APUNTES SOBRE MINERÍA

El tema de la minería en Mendoza (Argentina) y otras Provincias, con ley/movilización/represión, tiene varias aristas y puede dejar muchas enseñanzas.



1- Ha puesto en discusión si el criterio de que en la actual coyuntura hay cosas que no deben debatirse porque existen otras urgencias, es absolutamente relativo. Los acontecimientos están indicando que los problemas transversales aparecen, tarde o temprano, con mayor o menor dinámica, pero están presentes en la cotidianeidad.

2- Refleja que en el campo nacional y popular, y en Frente de Todos en particular, es necesario debatir estos temas con mucha mayor profundidad, aunar opiniones y tener estrategias de conjunto y dentro de ellas una política de comunicación que ponga agenda y no que los hechos nos hagan correr detrás, intentando explicar esto o aquello.

3- Hay problemas como éste y otros, que necesitan de estudio, investigación y conocimiento no sólo de la cuestión en sí misma, sino de los contextos políticos, sociales, históricos y económicos donde se desarrollan.



4- Argentina es, efectivamente, mucho más de lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires o CABA.

5- La movilización popular, aún con el cambio de gobierno, es un elemento fundamental para construir consensos y explicitar reclamos o impedir la aplicación de leyes de todo tipo. Las situaciones se producen más allá de las decisiones y voluntades de los Poderes Ejecutivos o Legislativos en lo nacional o provincial.

6- La discusión de fondo es el modelo de país que pretendemos y en él, el rol de algunos elementos básicos: la producción agrícola ganadera, los minerales, el petróleo en particular, la industria, el trabajo, el capital financiero, la geopolítica, etc. Sobre el tema que hoy nos ocupa, el planteo de que la exportación de minerales es uno de los componentes que permiten el ingreso de dólares- tan necesarios en la coyuntura inmediata y mediata- es un elemento a tener en cuenta pero no un punto de partida desde donde analizar (y por lo tanto condicionar) toda conclusión a la que se arribe.



7- Como dijo un General, “la única verdad, es la realidad”.