizó que «la investigación privada no garantiza ni la producción ni la distribución de las vacunas a gran escala y mucho menos su accesibilidad, por eso, la propiedad intelectual debe ser un bien público, ya que no se trata de salvar a los habitantes de un país en particular. Sería inconcebible, sería imperdonable que después de esta tragedia que atraviesa a la humanidad haya multimillonarios que incrementen aún más sus fortunas y pobres que se mueran por no poder acceder al los medicamentos que eviten o combatan la enfermedad».