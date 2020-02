​COLONIA DELICIA RECLAMA ILUMINACIÓN LED, CAMIÓN RECOLECTOR Y ARREGLO DE CAMINOS

El presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, presentó varios Proyectos de Comunicación, solicitando al gobierno provincial, servicios indispensables para la comunidad de Colonia Delicia-Mado: la iluminación por medio del sistema LED, un camión recolector de residuos y el arreglo de caminos y mantenimiento de calles internas del Municipio que pertenece al Departamento de Eldorado.

En cuanto a la iluminación, el proyecto obedece al pedido de los vecinos de la localidad, que requieren la instalación y colocación urgente de alumbrado público, ya que éste es un servicio «muy necesario en beneficio de todos los habitantes del lugar, a fin de motivar el ahorro energético y económico dentro de la provincia», expresa una de las iniciativas.

​​

Se trata de un problema de inseguridad vial

Una de las razones principales por las que se solicita el servicio de iluminación es la cuestión de inseguridad vial, que crece en Misiones, con la colaboración de la escasa inversión pública por parte del Estado para prevenir estos hechos.

​​«Presentamos a nuestra provincia como la primera en vanguardia; pero no solucionamos cuestiones básicas que aquejan a las zonas del interior, la iluminación de los lugares comunes permiten mayor seguridad, tanto para prevenir accidentes de tránsito como evitar hechos delictivos», señala el legislador.

Agrega que existe un claro ejemplo de que con la colocación de iluminación LED en la zona Capital, mejoró en calidad, eficiencia y costo debido a que el uso de este tipo de luz,​​ demuestra que, además de producir un gran ahorro energético, su utilización a largo plazo genera menores costos económicos por su larga durabilidad y la visibilidad clara que genera en zonas oscuras en comparación con las luces de sodio«, señala Sereno.

​​

El objetivo es ahorrar energía

Las luces LED se caracterizan por una emisión de luz mono direccional que reduce significativamente la luz.

«Ante la urgente necesidad de declarar la Emergencia Ecológica, el ahorro energético es uno de los ejes de nuestra agenda, por eso nos hacemos eco del pedido de esta comunidad que significa un gran avance en cuanto a concientizar a nuestra sociedad sobre el consumo, y además se interesa en mejorar su propio Municipio», destaca el proyecto del PAyS.

​​

Comuna arrasada

Tras el cambio de gobierno en Colonia Delicia, fue materia periodística en toda la provincia, el lamentable estado en el que la nueva administración -ahora a cargo del intendente Roberto Wern- encontró la Comuna que está literalmente quebrada en términos financieros y sin recursos materiales para una correcta administración.

Y si bien se realizaron las denuncias judiciales correspondientes, esto tomará un tiempo hasta tener una solución.

​​«Por esta razón, Wern solicitó la colaboración del Estado Provincial para dar continuidad a la gestión al no contar con recursos económicos para efectuar arreglos o adquirir nuevos equipamientos», explicó Sereno.

​​

Urgente necesidad de un camión recolector

Dentro de innumerables cuestiones que se deben arreglar en Delicia, la falta de camiones recolectores de residuos es una de las más urgentes, y considerando la reciente incorporación de una flota de recolectores nuevos que entregaron al intendente de Posadas para ser utilizados en la Zona Capital, el presidente del Bloque de Diputados del PAyS considera oportuno el pedido.

​​«La recolección de la basura no es un tema de menor importancia, ya que un sola persona genera alrededor de 1,2 Kg de residuos por día, y su acumulación no sólo genera hedor y atrae roedores, sino que es una cuestión de Salud Pública y cuidado ambiental, debido a la proliferación de brotes de dengue, conjuntivitis y problemas respiratorios, entre otros.

Su impacto negativo en el medio ambiente con la contaminación del agua, suelo y aire, hacen necesaria la recolección diaria, y para ello se debe contar con el equipamiento necesario», manifestó el diputado Sereno.

​​

Arreglos de caminos y mantenimiento de calles

Otro de los proyectos relacionado con la Dirección Provincial de Vialidad, es el arreglo de caminos principales y mantenimiento de calles internas de Colonia Delicia.

Con una población de más de 7000 habitantes y 40 años de historia, el Municipio fue creciendo gracias a la explotación forestal y un aserradero que industrializaba dicha explotación, y a pesar de haber trascurrido tantos años desde su fundación, sigue siendo un Municipio relegado donde no se realizan obras de urbanización; mientras sus pobladores anhelan poder ver crecimiento, con la llegada de nuevas tecnologías, comercios, turismo, hospitales, etc. No es posible avanzar sin el arreglo de los caminos de acceso y el mantenimiento de las calles interna.

La falta de mantenimiento y el hecho de que las calles estén en pésimo estado, provocan que los días de lluvia, las mismas sean intransitables y de muy difícil acceso.

​​«Es preciso enfocar el esfuerzo del Estado en mejorar los diferentes Municipios en todo lo que concierne a la urbanización y embellecimiento de los pueblos», subraya la iniciativa.