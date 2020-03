BRASILIA; PRESIDENTE DO SENADO DAVI ALCOLUMBRE ESTÁ COM CORONAVIRUS

Por Gauchazh ***



Senador «está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar», segundo a sua assessoria de imprensa





De acordo com a assessoria de imprensa do Senado, o primeiro teste havia dado negativo, mas outro exame foi feito na terçaWaldemir Barreto / Agência Senado

O presidente do Senado e do Congresso Nacional Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi diagnosticado com coronavírus na tarde desta quarta-feira (18).

De acordo com a assessoria de imprensa do Senado, o primeiro teste havia dado negativo, mas outro exame foi feito na noite de terça e o resultado saiu nesta quarta.



«Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS», afirmou a assessoria de imprensa da casa legislativa.

Ele havia feito o primeiro teste na noite de quinta-feira (12) porque havia tido contato, ao longo da semana, com mais de 20 ministros, parlamentares e assessores que integraram a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, no início de março. Dezoito integrantes dessa comitiva já foram diagnosticados com a covid-19.

Um dos integrantes da comitiva era o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores, que também teve resultado positivo em seu exame. Trad havia participado de reunião em sala fechada com a maioria dos líderes partidários da Câmara e do Senado, além de Alcolulmbre e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Também participaram os ministros Paulo Guedes (Economia), Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto (Banco Central).

Na quinta passada, Alcolumbre viajou para o Amazonas com seis senadores e 11 deputados, além de assessores — uma delas apresenta sintomas de um forte resfriado.

Também nesta quarta-feira, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, informou que o seu exame para coronavírus teve resultado positivo. Também foi diagnosticado com a doença o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

O general da reserva, que participou da comitiva presidencial aos Estados Unidos e é um dos ministros mais próximos do presidente, tem 72 anos. Já Albuquerque tem 61. Por causa da idade, eles fazem parte do grupo de risco para a doença.

Nas redes sociais, Heleno disse que realizou o exame no Hospital das Forças Armadas (HFA), mas que ainda aguarda a contraprova realizada pela Fundação Oswaldo Cruz.

«Informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA, acusou positivo. Aguardo a contraprova da FioCruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao COVID-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas», disse.

Com a confirmação do diagnóstico dos ministros, subiu para 18 o número de integrantes da comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos a serem diagnosticados com a doença.



https://gauchazh.clicrbs.com. br/politica/noticia/2020/03/ presidente-do-senado-davi- alcolumbre-esta-com- coronavirus- ck7xt9d5i05rq01pq8uv90ers.html