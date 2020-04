Hoy el gobernador de Misiones se reúne con el Presidente y le reclamará 3.000 millones de pesos adeudados

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, participará del encuentro junto con otros mandatarios provinciales con el Presidente Alberto Fernández, para tratar el canje de la deuda con una oferta dura para negociar un nuevo programa con el FMI. Y aprovechará para solicitar la remisión de fondos adeudados mayoritariamente desde la gestión de Mauricio Macri. A la vuelta del viaje a Buenos Aires, el gobernador hará la cuarentena.

En auto y acompañado por su hermano, el gobernador Oscar Herrera Ahuad arribó anoche a la ciudad de Buenos Aires para participar esta tarde, desde las 16, en la convocatoria que hizo el presidente Alberto Fernández a los mandatarios provinciales en la Residencia de Olivos.

Según pudo saber hasta ayer no había confirmación oficial de la Presidencia respecto al temario a ser tratado en el cónclave, aunque trascendieron algunas cuestiones: apoyo a la negociación por la deuda externa, las medidas por el aislamiento y el fin del Pacto Fiscal. Lo llamativo fue el pedido de presencias y no por teleconferencia como se comunicaban hasta ahora.

En Olivos, Herrera Ahuad aprovechará para insistir por los fondos pendientes de pago por parte de la Nación, que le pertenecen a Misiones. Según los cálculos a los que accedió este Diario, suman más de 3.000 millones de pesos en conceptos como Educación, Obras Públicas (principalmente vivienda) y Seguridad Social.

Además, el Gobernador llevó en una carpeta el detalle de fondos que se requieren para el rubro del turismo que terminará siendo el más afectado por el aislamiento obligatorio ante la pandemia por COVID-19. Y solicitará al Gobierno nacional que agilice y asegure el acceso a créditos para las PyME misioneras que, en su gran mayoría, no lo están pudiendo hacer.

De Macri a Fernández

Los reclamos de pago de las deudas nacionales fueron realizados en varias ocasiones. En la Rosadita misionera aseguran que la Nación cuenta con los documentos respaldatorios desde diciembre de 2019.

En Misiones admiten que si bien hay predisposición de la Nación, no se entiende cuál es la razón de las demoras en dar respuesta mediante la efectivización de los recursos, especialmente en momentos críticos como el actual, donde se necesita hasta el último centavo en caja para asistencia ante la pandemia.

En sentido similar, tampoco hay respuesta aún sobre el pedido de asignación extraordinaria compensatoria para Misiones, pedida desde el año pasado por alrededor de $2.500 millones. El propio Herrera Ahuad lo elevó al presidente Fernández y esa cuestión forma parte del compromiso asumido en la campaña presidencial de 2019.

La mayor deuda nacional con Misiones viene del corte de transferencias por obras desde la gestión de Mauricio Macri. Solamente en este concepto la Provincia debería recibir unos $2.500 millones.

En los últimos meses la Nación pagó certificados de obras por $130 millones, mandó Aportes del Tesoro Nacional por otros $30 millones para apoyar la lucha contra el dengue y los $846 millones de otros ATN para compensar la caída de coparticipación desde marzo.

En Educación, el ítem más adeudado son los aportes de pago para FONID que adelantó la provincia y que también el 75% viene de la gestión de Cambiemos.

Los conceptos de la deuda

En el detalle, este Diario pudo saber que el Gobierno nacional le debe a Misiones lo siguiente:

• Certificados de obras públicas construidas en Misiones por casi $2.800 millones, principalmente en viviendas. Se reclaman fondos para continuar construyendo viviendas para los misioneros.

• Otros $120 millones en concepto de la Garantía Salarial Docente, que Misiones viene adelantando con fondos propios desde agosto de 2019.

• Otros $350 millones de pesos que ANSeS debe enviar a Misiones para financiar la Caja Previsional del IPS que no fue transferida a la Nación. Durante 2018, las transferencias que realizó la Nación en este concepto fueron de $19.500 millones. De dicho monto, Misiones sólo recibió $295 millones por ser superavitaria, al tiempo que la Provincia no posee una asignación por tener mayor grado de armonización con el sistema nacional.

Durante 2019, la Provincia de Misiones no recibió ninguna transferencia para financiar su caja previsional, mientras que en el resto de las jurisdicciones se han ejecutado $23.190 millones.

A la vuelta, cuarentena

La decisión de Herrera Ahuad de asistir al encuentro con el Presidente de la Nación, lo obligará a su regreso de la Ciudad de Buenos Aires, a realizar la cuarentena que establece el protocolo que dictó Misiones para los que vuelvan a la tierra colorada.

El mandatario, no aceptó viajar con efectivos policiales de su custodia y sí llevó a su hermano para turnarse en la conducción del vehículo que los transportó.

Esa cuarentena llegará justo para el 1 de mayo, momento en que se producirá la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura misionera.

Fin del Pacto

Entre los posibles temas a tratar entre los gobernadores y el presidente Alberto Fernández, en el marco de una reunión en la Residencia de Olivos, estaría la posibilidad de firma de la adenda que suspenderá el pacto fiscal firmado en noviembre de 2017.

El Pacto impulsado por el ex presidente Mauricio Macri establecía la disminución de impuestos provinciales, principalmente Ingresos Brutos y Sellos, afectando la recaudación de las provincias.

Con la suspensión que se firmaría hoy, los mandatarios quedarán liberados para volver a subir los puntos porcentuales que habían bajado y lograr así algo de oxígeno a sus finanzas que vienen muy afectadas por el aislamiento obligatorio por la emergencia sanitaria.

Primero estarán los ministros de Hacienda de las Provincias, a las 10 con Wado de Pedro (ministro de Interior) y con Matías Kulfas.

La adenda al Pacto Fiscal incluiría el compromiso de parte de las provincias de congelar las demandas contra el Estado nacional en la Corte Suprema.

Son 15 demandas provinciales por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos de la Nación que suman por 740.000 millones de pesos.

Fuente: Primera Edición.