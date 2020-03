EMERGENCIA ALIMENTARIA: RECLAMAN QUE TODOS LOS MUNICIPIOS CUMPLAN CON LA LEY PARA PALIAR EL HAMBRE

En todo el país son muy necesarias las medidas que ayuden a resguardar de la pandemia a todas y todos los ciudadanos, y en el caso de los sectores vulnerados, donde las familias empobrecidas sobreviven con las tareas temporarias, las changas diarias, el Estado Nacional busca paliativos para que se queden en sus casas y no les falte el sustento.



En ese marco es importante y urgente que en la provincia se cumpla integralmente con la Ley de Emergencia Alimentaria, sumada además a la Epidemiológica y Sanitaria.

Después que la Cámara de Representantes sancionó la norma -cuya autoría es del Partido Agrario y Social- el Poder Ejecutivo Provincial puso a disposición un equipo técnico y político que trabajó junto a las organizaciones sociales y en ese contexto, también los municipios se comprometieron a participar.

Muchos de ellos crearon los Consejos Comunales en el marco de la Ley; pero otros tantos, a la fecha todavía no cumplieron con ese compromiso.

En ese sentido, los municipios que conformaron los consejos locales son Posadas, Candelaria, Esperanza, Colonia Mado, Bonpland, Apóstoles, Azara, Santo Pipó, Jardín América, Andresito, San José, Apóstoles, Puerto Leoni y San Vicente.



Incumplen con el compromiso asumido

Mientras que los jefes comunales que todavía no cumplieron con la Ley de Emergencia Alimentaria son Puerto Iguazú, Puerto Piray, Campo Viera, Leandro N. Alem; Montecarlo, Oberá, 9 de Julio, Garuhapé, Puerto Rico, Garupá, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Concepción de la Sierra, Hipólito Irigoyen, Puerto Libertad, San Pedro, Colonia Victoria, San Ignacio, Pozo Azul, Colonia Polana, Mártires y El Soberbio.

Unos 30 Municipios que no se comprometen

El diputado Martín Sereno, secretario general del Movimiento Evita, cuestionó a los alcaldes que no se comprometen con las necesidades nutricionales de sus pueblos, al no conformar los consejos locales.

«Sentimos indignación y cierta vergüenza ajena por el accionar de esos intendentes que no se condice con el esfuerzo conjunto que se realizó para sancionar la Ley, con los recursos que destina la provincia, y el comportamiento ejemplar que tuvieron las autoridades en la mesa provincial junto con las organizaciones sociales, para paliar el hambre en el marco de la Emergencia Alimentaria.

Se trata de unos 30 municipios que no están cumpliendo la Ley y a cuatro meses de su ejecución, aún no conformaron los consejos, que es lo mismo que menospreciar el hambre y la necesidad de miles de familias», enfatizó Sereno.



Fuerte reclamo de organizaciones sociales

El autor de la ley sostuvo que desde las organizaciones y movimientos sociales enviaron varias notas de reclamos a las comunas, lo plantearon en la mesa provincial, y sin embargo todavía no hay una solución.

Puso como ejemplo a Garupá, donde aún no se ejecutó ni una partida del presupuesto de la que recibieron, porque plantean que «no tienen por qué sentarse con las organizaciones sociales».

En otros municipios directamente no dan explicaciones, o interpretan «caprichosamente» la Ley y hacen lo que quieren con los recursos. «Es muy fuerte el reclamo y la necesidad de que se aplique la Ley como corresponde.

Estamos hablando del hambre de la gente, con la provincia en Emergencia Epidemiológica y Sanitaria, y sin embargo hay un montón de intendentes que viven otra realidad, y juegan con los fondos destinados a los alimentos. Confiamos en que esto se solucione en beneficio del pueblo que tanto necesita», expresó el diputado del PAyS.



«Es urgente la comida para familias vulneradas»

Desde la Corriente Clasista y Combativa destacaron que la Emergencia Alimentaria es una necesidad urgente, ya que todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que son informales no pueden hacer changas, ni cumplir con sus trabajos en cooperativas, por ejemplo.

«En esta situación que vivimos, es una necesidad real contar con el plato de comida en los hogares misioneros. Y el gran problema es que no se está cumpliendo totalmente con la Emergencia Alimentaria.

Hay municipios que trataron el tema, lo abordaron con compromiso y están destinando el presupuesto que se les otorgó justamente para esas necesidades básicas», remarcó la dirigente Graciela De Melo.

Pero también refirió que hay muchos municipios en la provincia que no cumplen en hacer llegar los insumos a través de las organizaciones sociales para los comedores y merenderos.



«Vivimos una situación doblemente grave»

De Melo señaló que en este momento lo más urgente son los nutrientes para las familias en situación de vulnerabilidad. «Cuando se declaró la Emergencia Alimentaria en la provincia, todavía no estábamos sufriendo la pandemia; pero hoy todo es más grave y se vuelve doblemente necesario, porque tenemos el coronavirus encima, con las familias de la economía popular inmposibilitadas de trabajar».

Destacó que confía en los anuncios del Presidente de la Nación, que son buenos para ayudar a paliar el hambre de los sectores más castigados; «pero acá en la provincia no se está cumpliendo en su totalidad con la Ley de Emergencia Alimentaria, así que sería muy importante que empiecen a actuar para que podamos sostener esta situación junto con las organizaciones sociales, entre todas y todos como siempre lo hacemos», indicó la referente de la CCC.



Fondos para los comedores populares

En Montecarlo, el dirigente de la CTA, Federico Chilavert manifestó que pareciera que muchos intendentes no se dieron cuenta que en la provincia existe una Ley de Emergencia Alimentaria. «Al punto que cerraron la cocina centralizada, estamos en emergencia epidemiológica y sanitaria y no hay comité de emergencia. Así que se nos hace muy difícil atravesar esta situación a nivel local.

Vemos que el Gobierno nacional está dando respuestas al pueblo más necesitado, sin embargo en Montecarlo como en otras localidades todavía no se conformó la mesa local que permita destinar fondos a los comedores populares», cuestionó el joven.



Es necesario que armen los Consejos Municipales

Otra de las organizaciones que reclama el cumplimiento de la Emergencia Alimentaria es el Movimiento Popular La Dignidad. «No se cumple en su totalidad, sin embargo desde la provincia nos informan que los depósitos se realizan en tiempo y forma.

Pedimos que las y los intendentes se ajusten a la demanda que habíamos hecho en el Consejo Provincial, donde nos sentamos las organizaciones sociales en conjunto con los funcionarios«, subrayó Silvina García.

Agregó que a través de notas solicitaron que se habiliten los consejos municipales, para poder garantizar la transparencia y el acceso a los recursos para todas las familias que son vulneradas. Sin embargo a la fecha no se cumplió con el armado de todos los Consejos Municipales.



«En algunas localidades hay intendentes que informan sobre comedores que no existen, para poder utilizar el dinero que se destina desde la provincia; pero en territorio no llega ni a los espacios comunitarios ni a los comedores barriales, en desmedro de miles de familias para quienes los alimentos son cruciales», resaltó la joven.



Articular las Emergencias para garantizar alimentos

La militante popular hizo hincapié en la necesidad de la inmediata implementación de la Ley y que se cumpla con cada uno de los puntos que se destacan en ella: La compra de insumos frescos a los productores, que se otorgue a los espacios comunitarios los alimentos que precisan para su funcionamiento real, que se garantice el acceso a los lácteos y a los alimentos protéicos necesarias en las dietas de adolescentes, niñas y niños, así como también de las madres embarazadas, en situación de lactancia, y de los adultos mayores.

«Exigimos que se ajuste este funcionamiento, articulando con la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, y cuya responsabilidad de dar respuestas es de los gobiernos municipales y del Ejecutivo provincial», manifestó García.