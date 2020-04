CATARATAS SIN AGUA: CANCILLERÍA RESPONDIÓ A LAS PARLAMENTARIAS MISIONERAS Y ANALIZA VÍAS DE SOLUCIÓN

Luego de la inquietud de parte de las parlamentarias misioneras del Parlasur, Julia Perié y Cecilia Britto, de acercar la problemática de la baja del agua en el río Paraná a la Cancillería argentina, hubo una respuesta de parte de las oficinas de Asuntos Diplomáticos, desde donde aseguran que el estiaje no es imputable a las hidroeléctricas brasileñas, pero que este martes sostendrán una reunión virtual para proponer soluciones al conflicto que aqueja a la población misionera.



De acuerdo a la misiva enviada a las parlamentarias, las oficinas de Misión Diplomática argentina realizaron un informe de la situación, que comienza diciendo: “A raíz de la bajante de agua registrada en los ríos Paraná e Iguazú, que está afectando la provisión de agua en Puerto Iguazú y en varias localidades de la Provincia de Misiones, la Cancillería ha venido realizando consultas desde mediados de marzo con distintos organismos del Estado Nacional tendientes a evaluar la situación y determinar eventuales cursos de acción”.

Luego agrega el documento: “De las consultas y videoconferencias realizadas, en las que participaron las Subsecretarías de Obras Hídricas, Puertos, Marina Mercante y Vías Navegables y Energía, y las contrapartes técnicas argentinas en el Ente Binacional Yacyretá (EBY) y en la comisión Mixta argentino-paraguaya del Río Paraná (COMIP), se llegan a las siguientes conclusiones preliminares:

-El estiaje no es imputable a las hidroeléctricas brasileñas. Se trata de un fenómeno meteorológico extremo que afecta a toda la región y que no se daba desde el año 1952.

-Es probable que la bajante se acentúe y afecte aún más el abastecimiento de agua en varias localidades ribereñas. Esto es particularmente grave en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

-No se prevén precipitaciones significativas en las próximas dos semanas que cambien la situación, lo que también generará serias dificultades a la navegación.

-El embalse de Itaipú está en su nivel mínimo. El caudal erogado es igual a lo que ingresa y no podría verter más agua. Sin embargo, las represas aguas arriba en el Paraná tienen reservas acumuladas en previsión de mayor sequía.

-Mientras que en Argentina la principal dificultad hoy es la falta de agua para consumo humano, en Paraguay la preocupación se centra mayormente en la navegación. Hay mucha carga que no puede salir por el Alto Paraná.

-La represa de Baixo Iguazu, en el río Iguazú, estaría en una situación similar a la de Itaipú y las represas aguas arriba estarían con embalse mínimo.

-La solución técnica consistiría en que las represas aguas arriba de Itaipú viertan más agua para que a su vez Itaipú pueda aumentar el caudal de erogación.

–La actitud de Brasil en torno a este tema ha sido positiva y ha demostrado su disposición a colaborar con las necesidades de Argentina».

Por último, el ministro de cancillería que eleva la nota asegura que “este martes se realizará una reunión virtual con funcionarios técnicos (recursos hídricos, energía y navegación) de Argentina y Brasil para analizar la problemática en cuestión y la factibilidad de aumentar el caudal de erogación a través de Itaipú”.

Tanto Perié como Britto agradecieron la respuesta de Cancillería, y se comprometieron a acercar a la población misionera los resultados de la reunión virtual técnica que se realizará, y las vías de solución que se proponga a través del asesoramiento de los funcionarios técnicos de Brasil y Argentina