CUARENTENA: ¿POR QUÉ LAS PERSONAS CON DIABETES NO DEBEN SALIR DE SUS CASAS?

En general, al vivir con diabetes se debe de seguir recomendaciones para el control del azúcar o de la glucosa, pues muchos factores pueden influir para que sus niveles se eleven. Por ejemplo, la alimentación, si se tomó o no el medicamento indicado para controlar la diabetes, el estrés, la actividad física, si se cursa con días de enfermedad, o si se adquiere cualquier infección, se elevarán los niveles de glucosa en sangre.



Seguramente has escuchado que las personas que viven con diabetes presentan más riesgo de contraer el COVID-19 (consideradas pacientes con factores de riesgos), pero hay que tener claro que todos estamos expuestos a contraerlo, particularmente las personas que tienen alguna enfermedad preexistente como diabetes, obesidad e hipertensión, pues tienen más posibilidades que el resto de la población de presentar complicaciones si llegan a contraer la a enfermedad.

En este marco, la Medica Generalista y Diabetóloga del Hospital Rene Favaloro de Villa Cabello, Dra. Valeria Llens, habló del cuidado que deben tener las personas que presentan esa patología en el actual contexto de pandemia. «Considerada persona de riesgo porque presenta un sistema inmunológico disminuido, igual que otras personas con patologías crónicas; para decirlo de otro modo “tiene las defensas bajas”. Esto hace que favorezca la aparición de infecciones tanto virales como bacterianas o cualquier otro tipo de infecciones. De ese modo tienen una forma aumentada de riesgo en la salud para contraer otras enfermedades”.

Además, la médica comentó “mantener la glucemia controlada reduce el riesgo de infección, por eso es importante el control. Asimismo, es muy importante que se realicen la vacuna antigripal, porque va a reducir el riesgo de complicaciones que pueda tener la persona con diabetes”.

En tanto que, las medidas de prevención que deben adoptar son generales y fundamentales” quedarse en casa sobre todo las personas diabéticas de 60 años o más, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la cara al toser y al estornudar”. Y recalcó Llense, “deben continuar tomando la medicación, controlar la glucemia, mantener la comida que le sugirió el médico o la nutricionista, consumir verduras y frutas. También mantenerse hidratado con abundante agua. Dentro de lo posible deben hacer actividad física en el domicilio 3 o 4 horas por semana, lo que se pueda. Por ejemplo, pueden armar pesas con botellas llenas de arena para realizar ejercicios de fuerza y el que tiene bicicleta fija o caminadora mejor”

Las personas con diabetes que retiran medicamento del Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles “pueden pasar por la farmacia del Hospital Favaloro de Villa Cabello , no hace falta que vayan al médico pedir las recetas, de ese modo se evita el aglomeramiento de personas” explico la Doctora Valeria Llense y agregó “la gente que tiene Incluir Salud sí debe retirar recetas, por eso se les recomienda que vaya buscar la recetas algún vecino o familiar por ellos, para no exponerlos, después sacan una foto a esa receta y envían por Incluir Salud por Whatsapp (376-4622053; 376-4564069) al Incluir Salud y ellos le dicen cuándo y a qué hora tienen que retirar el medicamento».