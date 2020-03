ENCUENTRO REGIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES: «EL DESAFÍO ES AVANZAR HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN», RESALTÓ CRAMAZZI

Por Chaco en Linea Informa ***

El presidente de la Federación Económica del Chaco, José Luis Cramazzi junto a los titulares de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Argentina de Parques Industriales, Gerardo Díaz Beltrán y Alfredo Cecchi; y el gobernador Jorge Capitanich encabezaron este martes la apertura del “Encuentro Regional Nea de Parques Industriales”.



El evento que tuvo lugar en el edificio de la Cámara de Comercio de Resistencia, reunió a más de 300 dirigentes empresarios y funcionarios tanto locales como funcionarios de las cuatro provincias del Nea: Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, con el objetivo primordial de poner en valor la situación de las industrias.

En primer término, el titular de FECHACO agradeció al dirigente nacional por elegir a Resistencia, particularmente a la Federación Económica para que se realice la jornada y el acompañamiento del Gobierno provincial.

Asimismo, el titular de la entidad anfitriona consideró que “la política que tiene el gobernador es similar a la que pretendemos desde FECHACO por lo cual vinimos insistiendo hace tiempo que nuestra provincia es productora de actividad primaria y el desafío es avanzar hacia la industrialización de la producción”.



“Queremos fortalecer la industrialización de nuestras empresas, como lo dijo el gobernador habrá dos nuevas industrias con gas natural en Puerto Tirol, por eso esta jornada es tan importante para nuestra provincia, donde tenemos parques industriales en funcionamiento y hay otros incipientes en el interior que necesitan un espaldarazo para posibles radicaciones”, resaltó.

Luego, el secretario gremial de CAME, Alfredo González subrayó en su discurso que es el 5º encuentro de parques industriales que se realiza en la provincia. “Desde el 2016 que no se volvió a hacer un evento como este por distintas circunstancias, fundamentalmente porque el sector industrial no la pasó bien estos últimos años”, indicó.

En esta línea, destacó el trabajo articulado entre el sector privado y público a fin de potenciar industria, producción y principalmente los parques industriales. “Cada empresa e industria tiene que comprender que es mejor desenvolverse en un parque industrial por los beneficios fiscales y financieros que significa”, afirmó González.

CAPITANICH: “VAMOS A SALIR ADELANTE CON LA PRESENCIA DEL ESTADO”

Por su parte, el gobernador sostuvo que “los parques industriales constituyen una base para la infraestructura de la generación de valor agregado y para la plataforma de desarrollo industrial de cualquier provincia”.



“Este escenario complejo debe sacar lo mejor de nosotros desde la creatividad, con la capacidad de unir esfuerzos. Vamos a salir adelante con la capacidad de los trabajadores, el espíritu de los empresarios y la presencia del Estado. Siempre digo que lo necesario es posible, y hoy tenemos una necesidad”, afirmó el mandatario al referirse al contexto económico actual.



DÍAZ BELTRÁN: “NECESITAMOS INDUSTRIALIZAR LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS”

El titular de CAME, Gerardo Díaz Beltrán valoró «el lanzamiento de la Federación de Argentina de Parques Industriales (FAPI) de CAME», a la que definió como «una organización y herramienta importante para generar el desarrollo industrial en las distintas regiones del país».



«No cabe ninguna duda de que necesitamos industrializar las distintas regiones del país, para no quedarnos exclusivamente con los cordones industriales necesarios y oportunos que tiene la Argentina, sino empezar a desarrollar cadenas de valor acordes a la producción primaria de cada zona del país», consideró.

En este marco, el dirigente nacional entendió que «es un desafío importante pero que va a permitir a las distintas provincias potenciar su producción y generar empleo en las distintas regiones».



«Venimos trabajando desde hace tiempo, pero es cierto que los vaivenes macroeconómicos han conspirado contra nuestra estrategia, ha faltado una mirada regional, pero creemos que estamos en una contexto nacional que nos permite pensar en rearmar el esquema conjunto», concluyó.



PANEL DE DISERTANTES



Durante la jornada, el licenciado Mariano De Miguel expuso «Coyuntura Económica. Actualidad y Perspectiva» ante un amplio auditorio de dirigentes del sector industrial.

Luego, se realizó la presentación de la Federación Argentina de Parques Industriales, a cargo de su presidente Alfredo Cecchi y el ex director de Desarrollo de Parques Industriales, Rodolfo Games.

Además, el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton dio a conocer los beneficios y las herramientas con las que cuenta la provincia en materia de industria e inversiones, a fin de sostener el empleo y la actividad económica de las industrias.

Para finalizar el encuentro, dirigentes de toda la región recorrieron el Parque Industrial de Puerto Tirol, en donde conocieron el trabajo que lleva adelante la empresa Centroficina y la fábrica de La Bella colchones, sommiers y juegos de livings.



https://chacoenlineainforma.com/encuentro-regional-de-parques-industriales-el-desafio-es-avanzar-hacia-la-industrializacion-de-de-la-produccion-resalto-cramazzi/