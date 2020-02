SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO DE LOTERIAS

IPLyC SE puso en marcha el Sistema de Monitoreo Centralizado de Loterías

Funcionará en la modalidad Webservice y tendrá como objetivo principal concentrar la información de todos los sistemas de gestión interna de los permisionarios de casinos y salas de juegos que estén bajo la jurisdicción del Instituto. La actividad se enmarca dentro de las facultades conferidas al IPLyC SE como organismo regulador de todas las concesiones otorgadas dentro de la jurisdicción de Misiones, a fin de mejorar el ejercicio de las facultades de control y fiscalización, atendiendo, además, a las exigencias de otros organismos gubernamentales como la Unidad de Información Financiera (UIF), y considerando los sistemas tecnológicos disponibles en los casinos y salas de juegos de azar.

A la presentación oficial del SMCL, asistió el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut; el gerente de Comercialización, Calixto Puchalski; el gerente de Juegos, Jorge Raimondi; la gerente de Sistemas, Patricia Barbieri; la subgerente de Casinos y Juegos Electrónicos, Stella Marys Vera, y Marcelo Romero, del departamento técnico de la Administración de Juegos on Line. También, los representantes legales y responsables de sistemas de Casino Club S.A, HCI S.A., Casino Misiones S.A., Casino Itacuara S.A., Casino Moconá S.A., Sala Clase B, de Concepción de la Sierra, y Sala Clase B, de 25 de Mayo.

En la oportunidad, se presentó la Comisión de Control On Line que estará a cargo de la articulación de las actividades pertinentes y las etapas necesarias para llevar adelante el proceso de implementación del Sistema de Transmisión, bajo estándares técnicos certificados y homologados, de calidad y eficiencia.

Rojas Decut manifestó que “tratamos de implementar un sistema de control en todas nuestras actividades. Y ahora queremos empezar con los tragamonedas y mesas de paño. De esta manera podemos ir consolidando este objetivo que nos trazamos hace varios años”.

El funcionario sostuvo que “es imprescindible que el Estado tenga acceso a la información de las máquinas tragamonedas, que podamos tener acceso al comportamiento del usuario en los casinos, saber cuánto incide eso en la economía misionera. Son datos que queremos valorar para tomar decisiones, o simplemente para tener datos estadísticos”.

Entiende que no es lo mismo una máquina que se sitúa en el Norte, en el Centro, o en el Sur de Misiones porque “claramente son comportamientos diferentes, y me parece que el Estado tiene que estar presente de manera directa, sin perjuicio del aporte de información que habitualmente nos brindan”.

El propósito es que “podamos aggiornarnos como institución y acompañar los adelantos tecnológicos que se van dando. Es un proceso que iniciamos desde abajo, pero la idea es ir consolidándonos poco a poco”.