PROPONDRÍAN 2 PESOS POR KILO DE HOJA VERDE DE YERBA MATE

Por Misiones Plural ***

Sobre la base de los precios actuales, los productores esperan 25 pesos por kilo de hoja verde de yerba mate, aunque la industria –fiel a sus ganancias- rechazaría el monto. El sector yerbatero vive un excelente momento, coinciden funcionarios de Misiones y Corrientes.



Los ministros del Agro y la Producción de Misiones y de Corrientes, Sebastián Oriozabala y Claudio Anselmo, destacaron “el excelente momento comercial” tanto interior como exterior que está pasando el sector yerbatero con precios que se pagan por encima del valor oficial establecido para la zafriña de verano.



“Se está pagando entre 18 y 20 pesos el kilogramo de hoja verde (entre un 25 y un 30 por ciento por encima del precio oficial). Estos valores deberán tomar en cuenta como base los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) cuando se sienten a discutir los precios para la zafra de invierno”, coincidieron los funcionarios.

Este miércoles comienzan las reuniones de la subcomisión para actualizar los valores que componen establecer la grilla de precio. Los valores para la zafra de invierno deberían estar en no más de un mes.

Se estima que las asociaciones de productores consensuarían llegar a la mesa de negociación del directorio del Inym -para la zafra de invierno- con un valor cercano a los 25 pesos por kilogramo de hoja verde, lo que no contaría –es casi un hecho- con la aceptación de los molineros.

“Buen año”

Los funcionarios destacaron la comercialización que tuvo la yerba mate tanto en el mercado interno como en el externo durante el año 2019. “Fue un buen año. En 2019 se consumieron 12 millones de kilos más que el 2018. En tanto que el mercado exportador tuvo una muy buena comercialización, siendo Siria el país con mayor consumo de yerba mate”, indicaron.

El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Sebastián Oriozabala, fue contundente al sostener que Misiones defiende al pequeños y mediano productor “sin dejar de acompañar a los productores grandes. El Gobierno de Misiones tiene políticas productivas para todos; ya que estamos en la defensa del pequeño, mediano productor, el grande, las SRL, SA y cooperativas que son los generadores de empleo”.

El funcionario dijo, en ese sentido, que el productor grande es un productor capitalizado que invierte dinero en la provincia. “Aquellos productores que llevan adelante procesos de industrialización generan empleo y esto es importante, máxime en el momento en que está viviendo el país porque la economía se reactiva con producción y empleo”.

Admitió, también, “que tendremos políticas diferenciales para el pequeño y mediano productor no solamente yerbatero sino también tabacalero, forestal y ganadero, pero como Gobierno provincial debemos generar políticas para todos los misioneros y, por eso vamos a trabajar en línea para el desarrollo de todos los sectores”, enfatizó.



“No propusimos nombres”

Hasta la fecha el Gobierno nacional no determinó quién reemplazaría al actual presidente del Inym, Alberto Re, quien el pasado 9 de diciembre presentó su renuncia, aunque hasta la fecha sigue en su cargo.

Varios son los nombres que se rumorearon en las últimas semanas.

En tal sentido el ministro Orizabala dejó en claro que Misiones no propuso nombre alguno para el posible remplazo de Re al frente de ese organismo nacional. La provincia de Misiones no fue al Ministerio de Agricultura de la Nación a proponer nombres para la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, nosotros nos juntamos con el ministro Luis Basterra a decirle que generemos consensos y cuando crean conveniente consultarle a la provincia, estaremos a disposición, pero para decirles cuál sería nuestro perfil de funcionario”.

Oriozabala dijo que “la provincia quiere consensuar; no quiere ir con imposiciones, porque esa es nuestra política. El Gobierno provincial apoya al Gobierno nacional y tenemos previsto hacer un trabajo en conjunto para que la calidad de vida de todos los productores misioneros mejore”.



Corrientes industrializa el 35%

De su parte el ministro correntino Claudio Anselmo reconoce que el sector yerbatero es el que más conoce.

Anselo representó durante años a los molineros en el directorio del Inym. Durante muchos años trabajó en el Establecimiento Las Marías. “El Inym es una especie de mesa institucionalizada que a través de una ley que establece un directorio que tiene representación de todos los eslabones de la cadena yerbatera. A través de esa mesa institucionalizada se debe poder discutir y acordar temas fundamentales de la cadena de yerba mate”.

Para Anselmo si bien Misiones, por superficie y producción es la zona yerbatera por excelencia, “Corrientes tiene una participación importante porque industrializa más del 35 por ciento de la yerba que se vende en la Argentina a través de dos empresas que tienen relación con Misiones porque se abastecen de esta provincia y además demostraron con el correr del tiempo que son eficiente y que atienden las necesidades del consumidor”.



“Excelente demanda”

El ministro correntino sostuvo que la yerba mate pasa por una buena etapa en cuanto a demanda.“En un momento en que los últimos años la mayoría de los productos han tenido una fuerte caída, la yerba mate tuvo un fuerte crecimiento, así lo demuestran los números de venta de, por ejemplo, los últimos tres años”.

Destacó la solidez del mercado externo“porque tenemos un mercado como el de Siria que superó los conflictos bélicos y sigue consumiendo mate y hoy ese consumo se está extendiendo en el interior de ese país. Luego se ubica Chile, en tanto que los demás mercados del mundo también tienen un buen desempeño”.

“En volumen y facturación, la exportación es un negocio muy interesante de unos 120 millones de dólares anuales”, dijo.



https://misionesplural.net/2020/01/22/propondrian-25-pesos-por-kilo-de-hoja-verde-de-yerba-mate/#more-28124