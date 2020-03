​RECLAMAN UNA AUDITORÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RADARES EN MISIONES

Ante los numerosos reclamos de ciudadanas y ciudadanos misioneros y de otras provincias, por insólitas multas viales, desde el Partido Agrario y Social, solicitaron a los diputados nacionales que representan a Misiones, que ordenen una auditoria a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para conocer fehacientemente cómo funciona el sistema de radares, los índices de accidentes viales desde su implementación, y su correspondiente recaudación en el territorio provincial.



A través de un Proyecto de Comunicación presentado por la diputada provincial Giuliana Perini, acompañada por sus pares del bloque del PAyS, se destaca la necesidad de informar a la población acerca del trabajo que se realiza en materia de seguridad vial por medio de la instalación de radares.

Qué objetivos reales cumplen

La legisladora considera importante establecer un registro certero, con cifras y estadísticas oficiales, para determinar si estos medios de control, cumplen el objetivo central para el que fueron habilitados, de prevención de accidentes de tránsito, o si sólo se utilizan con fines recaudatorios.

Perini sostiene que, si bien los radares son efectivos​ ​para controlar velocidades, no están libres de errores. Explica, como ejemplo, que para una medición de velocidad precisa, el móvil debe ser el único objeto en el haz del radar, y si ése no fuera el caso, como ocurre habitualmente, el sistema puede registrar errores.

A esto se suma que en muchas ocasiones estos dispositivos son manipulados erróneamente por operadores no especializados.

Zonas con altos registros de siniestros viales

En Misiones funcionan actualmente siete radares fijos y nueve móviles. Las autoridades locales y nacionales anticiparon que en el corto plazo estos dispositivos serán reemplazados por alrededor de veinte radares fijos que se instalarán en las «zonas negras» de la provincia: ​​lugares considerados conflictivos por los altos registros de siniestros viales.

Para Perini la ciudadanía expresa desde hace años desconfianza, sospecha y malestar por el modo en que funcionan los radares, razón por lo que considera «urgente solicitar una auditoria integral y rigurosa» al sistema en Misiones.

En ese sentido, destacó que el diputado nacional Héctor “Cacho Bárbaro, del PAyS en el Frente de Todos y Todas, ya inició las gestiones pertinentes en Buenos Aires, para avanzar con los pedidos formales de información a través del Congreso.