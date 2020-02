​PROPONEN PROYECTO DE LEY PARA CREAR EL PROGRAMA PROVINCIAL DE COSECHAS DE AGUAS PLUVIALES

Un Proyecto de Ley del presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, propone la creación del «Programa Provincial de Cosechas de Aguas Pluviales», que de ser aprobado, se implementaría en todas las nuevas edificaciones de la provincia, y en aquellas ya construidas en las que se pueda adaptar el sistema. Lo mismo que en viviendas, comercios, industrias y obras públicas, según las disposiciones técnicas que establezca la autoridad de aplicación.



El programa tiene como objetivo generar una alternativa sustentable a través de la cosecha de aguas pluviales para el uso doméstico, comercial, industrial y de obras públicas o cualquier otro uso en zonas urbanas y rurales, fomentando la reutilización y manejo eficiente del recurso hídrico.

​​

Preservar el medio ambiente y los recursos naturales

«En la ardua lucha contra el avance del cambio climático que se suscita año a año, y la reciente declaración del país en emergencia climática y ecológica, comenzamos una nueva era enfocada en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, a través de fijar políticas y leyes que garanticen lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 41, que todos los habitantes gocen del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano», indican los fundamentos del proyecto.​​

«Buscamos que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras”, expresó el diputado Sereno, autor de la iniciativa, acompañado por su pares de bloque.

​​

Un sistema por legislar y mucho por implementar

Se entiende por «cosecha de aguas pluviales» a la captación y almacenamiento de agua de lluvia para uso cotidiano. El Estado Provincial tendrá que adoptar políticas y ejecutar acciones concretas para priorizar esta cosecha de aguas, con integración de otros programas que promuevan la protección del medio ambiente.

Además de diseñar, formular, implementar y evaluar subprogramas de cosecha de aguas pluviales que alienten acciones individuales o colectivas de los sectores sociales o privados, en zonas urbanas, rurales, barrios y pueblos en todo el territorio.

Se deberán establecer campañas de concientización alentando la participación masiva de la población, donde se difunda la necesidad de usar racionalmente el agua y resolver los problemas de escasez que sufre gran parte de la provincia.

Además, evaluar y establecer los diferentes sistemas de captación y almacenamientos adaptables a cada región o zona; realizar controles periódicos que garanticen la utilización correcta del agua almacenada, teniendo en consideración la problemática epidémica por el agua estancada, buscando brindar soluciones a través de capacitaciones constantes sobre su correcto mantenimiento y utilización.

Los municipios podrán fomentar el sistema de cosecha de aguas pluviales, a través de beneficios y exenciones impositivas.

​​

Reduciría hasta un 50% el consumo de agua potable

Antiguamente el agua de lluvia era ocupada por mucha gente como la principal fuente de abastecimiento y hoy vuelve a ser muy utilizada en zonas donde el agua escasea. ​​

«La cosecha de agua de lluvia podría reducir hasta un 50% al agua potable que se utiliza en las viviendas de uso cotidiano, teniendo cuenta las ventajas de contar dentro de nuestra provincia con un clima subtropical, con lluvias frecuentes y niveles altos de mililitros», explicó el legislador.

La implementación de este Proyecto de Ley busca reducir la demanda de agua en hogares e instituciones, para que sea reutilizada la de lluvia para limpieza, regado de jardines, lavado de autos, etc., aplicada como sistema de riego que acompañe el programa de huertas escolares, o ser aprovechada en universidades y hospitales.

​​

«El Programa de Cosecha de Agua’ significa un gran avance en esta problemática, no sólo por el enfoque en la preservación del recurso natural, sino para solucionar cuestiones de fondo que tiene la provincia, donde la falta de suministro de agua en muchas zonas, es un reclamo constante y que hasta el momento no se generaron soluciones de fondo», remarcó Sereno