INTENDENTE DE SAN VICENTE DONA SU SUELDO Y CONCEJAL SE BAJÓ LA DIETA 39 MIL A UN PESO

Por Noticias de la Calle ***

El intendente de la localidad de San Vicente, Fabián Rodríguez, y el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Jorge Hasan, donan sus sueldos para cubrir gastos sociales en la comuna.



“Uso mi sueldo para ayudar a la gente que necesita viajar por temas de salud o para aquellos que tienen alguna necesidad económica, colaboramos con la compra de mercadería, también con algunas iglesias. No gasto ni 50 pesos, todo lo que cobro en el municipio lo dono, ni siquiera utilizo viáticos”, afirmó. Por su parte, Jorge Hassan, presidente del Concejo Deliberante de esta localidad afirmó que redujo su dieta de 39 mil pesos y que cobrará tan solo un peso por mes.

El edil señaló que “primero quise renunciar a la dieta, pero mis pares no me lo permitieron por cuestiones legales como el seguro, me recomendaron que cobrara y lo donará, pero me parecía lo correcto por mi forma de pensar así que la única opción que me ofrecieron es la reducción de dieta y es por eso que a partir de ahora cobro un peso”, dijo. El legislador local comentó que prescindió de un secretario y contó que la dieta de un concejal es de 39 mil pesos aproximadamente.

