La Ruta Cultural Posta Posadas del Proyecto «Cultura en Alpargatas», organizó una serie de actividades abiertas a toda la sociedad que el viernes culminó con el éxito de una gran participación en todos los talleres.

Hay que recordar que «Cultura en Alpargatas», es el proyecto madre de la Ruta Cultural del Frente Popular Agrario y Social (FPAyS), creado con el objetivo es transmitir la cultura como un todo, ya que​​ «todos y todas hacemos cultura, entendiendo que nadie la conoce mejor que su pueblo.

Desde esta mirada invitamos a la sociedad misionera a la construcción de esta red cultural, armando Postas en parajes, localidades, pueblos o ciudades, proponiendo a sus habitantes que diseñen el camino cultural de su pueblo, siempre con la premisa de la participación de la población, que ella se apropie de las expresiones culturales, sin imponer, por ejemplo en los barrios, determinadas disciplinas artísticas.

Apuntamos a tener un centro cultural propio, con actividades diarias, y se convierta en un espacio abierto de creación», instó la coordinadora general, Laura Andino.

​​

En Garupá, Candelaria y Azara

Recordó que esta semana continúan las actividades en Garupá, con ferias y proyección de películas de género en el Merendero «Lucas Décima», del barrio La Ripiera, hasta concluir el domingo 23 en el marco de la Campaña contra la Violencia Institucional, con una jornada con música, poesía y disertación sobre la temática recordando a Lucas, el joven víctima del gatillo fácil que siempre está presente.

Mientras que el sábado 29 de febrero en Candelaria se realizará una Feria Cultural de la Economía Popular y el domingo 1 de marzo se hará lo propio en Azara, ambas organizadas por las Postas locales, siguiendo con el espíritu de la primera Feria que se hizo en Bonpland.

​​

Entender la cultura como construcción colectiva

Como cierre de la Semana de «Cultura en Alpargatas», estaba previsto hacer una Feria de la Economía Popular en la Costanera; pero por cuestiones climáticas se suspendió, y se está evaluando una nueva fecha.

​​«Nos alegra comprobar que los participantes a los diferentes talleres quedaron muy conformes con las propuestas abiertas y con el nivel de las capacitaciones.

​​Para quienes​ ​no pudieron asistir, tendrán la oportunidad de nuevas fechas porque estamos armando la agenda del primer semestre del año, construyendo un nuevo camino para entender la cultura como parte de una construcción colectiva, desde la propuestas hasta la concreción.

La idea no es centralizar, sino proponer que en cada rincón de Misiones, la comunidad pueda crear sus propias propuestas y actividades en red con las demás Postas, y con toda la sociedad.

Agradecemos a las y los capacitadores que estuvieron a cargo de los talleres, trabajando armoniosamente junto a los responsables de la Posta Posadas, Romina Egert e Iyambae Sánchez», expresó Andino.

Hizo extensivo el agradecimiento a quienes también colaboraron solidariamente, como Lorena Ferreyra, Bryan Ojeda, Tamy Schadek, Marcos Faustino, Leandro Fioravante, Nicolás Acosta, Soledad Silvero, Rodrigo Pintos y al diputado Martín Sereno por su apoyo permanente.

​​

Generar un mural con creatividad y compromiso

La semana cultural arrancó con el Taller de Muralismo al que asistieron más de 30 personas, a cargo de las artistas visuales, Mariana Gómez y Daniela Azida, con una propuesta en la que las mujeres enseñaron a bocetar un trabajo colectivo, para luego plasmarla en la pared del local de la Posta Cultural Posadas.​​

«Con Daniela decidimos desarrollar la jornada partiendo de las cuestiones básicas del muralismo. Quisimos que en esto que llamamos arte urbano, se perdiera el mito de que se trata de una gran proeza. Y en realidad tiene que ver con la creatividad y con las cosas que contamos a mano, para poder generar un mural, básicamente eso fue lo que enseñamos», explicó Mariana.

​​

Posadas y Encarnación: Unión que nos hermana

En esa línea propusieron una temática, porque «los murales tienen temas específicos sociales, políticos», y se les ocurrió pintar sobre la cultura en Misiones. Se armaron grupos de trabajos donde surgieron varios bocetos hasta el diseño final que plasmaron en la pared.

En el mural se ve el Puente Internacional la frontera con Paraguay, la unión entre los dos países con los que​​ «compartimos económica y culturalmente, amistades y familia; por eso surgió la idea de las paseras y los barquitos en los que cruzábamos cuando no estaba el puente».

El otro tema que trabajaron es el de la violencia que existe en estos tiempos y desde siempre, «la violencia hacia las mujeres y las personas en general; también los pueblos originarios, nuestros ancestros y su desvalorización que también es violencia, todo eso quisimos reflejar en el mural», subrayó la artista.

​​

«El rap es básicamente contar lo que sentimos»

Los lugares donde se desarrollaron las actividades fueron las sedes del Movimiento Evita y de la FEDE-PC. En este local se desarrolló el Taller de Rimas Freestyle, con Kreiluz, cantante misionera del movimiento urbano, que convocó a jóvenes interesados en aprender rap.

​​«Rapeo desde 2012, cuando tenía 15 años, de chiquita quería ser cantante, y no me veía con una voz afinada, hasta que un día mi hermano me mostró en una netbook del Conectar Igualdad a unos chicos que hacían Freestyle, y ahí descubrí que estaban haciendo rap. Empecé a practicar, a rapear y a contar lo que sentía, y ahí se fue dando», dice Natalia «Kreiluz» Balbuena, oriunda de Villa Urquiza.

Cuenta que le apasiona lo que hace y se capacita todo el tiempo.​​ «Provengo de una familia humilde y no fue fácil, pero nunca aflojé. Lo importante siempre es entrenar, escuchar música, a muchos artistas haciendo rap para ver lo que transmiten. Aprendo mucho escuchando, viendo cada día», señala.​​

«Es el tiempo donde las mujeres nos empoderamos»

La jovencita quiere seguir en el camino de crear, rapear y cantar, sintiéndose identificada con el feminismo. ​​«Cuando empecé a crecer con el rap y pude viajar, fui encontrándome con el feminismo, porque al principio no era consciente de por qué pasan ciertas cosas hasta que caí en la realidad, y sentí como nos discriminan sólo por ser mujeres.

Al principio pensaba que era natural; pero después me dí cuenta de que a las únicas que discriminaban era a nosotras y empecé a despertar. Estamos en un siglo donde estamos abriendo los ojos, hablando, empoderadas y eso me apasiona.

El rap es el instrumento para ayudar, en las plazas, en las calles, y nos permite desahogarnos. A muchos chicos los ayuda a salir de las drogas, de la depresión, de los problemas que hay en los barrios marginales, y también en otras clases sociales. Ahí nos damos cuenta de que los problemas no sólo están en la pobreza, sino en el ser humano, y en ese sentido es muy bueno el rap porque nos ayuda y permite ayudar a los demás. Por eso pido que Misiones tenga lugares donde podamos cantar y que las áreas de Cultura inviertan en nosotros, que haya eventos, espacios para que nos vean y como cualquier otro profesional, podamos sustentarnos con este trabajo de artista. Hay que apuntar a eso», reclamó la posadeña.

«No hay que tenerle miedo a la sexualidad»

Otro de los talleres estuvo referido a la Ley 26150: Programa Nacional de Educación Sexual Integral, a cargo de les docentes Silvia Arzamendia, Soledad Gómez y Martín Romero, quienes hablaron de la importancia de esta herramienta en las escuelas. «No hay que tenerle miedo a hablar de la sexualidad. La educación se consagra y se produce a partir del intercambio. Lo que yo sé debo compartirlo, es el ida y vuelta que en filosofía se llama dialéctica», subrayó el docente Romero.

Recordó al pedagogo brasileño Paulo Freire y a Raúl Scalabrini Ortiz, quien decía que ​​«si no somos capaces de explicarle a nuestra abuela, madre o tío lo que aprendimos en la escuela, en la Facultad o donde sea, la educación no sirve. Tenemos que saber transmitir nuestros saberes a las personas en cualquier contexto y con las palabras adecuadas. Hay que integrar a cada compañero y compañera, que se pueda soltar, y que cada uno tenga su tiempo para ver que los años de conocimiento pueden producir empatía que nos permita comunicarnos y escucharnos».

Al final del taller, un grupo de jóvenes de Campo Viera realizó una perfomance sobre «Violencia en el noviazgo adolescente». Ellos y ellas son Carlos Moraes, Miguel Morínigo, José Morínigo, Yamila Silveira, Fátima Silveira, Agustina Da Silva, coordinadas por la profesora Silvia Arzamendia.

​​

Colectivo de Artistas del interior en Buenos Aires

El cierre de la Semana Cultural fue con «Repatriart», el Programa de Capacitaciones de Arte y Patrimonio Cultural, que tendrá fechas durante todo el año, y lo conforman artistas que se desarrollan actualmente fuera de su lugar d origen y vuelven a dejar su huella, transmitiendo conocimientos y experiencia

«Reconocer al artista en su propia tierra es un acto cultural que nos beneficia a todos, y ‘Repatriart’ busca nutrir los lazos entre los artistas y su pueblo, entendiendo que su arte trasciende fronteras», señaló la coordinadora Laura Andino cuando presentó a los actores misioneros Cristian Salguero, Mauricio «Pikio» Paniagua y al cordobés, Lucas D’Amario.

Ellos forman parte del Colectivo de Artistas del Interior en Buenos Aires, y con esta actividad se inauguró el Proyecto «Repatriart» de la Ruta Cultural FPAyS (Desarrollo de Capacitaciones Artísticas y Patrimonio Cultural) con artistas que vuelven a su tierra para aportar su experiencia y conocimientos, y en este caso realizaron un Taller de Entrenamiento Actoral Físico de Improvisación ante Cámara.

Capacitación en un taller de entrenamiento actoral

Cristian Salguero inició su carrera actoral con la película «La Patota», y a partir de ahí no paró de crecer. Lo mismo sucede con «Pikio» Paniagua, músico percusionista y sonidista, desde que se puso en la piel del joven Carlos Monzón, en la exitosa biopic de Space sobre la vida del boxeador y femicida.

«El objetivo principal de estar acá, es compartir en el marco del Proyecto ‘Cultura en Alpargatas’, nuestra experiencia. Somos de Misiones y tuvimos la posibilidad de viajar, formarnos y trabajar, vivir de la actuación. Lo que propusimos en equipo junto con Laura Andino, Cristian y los compañeros que nos acompañan, el actor Lucas D’Amario de Córdoba, Julieta Shapira y Natalie Llanos, es compartir nuestra experiencia y armar el taller que fue intensivo porque hicimos todo lo que es teatro físico, en los tiempos que tenemos», detalló el joven oriundo de Puerto Iguazú.

Elaboraron un entrecruce de la actuación en general en teatro como en cine, con un reconocimiento, un registro del cuerpo que es con lo que trabajan. «Los actores y actrices trabajamos con el cuerpo, y tratamos de que entiendan que somos un cuerpo que siente, y que tomen consciencia de eso».

La propuesta buscó que se note la diferencia entre el registro de la actuación y que los jóvenes sientan esa diferencia, que «al principio les costó; pero después se soltaron, pudieron conectarse y disfrutar con la actuación que es lo más importante», afirmó el actor.

La retro alimentación de enseñar y aprender

Cristian Salguero continúa con su Proyecto «Machete», con el que enseña teatro en villas de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por el actor, Fabián​​ ​​Benítez. «Siempre estamos trabajando con los chicos y chicas, capacitándonos y al mismo tiempo damos los talleres también nos permite aprender. Es una retro alimentación para los que aprenden y para nosotros que nos nutrimos con eso».

El actor de «El Invierno» instó a los chicas y chicas que participaron que no pierdan sus sueños, que si les gusta el arte, la actuación que insistan en la formación ​​ «con nosotros o con otros, pero no dejen de luchar por su vocación» ​​ , arengó.

Los jóvenes misioneros tienen pensado hacer un circuito de entrenamiento en la provincia, para devolver de alguna manera todo lo que les dio la tierra colorada.​​

«Esta es también una forma de devolverle a la provincia en la que nacimos, y también compartir experiencias, porque no todos tienen la posibilidad de capacitarse en otros lugares, y si uno tiene sueños tiene que ir por ellos», expresó Salguero.