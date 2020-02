CANCILLERÍA APUESTA A LA YERBA MATE PARA POTENCIAR NUEVOS MERCADOS

​





Con el objetivo de fortalecer las exportaciones de yerba mate en el mundo, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, recibió hoy en la Cancillería al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien asistió acompañado de las autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).



Durante el encuentro, ​​Neme destacó la consolidación de destinos como Siria, Chile, Estados Unidos, Líbano y Francia para las exportaciones de yerba mate, a la vez que activó una agenda de trabajo en conjunto con el gobierno de Misiones y el INYM para fortalecer las ventas a nuevos mercados.

“La Cancillería quiere estimular al sector y agilizar los envíos de yerba mate a todo el mundo, ya que es un producto emblema con potencial de crecimiento y capacidad para dinamizar las economías regionales”, remarcó Neme.

Por su parte, las autoridades del INYM calificaron a la reunión como “muy positiva” y resaltaron la posibilidad de exportar hacia un mercado atractivo como la India, país en el que el sector yerbatero viene impulsando estudios de mercado y participación en eventos de promoción y ferias alimentarias. En este sentido, dialogaron con Neme y su equipo sobre la agilización en los protocolos de comercialización entre ambas naciones.

“Es un producto cada vez más consumido en Estados Unidos, Chile, España, Alemania y Medio Oriente, y su potencial de crecimiento es enorme en mercados como China y la India, que valoran especialmente sus propiedades para la salud”, explicó el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería.

De la reunión participaron el presidente del INYM, Alberto Re; el director por la provincia de Misiones, Ricardo Maciel, y los directores Marcelo Szychowski (representante del sector industrial) y Gerardo Vallejos (representante de las cooperativas).

Finalmente, repasaron las actividades de promoción que tiene planificadas la Cancillería durante 2020, como la feria Sial Paris, en Francia; Alimentaria Barcelona, en España; y Summer Fancy Food, en Estados Unidos. Además, evaluaron la reciente participación del país en la feria Guldfood, de Dubai.

Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate en el mundo,​​ y sus ventas al exterior están encabezadas ampliamente por Siria con u$s 59,8 millones, seguido por Chile con u$s 8,65 millones, Estados Unidos con u$s 2,37 millones, y Líbano con u$s 2,01 millones. Además, países europeos como Francia, Alemania y España siguen siendo grandes compradores de yerba mate.