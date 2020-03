El Ministerio de Trabajo y Empleo detectó trabajo infantil y un campamento en un yerbal de Wanda

En un operativo de fiscalización en el norte de Misiones el equipo de inspectores del Ministerio de Trabajo y Empleo, en el marco de las facultades que le corresponden de fiscalizar las condiciones de empleo y registración de los trabajadores; detectó un campamento de tareferos que presentaba malas condiciones de salubridad como así también la presencia de un menor de 14 años.

En este marco la ministra Silvana Giménez expresó que una de las prioridades establecidas por el Gobernador Herrera Ahuad es “con tolerancia cero, erradicar el flagelo del trabajo infantil y mejorar la calidad de vida a todos los trabajadores tareferos.” Es por ello que, tal como señaló la ministra, «vamos a trabajar con compromiso y responsabilidad para hacer cumplir lo que establece la ley».

El yerbal donde se realizó el operativo está ubicado en cercanías de la localidad de Wanda. Durante el mismo se procedió inmediatamente a la suspensión de las tareas y a labrar las actas de infracciones correspondientes. El Ministerio también procederá a realizar la denuncia penal por el presunto delito de trata laboral y trabajo infantil al encontrarse un menor de edad cumpliendo tareas en el yerbal. Al mismo tiempo, mientras dure la suspensión de las tareas, el prestador de servicios deberá abonar el jornal a todos los trabajadores.

En el lugar no había agua para consumo humano, ni espacio acondicionado para pernoctar. La Policía de Trabajo también constató que los trabajadores no contaban con elementos de protección personal como así también ninguno de los trabajadores tareferos contaba con el alta temprana. Además, ningún trabajador poseía ropa de trabajo y en el lugar no existía baño, cocina ni botiquín de primeros auxilios. Tampoco, se cumplía con las condiciones mínimas necesarias, establecidas por la Ley de Trabajo Agrario Nº 26.727.