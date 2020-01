MASSA FIRMÓ LOS BILLETES QUE ENTRARÁN EN CIRCULACIÓN PRÓXIMAMENTE

La firma del presidente de la Cámara baja estará en los que llevan animales y a partir de junio en los que tendrán impresos próceres.



El presidente de la Cámara de Diputados recibió en su despacho al titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, para que Sergio Massa cumpliera con la formalidad de emitir su firma, que irá en los nuevos billetes.

Según el propio Massa se ocupó de informar, su firma estará en los billetes que llevan animales como figuras, hasta agotar las planchas que el Gobierno anterior dejó impresas. Y luego en los que incluirán próceres, que comenzarán a ser impresos a partir de junio.



Ya se sabe que el Gobierno decidió dejar de lado las figuras de animales y a partir de que se agoten los papeles ya impresos comenzarán a aparecer próceres, con la particularidad acordada de que habrá paridad entre varones y mujeres.

Precisamente ese fue un pedido que formuló oportunamente una diputada radical, Josefina Mendoza, quien solicitó a las autoridades del BCRA que se tuviera en cuenta la paridad de género en la impresión de nuevos billetes. “Si bien considero que no es prioridad quiénes estarán en los billetes en este contexto económico y social del país y sí lo es el hecho de cómo se van a repartir estos, si con criterio federal o no, por ejemplo, tomada la decisión de imprimir nuevos billetes me parece central que se tenga en cuenta a la mujer”, expresó Mendoza a principios de año.

Desde el radicalismo también se escucharon críticas, como la del diputado Luis Petri, quien cuestionó el costo que implica el cambio de billetes anunciado por el titular del BCRA, que él cuantificó en seis mil millones de pesos, cosa que consideró elevada en un contexto de “emergencia como la promovida por el oficialismo”.



