EMPRESARIOS DEL NEA ASEGURAN QUE EL PROGRAMA DE PRECIOS CUIDADOS NO LLEGA AL INTERIOR PROFUNDO

Aunque respaldan el núcleo del programa nacional Precios Cuidados, dirigentes del NEA nucleados en las Federaciones de Empresarios afirman que es inaplicable en el interior profundo. Lejos de un espíritu crítico admiten que el consumo se está recuperando con las medidas económicas, pero reclaman un tratamiento diferenciado por los costos de la logística y la competencia de los países vecinos.



Empresarios del Nea aseguran que en el interior del país es imposible el cumplimento del Programa de Precios Cuidados, lanzado por el gobierno nacional, “principalmente por el costo de la logística”.

Empresarios y dirigentes de Misiones, Corrientes y Chaco afirman que existen dos Argentinas. En declaraciones a Radio Spika de Eldorado, coincidieron en esas apreciaciones, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (Cem) Alejandro Haene; el presidente de la Federación Económica de Corrientes (Fec) Daniel Filigoi y el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Resistencia (Chaco) Martín Giménez.

Los tres dirigentes admitieron que el programa es bueno pero que sólo es factible su cumplimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), en provincia de Buenos Aires y en alguna provincia central; “pero no así en provincias periféricas como las que componen el Nea y menos aún en las ciudades del interior de estas provincias”.

Insisten en que aún existen dos o más Argentinas. Una que termina en Zarate Brazo Largo y la otra que comienza tras el cruce de este puente.



Misiones, subsidiar la logística



En el caso específico de Misiones el presidente de la Federación Económica de Misiones (Cem) Alejandro Haede fue contundente: “No se cumplen por una cuestión de precios. Los precios propuestos son muy bajos para poder competir, principalmente con la logística”.

Pero no solo es la logística la que encarece los productos y que por consiguiente no permitiría llevar adelante el programa Precios Cuidados.

En el interior, entre otros se pagan más caros los impuestos provinciales y municipales, el combustible, los peajes, la energía, el gas, el agua, entre otros ítems. Esto hace que los supermercados no puedan ingresar al programa Precios Cuidados, mucho menos los almacenes.

El paliativo que tienen los ciudadanos son las ferias francas; los mercados concentradores y los programas Ahora que lleva adelante el gobierno.

De hecho, el propio gobernador de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad el pasado viernes le solicitó al ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo incorporar las ferias francas y los mercados concentradores en la utilización de la tarjeta alimentaria para la compra de distintos productos.

Haene dijo que el gobierno nacional debería subsidiar la logística en el interior. “El gobierno debería subsidiar la logística y reacomodar los precios sino será muy difícil que se pueda aplicar el programa de precios cuidados, salvo alguna cadena de supermercados de Posadas que como se dice vulgarmente tiene espalda para aguantar y trabajar con algunos productos a pérdida. La voluntad de los empresarios existe, pero la voluntad termina cuando no cierran los números.

Agregó que al no poder acceder a las primeras marcas por la falta del programa de Precios Cuidados, “la gente está adquiriendo las segundas, terceras y hasta cuartas marcas que tienen las mismas propiedades que las primeras”.

“A la vez el gobierno provincial puso en vigencia hace tiempo atrás los programas Ahora como por ejemplo la Ahora carne, pan, góndola, entre otros que son un paliativo ante esta situación”



Brasil y Paraguay, más barato



Haene explicó que el otro gran problema que tienen los dueños de supermercados en Misiones es la competencia con Paraguay y Brasil. “Muchos productos siguen siendo más baratos adquirirlos en Encarnación, Ciudad del Este (ambas ciudades paraguayas), Foz de Iguazú o Dionisio Cequeira (ambas brasileñas), entre otras, que, en Misiones, a pesar del impuesto del 30 % sobre la compra de monedas extranjeras”.

Según el presidente de la CEM los precios son más económicos en esas ciudades debido a que “en los últimos años los precios a lo sumo aumentaron entre un uno y un tres por ciento. En cambio, en la Argentina todos sabemos lo que sucedió con los precios”

En otro orden Haene se refirió a los altos costos que tiene los empresarios misioneros que exportan. En tal sentido el dirigente empresarial dijo que además de las retenciones y otros costos “al empresario exportador le sale más por llevar un conteiner con mercadería desde Posadas al puerto de Buenos Aires que desde este puerto a Europa”.

“Mientras sólo se pueda transportar mercaderías en forma terrestre será difícil bajar los costos; por eso es importante la habilitación de los puertos en el Nea”; afirmó



Corrientes, precios orientativos



El presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC) Filigoi dijo que “el programa de Precios Cuidados es una buena iniciativa en el arranque de una nueva gestión de gobierno nacional hasta tanto exista un plan económico de fondo”.

Filigoi sostuvo que las empresas correntinas de (supermercados) “no fueron invitadas a participar del programa de Precios Cuidados”

El dirigente de la FEC confirmó que junto con los empresarios locales “estamos analizando la incorporación de un programa de precios orientativos de productos, pero no especificando marcas, es decir pondremos en vigencia lo antes posible productos idénticos en cantidad y calidad con precios sugeridos. Lamentablemente en Corrientes no se cumple el programa de Precios cuidados no porque los empresarios no quieran sino porque los números no les cierran”.

“Además no son los supermercadistas los que llegan con los precios cuidados sino los fabricantes de los productos, a quienes en principio no les cierran los números debido a los costos de logística, impuestos, etcétera”.

Esto sucede en Corrientes capital y, por supuesto que se profundiza en el interior de la provincia”.



Chaco, casi imposible



De su parte el presidente de la Cámara de Comercio e industria de la ciudad de Resistencia, Chaco, Martín Giménez dijo que “los comerciantes chaqueños por supuesto que desean incorporarse, pero es casi imposible. Además, la situación se complica, aún más en negocios medianos y pequeños que son los que la Cámara de Comercio e Industria de Resistencia representa”.

Si bien Giménez no tiene un relevamiento, está convencido que se da la misma situación en las ciudades del interior que en la capital de Chaco. “El interior no escapa de la realidad comercial de Resistencia”.

Más allá de las dificultades para aplicar el programa de Precios Cuidados en el interior profundo, Giménez consideró que “de a poco se está produciendo una reactivación comercial en Resistencia”.



