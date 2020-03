EL CORONAVIRUS «ES UN PREDADOR QUE ENCONTRÓ UN CAMPO VIRGEN», SEGÚN UN VIRÓLOGO ARGENTINO

Mario Lozano elogió las medidas de contención adoptadas por la Argentina, y enfatizó que la principal amenaza del Covid-19 es el riesgo de que desborde la capacidad de respuesta del sistema de salud.



El coronavirus “es un predador que encontró un campo completamente virgen, y en esta primera oleada, no parece haber encontrado una población que lo pueda contener”, aseguró en diálogo con la Agencia CyTA-Leloir el virólogo Mario Lozano, investigador del Conicet, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes y autor del libro de divulgación “Ahí viene la plaga. Virus emergentes, epidemias y pandemias” (Siglo XXI, 2004).

Según Lozano, quien también es secretario de Educación, Culturas y Deportes de Quilmes, la estrategia argentina para contener la pandemia es inédita, pero acertada.



Señaló que la principal amenaza para la salud pública no es su letalidad per se, sino el peligro de que desborde la capacidad de respuesta del sistema de salud.



Consultado sobre en qué cree que se diferencia esta pandemia de otras anteriores, Lozano explicó que en las epidemias de influenza, quizás con excepción de la de 1918, el mundo estuvo afectado. Pero tenía de alguna manera un grado de inmunidad basal contra el virus, la adaptación entre el virus y el huésped era menos violenta.



“En este caso -dijo- me parece que la inmensa mayoría del planeta no tenía memoria inmunológica para virus de este tipo. Cualquiera individuo de las regiones afectadas es factible de ser infectado. Todo virus es un predador, y el que produce el Covid-19 parece ser uno que encontró un campo complemente virgen».



«Tiene una tasa de transmisibilidad alta y, en esta primera oleada, no parece haber encontrado una población que lo pueda contener», agregó.