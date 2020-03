DÓNDE ESTÁN Y QUÉ HACEN LOS ECONOMISTAS MACRISTAS QUE HUNDIERON EL PAÍS

Por Florencia Barragan ***

Sica y Dujovne volvieron a la actividad privada. Lacunza retornó a su consultora pero asesora a Vidal y Larreta. Dietrich es vocal del PRO y está cerca de Macri. Sandleris y Sturzenegger dan clase en la universidad.



Recorrida en moto por la Patagonia, surf en Australia, vuelta a las aulas, consultoría a empresas o asesoramiento a políticos. La actualidad de los ex funcionarios económicos del gabinete de Mauricio Macri es dispar. El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex ministro de Producción, Dante Sica, volvieron al sector privado con nuevas consultoras. Hernán Lacunza, sucesor de Dujovne, volvió a la misma consultora en la que trabajaba antes de la gestión pública. Sin embargo, mantiene un activo rol en Cambiemos, con asesoramiento a legisladores y al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Quien trabaja enérgicamente en el partido es el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que fue designado vocal del PRO y se mantiene cerca del ex presidente, Mauricio Macri. Por su parte, los ex presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, volvieron a la actividad académica como profesores de macroeconomía.

Consultoría

Nicolás Dujovne asumió en el Ministerio de Hacienda a principios de 2017 para reemplazar a su antecesor Alfonso Prat Gay y renunció en agosto de 2019, tras la derrota de Cambiemos en las primarias. Fue el mayor promotor de volver al FMI, luego de acordar el préstamo más grande de la historia del fondo y asegurar que funcionaba «exitosamente». Actualmente trabaja como consultor en asesoramiento a empresas. No es la misma consultora en la que se desempeñaba antes de asumir en la función pública, dado que antes trabajaba en sociedad y ahora está por su cuenta. “Para la cartera de clientes aprovechó los vínculos que construyó durante su gestión, con presidentes de distintos Bancos Centrales y ministros de otros países”, contó un allegado al economista. No tiene previsto volver a la televisión, donde era columnista del programa Odisea Argentina en TN. Tampoco pisa fuerte en política. “Tiene vocación de servicio pero hoy no es su principal tarea”, agregó la fuente.

Dante Sica asumió en el Ministerio de Producción a mediados de 2018 en medio de la crisis cambiaria para reemplazar a Francisco Cabrera, quien había tildado de “llorones” a los industriales. Sica dirigía la consultora Abeceb, especializada en el análisis de sectores industriales, y ya había sido Secretario de Industria con Duhalde. Sin embargo, la industria manufacturera cayó ininterrumpidamente todos los meses de su gestión. Tras unas vacaciones en moto por la Patagonia, el economista volverá a su trabajo de consultoría. Sin embargo, no lo hará en Abeceb, sino en forma independiente. “Se va a concentrar en el sector productivo pero en temas regionales más que en lo local, y será todo para el sector privado”, afirmó una fuente allegada al ex ministro.

Política

Hernán Lacunza asumió en agosto 2019 tras la derrota de Cambiemos en las PASO. Durante su estadía en Hacienda, aplicó lo que llamó “medidas incómodas y transitorias”: la vuelta de los controles de cambio y el «reperfilamiento» del pago de deuda en pesos. Actualmente, volvió a dirigir Empírica Consultores, especializada en estudios macroeconómicos y financieros. Es la misma en la que fue director hasta 2013, dado que luego pasó por el Banco Ciudad, el Ministerio de Economía bonaerense y finalmente el nacional.

A diferencia de Dujovne y Sica, Lacunza se mantiene cercano a la política. Asesora en forma externa a Larreta, con quien conversa una vez por semana. Además, mantiene conversaciones con Vidal y Macri. “Habla con los tres”, dijo un allegado al ex ministro. Además, se mantiene en contacto con diputados y senadores. “Nutre a los legisladores cuando necesitan entender temas técnicos de algún proyecto que va al Congreso, por ejemplo en el proyecto de la deuda de Martín Guzmán, lo defendió y dijo que había que votar a favor”, contó la fuente. La semana pasada estuvo en San Nicolás junto a Vidal. Brindó una charla a los legisladores bonaerenses de Cambiemos sobre la situación económica provincial y nacional.

Pero el ex funcionario económico que pisa más fuerte en el terreno político es Guillermo Dietrich, uno de los pocos que sobrevivió en el cargo a los cuatro años de gestión macrista. Formalmente es vocal titular de la nueva conducción del PRO bajo la presidencia de Patricia Bullrich. Hombre de confianza de Macri, con quien también había trabajado como secretario de Transporte en la Ciudad, mantiene el vínculo intacto y lo visita en las oficinas que el ex presidente instaló en Olivos. Tras sus vacaciones como surfer en Australia, Dietrich analizará su futuro en el sector privado. Podría volver a comprar las acciones en la concesionaria de su padre, de las que se desprendió al llegar a la función pública. Sin embargo, fuentes cercanas a los negocios familiares afirman que actualmente no hay nada concreto. Además, durante el balance de su gestión a fines de 2019 dijo que tenía planes de crear una fundación dedicada a temas de transporte, junto a la ex secretaria de su cartera, Manuela López Menéndez.



Academia

Guido Sandleris asumió como presidente del Banco Central en septiembre de 2018, luego de que su antecesor Luis “Toto” Caputo, se peleara con el FMI por querer intervenir el mercado cambiario. De hecho, en las últimas semanas el «Messi» de las finanzas activó su Twitter y culpó al FMI por haber “profundizado la recesión y la inflación”. Sandleris cumplió a rajatabla con las exigencias del FMI. Mantuvo una tasa de interés que se encontraba entre las más altas del mundo, ahogó al sector productivo y terminó el 2019 con una inflación de 53,8 por ciento, la más alta desde 1991. En las últimas semanas volvió a caminar por los pasillos de la Universidad Torcuato Di Tella, donde fue profesor desde 2007, hasta que ingresó en la función pública, en el Ministerio de Hacienda en 2017. Este año retomará las clases de macroeconomía y finanzas. Además, mientras se prepara para el arranque del cuatrimestre, la semana pasada participó de una exposición en la Johns Hopkins University de Bolonia, en Italia. «Gracias por liderar la discusión sobre la larga historia de crisis económica de Argentina, y lo que pudimos aprender de su estado financiero recurrente”, escribió la institución en redes sociales.

En un contexto de volatilidad, incertidumbre y caída de reservas, Sandleris cerró su mandato con cepo cambiario y regulaciones en la repatriación de divisas para exportadores. Son las medidas opuestas a las que tomó Federico Sturzenegger, el primer presidente del Central que tuvo Cambiemos, entre diciembre de 2015 y junio de 2018. Sturzenegger también pasa sus días en otra de las universidades más caras del país, en este caso en la San Andrés. A la bicicleta financiera, también llamada “carry trade”, la describe como “libertad financiera para los argentinos”, su los múltiples papers que escribió en revistas académicas. Además, Sturzenegger tiene su propia consultora, Un Ombú, y dirige el fondo de inversión Latus View. Creador de los créditos hipotecarios UVA, en noviembre de 2018 fue designado como “Académico en Economía” por la Academia de Ciencias de Buenos Aires.



https://www.pagina12.com.ar/ 250264-donde-estan-y-que- hacen-los-economistas- macristas-que-hundie