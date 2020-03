MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFIRMA 13 CASOS DE CORONAVIRUS NO BRASIL

Por Diario Gaucho ***

J úlio Henrique Rosa Croda , diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, apresentou o boletim de casosminsaude / Twitter/Reprodução

O Ministério da Saúde divulgou que há 13 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Os dados, atualizados na tarde desta sexta-feira (6), incluem quatro Estados: São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Do total, 10 casos foram registrados em São Paulo.

Na Bahia, a paciente é uma mulher de 34 anos, moradora da cidade de Feira de Santana. Ela retornou da Itália, epicentro do coronavírus na Europa, no dia 25 de fevereiro. Passou pela cidade de Milão, no norte daquele país, região que concentra a maior parte dos casos de coronavírus na Itália.

Segundo a secretaria, a confirmação do diagnóstico positivo veio da Fiocruz. A mulher seria assintomática, assim como o quarto caso confirmado no Brasil, uma menina de 13 anos que também viajou à Itália. A paciente da Bahia segue em quarentena em casa.

O total de casos confirmados passou de nove, durante a manhã desta sexta, para 13 à tarde. Ainda não há informações sobre os quatro novos casos registrados, todos em São Paulo. O diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda, explicou que o governo federal vai deixar de entrar em detalhes sobre cada paciente, como nos últimos dias, para evitar exposição desnecessária.

Agora há 36 países sendo monitorados pela Ministério da Saúde por apresentarem transmissão local do coronavírus. No entanto, a partir desta sexta a pasta deixa de relacionar a detecção da doença no Brasil aos países visitados pelas pessoas infectadas, como vinha fazendo diariamente.

— Nós chegamos agora em uma fase em que a orientação (da Organização Mundial da Saúde) de fazer nexo com país de transmissão, para um país como o Brasil, não há mais por que manter. Não vamos mais fazer nexo de país, vamos fazer nexo de viagem ao Exterior chegando ao Brasil — destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O ministro reafirmou que não há motivo para pânico no país em relação ao coronavírus.

O mais recente balanço do Ministério da Saúde indica que há 768 casos suspeitos e 480 casos descartados de coronavírus no Brasil. No Rio Grande do Sul, são 112 casos suspeitos e 41 descartados – a maioria por se tratar de gripe comum. Até quinta-feira (5), eram 104 casos suspeitos e 25 descartados.

Os casos suspeitos no Rio Grande do Sul foram identificados nas seguintes cidades:

Residentes em municípios gaúchos com casos suspeitos de coronavírus

Bento Gonçalves: 1

Cachoeirinha: 1

Campo Bom: 1

Canela: 2

Canoas: 4

Carazinho: 1

Caxias do Sul: 5

Charqueadas: 2

Cidreira: 1

Cruz Alta: 2

Dois Irmãos: 2

Estância Velha: 1

Esteio: 1

Farroupilha: 1

Gravataí: 1

Guaporé: 2

Lajeado: 1

Montenegro: 2

Novo Hamburgo: 1

Palmeira das Missões: 2

Passo Fundo: 2

Porto Alegre: 60

Santa Cruz do Sul: 2

Santa Rosa: 1

São Jerônimo: 1

São Leopoldo: 3

Sapucaia do Sul: 1

Tio Hugo: 1

Três Cachoeiras: 1

Três de Maio: 1

Outros países: 5

Total geral: 112



Fonte: Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS)



Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.



https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/03/ministerio-da-saude-confirma-13-casos-de-coronavirus-no-brasil-ck7gkc4bu024101pqu27osxp9.html