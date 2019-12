LOS MITÁ, ORGULLOSAMENTE MISIONEROS

En un año complicado en todos los aspectos, los de Dos de Mayo se animaron a invertir apostando siempre al crecimiento. Acerca del cómo un grupo de artistas de la Misiones profunda se ganó el corazón de todos en base a trabajo, tesón y energía sobre el escenario, habla esta nota.

«Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Describe tu aldea y serás universal”. Lo dijo Leon Tolstoi, el maestro del realismo ruso, pero también lo aplican Los Mitá, en cuyas canciones subyacen los gozos y las esperanzas, los sufrimientos, dolores y alegrías de un pueblo cuyas carencias se ven compensadas por la forma de vivir y sentir de la gente común.

En Los Mitá aflora la reivindicación del valor de la familia, de los afectos, del trabajo, sufrido pero honesto, de las buenas costumbres, del amor por los hijos, de la solidaridad, del respeto, del rescate de los valores, todas actitudes que a veces parecen estar en “vías de extinción”. Y es en todo este conjunto de sentimientos y acciones en lo que se basan Los Mitá para que, luego de años de lucharla, comiencen finalmente a recoger los frutos.

DE EMPRENDEDORES CREATIVOS Y EMPRESARIOS

Fue un año de mucho trabajo para la banda, y a pesar de los negros nubarrones que se perfilaban sobre la realidad económica, al igual que veces anteriores, organizaron de manera totalmente independiente presentaciones en dos de los principales escenarios provinciales. Así, en el mes de mayo el Teatro San Martín de Puerto Rico y el Auditorium Montoya de Posadas fueron testigos de su rotundo éxito, a sala llena y con las palmas ardientes pidiendo más “Reviro con tykueí”, entre varios éxitos más.

Fue justamente ese hit con sabor gastronómico bien local el que despertó al público cuando fue estrenado en el Festival Internacional del Batiburrillo, en San Juan Bautista, Misiones (Paraguay). A partir de allí, “la del reviro”, como la suele pedir el público, se convirtió en un nuevo estandarte musical. El tema recorrió la provincia y se quedó grabado en el corazón de los que aman esta región y sus costumbres. Otra canción que nació este año y a la luz de la dura realidad, fue “La cosa no está fácil” que, parafraseando al ultra famoso dicho del ex Gobernador Hugo Passalacqua, se convirtió en un hit instantáneo y fue viral en todas las redes sociales.

UN CAMPEÓN MUNDIAL COMO INSPIRACIÓN

Allá por abril todos fuimos futbolsaleros, o como se les diga a los hinchas del futsal. Y cómo no, si la albiceleste se coronó campeona mundial en nuestras narices y con un misionero entre sus players. Ese misionero, Sandro Ontiveros, por cosas del destino (o no tanto), no sólo es nacido en Dos de Mayo, sino que compartió infinitos picados en el campito con los que luego se convertirían en Los Mitá, lo que lo volvió inspirador de otra de las canciones que marcaron a Los Mitá modelo 2019.

Pero… ¿que sería del artista sin el público? Bichy Vargas asegura que “es bueno reconocer el acompañamiento de la gente, son los que nos nutren e impulsan a seguir; pero también debemos agradecer a las empresas, particulares, entidades del estado, asociaciones y organizaciones que nos dieron trabajo y confiaron en nuestro Proyecto. Fue un año también de acuerdos comerciales con entidades privadas y asociaciones, que no se daban desde hace años, como la Cooperativa Yerbatera INDUMAR, de Dos de Mayo, que confió en nosotros en la creación de su jingle de su nueva Yerba, como también al Supermercado Ceferino de San Vicente y a Petrovalle de Aristóbulo del Valle, que colaboraron con Los Mitá”.

ESCUCHA A LOS MITÁ EN TODAS LAS PLATAFORMAS

YOUTUBE / SPOTIFY / APPLE MUSIC