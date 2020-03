NEA – LITORAL: CORRIENTES, MISIONES Y ENTRE RÍOS, CONCENTRAN EL 80% DE LOS BOSQUES IMPLANTADOS DEL PAÍS

Según el Anuario Forestal 2020, Corrientes tiene una masa forestal implantada de 516.000 hectáreas, Misiones 419.000, y Entre Ríos con 150.000 hectáreas.



Al analizar la industrialización de la madera Misiones se distancia significativamente ubicándose en el primer escalón con 700 aserraderos, segundo Entre Ríos con 179 y en tercer puesto está Corrientes con 150, y Buenos Aires, siendo que para una segunda y tercera transformación (muebles, reprocesamientos) , Buenos Aires tiene tal vez el mayor peso, y aparecen provincias como Santa Fe y Córdoba por sus mueblerías fundamentalmente.

La balanza comercial de madera y sus manufacturas fue superavitaria en u$s 73,5 millones en enero-noviembre de 2019, de acuerdo a datos oficiales de INDEC. Se exportaron productos por u$s 135,05 millones y se importaron manufacturas de madera por u$s 61,54 millones (en esto hay que considerar los productos importados, donde Entre Ríos se encuentra dentro del podio de la exportaciones de tableros de fibra MDF y de Partículas (aglomerados).