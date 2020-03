​CENSO TABACALERO: DEL 2 AL  DE MARZO SE REGISTRARÁ A LOS PRODUCTORES QUE NO SE CENSARON

Desde este lunes 2 al 6 de marzo se registrará a los tabacaleros, en diferentes puntos de la provincia. El nuevo padrón es para los productores que no se hayan censado hasta la fecha. Sin este trámite no podrán entregar su materia prima.



Desde la Subsecretaría de Tabaco del ministerio del Agro y la Producción explicaron que los pocos productores que no pudieron censarse el año pasado por distintos motivos, ahora tienen la oportunidad de hacerlo en la Casa del Colono de las localidades de San Vicente; El Soberbio; Colonia Aurora, Santa Rita, San Antonio y Leandro N. Alem.

Los colonos deben acercarse con el DNI y el CUIT a la Casa del Colono de las localidades citadas, por la mañana.