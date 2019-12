​»EL BESAZO»: PROTESTA EN UN BAR CÉNTRICO DE POSADAS CONTRA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL

Por Patricia López Espínola ***

El pasado viernes la Mesa del Orgullo Disidente organizó y convocó a una intervención denominada «El besazo», en un Bar Artesanal de Posadas, en rechazo al hecho de discriminación hacia una pareja de chicas a las que le prohibieron besarse en ese local.



Si bien es cierto que desde el regreso de la democracia, hubo avances en términos de derechos de las disidencias sexuales,​​ hay sectores de la sociedad que siguen creyendo que la demostración de afecto en un espacio público es un privilegio de las parejas heterosexuales.

Como expresión de repudio y rechazo a esa actitud discriminatoria, la acción consistió en que tres parejas (dos de mujeres y una de hombres) ingresaron a compartir cervezas en el local, mientras que minutos después lo hizo un grupo de jóvenes con un pequeño equipo de sonido y un micrófono, y mientras Yanina López, integrante del Colectivo Somos Diverses leía la poesía «El beso», de Susy Shock -actriz y escritora argentina, que se reconoce como «artista trans sudaca»- ​​las parejas comenzaron a besarse ante la mirada de otros clientes que aplaudían, y el asombro de mozos y el responsable del bar, que no atinó a decir nada.

La Mesa del Orgullo Disidente está conformada por las organizaciones Somos Diverses, Rap+30, Feminismo Popular y Disidente, la Federación Juvenil Comunista; el Movimiento Popular La Dignidad, el Partido Obrero El Mango Rebelde, Frente de Mujeres del FPAyS, el Colectivo 108 y militantes universitarios e independientes.

«Chicas, acá besitos No»

Antes de la lectura del poema «El beso», Yanina dijo que el acto de discriminación se produjo hace unos días en el bar ubicado en Uruguay y Mitre, contra dos chicas que querían expresar su afecto con un beso. Se les prohibió hacerlo ante la advertencia del responsable del local: ​​«Chicas, acá besitos No», mientras en las redes sociales de ese bar se pueden ver numerosas fotos de parejas heterosexuales expresando su afecto con besos. ​​«¿Nos pueden explicar cuál es la diferencia? Si sólo algunes tienen derechos, entonces no son derechos sino privilegios. Eso es discriminación. Es lesbo-odio, es exclusión y negación de nuestras identidades sexuales.

Nosotres les decimos «​​¡Besitos Sí! Besitos disidentes acá y en todos lados. Pedimos igualdad, libertad y respeto para todes», destacó la comunicadora social.

«Lo sentimos como un fuerte impacto de violencia»

Una de las chicas que sufrió la discriminación por parte de personal del local relató que la situación se dio cuando​​ «llegamos al bar con mi compañera a tomar una cerveza, mientras esperábamos nos dimos un beso y se acercó el responsable del bar -no sabría decir si se trata del dueño o no- que nos dice en voz baja, y de manera ‘sutil’: ‘Chicas, acá besitos No’.

​​En el momento nos quedamos impactadas, porque son esas cosas que pensamos que le pasan a otras personas, que no son reales. En realidad no deberían pasar más en estos tiempos. Sentimos como un estado de shock importante porque lo vivimos como un violento impacto verbal. Después, analizando más, fuimos identificando ciertas cosas», subrayó.

A la estudiante le molestó, además de la clara discriminación, del lesbo-odio, el hecho de que en la página del local, se publican fotos de parejas heterosexuales besándose en el bar.​​ «Nos duele la actitud de esa persona que sea quien sea, en ese momento representaba al bar; que nos dejó un mensaje nefasto como al pasar y se fue, pensando que no habría ninguna reacción; quizás convencido que éramos nosotras las equivocadas, que debíamos escuchar ese mensaje y obedecerlo», cuestionó la joven que espera que pase la transición del cambio de autoridades para realizar la denuncia correspondiente ante la delegación nacional del INADI.

«Celebramos la acción y respuesta colectiva»

Como víctima de la discriminación, la joven celebró la respuesta de los colectivos que apoyaron y participaron de la intervención en rechazo a la violencia sufrida. ​​«Nosotras no queremos personalizar ni tomar protagonismo en la situación, porque creemos que esto que nos pasó, le puede suceder a cualquier otra pareja de la diversidad. Por eso es importante mostrar una respuesta colectiva donde nos corrimos del centro de la escena, porque creemos que el ataque no fue a nosotras sino a todes.

En ese sentido, agradecemos y celebramos la respuesta y el aguante de nuestres compañeres. Ojalá sirva como precedente, y esa persona del bar se de cuenta de que estuvo equivocado, y ojalá en otros lugares no vuelva a pasar, y de a poco, entre todes construyamos una sociedad, un mundo con menos odio», remarcó.

«Besitos disidentes Sí acá y en todos lados!»

Además de la lectura del poema, les referentes de las organizaciones expusieron adentro del local, un documento en el que afirman: «Este hecho de discriminación no puede volver a pasar. En este bar agredieron a dos compañeras por darse un beso: «Chicas, acá besitos No», les dijo el responsable de local, sumándose a numerosas violencias hacia nuestro Colectivo LGBTIQ+, tanto en Misiones como en resto del país.

Violencias tales como la política represiva hacia nuestras identidades sexuales plasmada en el Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención LGBTI, elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la condena de una jueza de un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez por besar a su esposa en la Estación de Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, legitimando el accionar de la policía que las detuvo por el hecho; el intento de violación correctiva contra Higui y su criminalización por lesbiana, la persecución hacia nuestras identidades y existencias se conjugan a la par de la marginalidad a la que nos vemos expulsades por este CIS-tema capitalista y heterocispatriarcal».​​

«Si solo es para algunes, no son derechos, son privilegios»

El manifiesto subraya que paralelamente va en aumento el poder político de las iglesias neopentecostales, de los sectores anti derechos, la reconfiguración de «la derecha conservadora, su incidencia en la vida social enarbola un discurso reaccionario y de odio contra las mujeres y disidencias que se refleja en la radicalización de estos grupos que buscan avasallar nuestros derechos».

Durante la lectura, Tatiana Aquino, militante del colectivo LGBTI 1969 del PO, remarcó que actualmente, con las luchas en el pueblo latinoamericano, «reivindicamos la Resistencia Sudaka y Disidente. Nuestra lucha es por la separación de la Iglesia del Estado, por la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral, por el Aborto Legal Seguro y Gratuito para personas con capacidad de gestar; pero sobre todo reafirmamos nuestro derecho de ser libres en nuestras formas de amar, sentir y vivir.

Si sólo algunes tienen derechos, entonces son privilegios. Y eso es discriminación y es lesbo-odio. Ante eso nosotres les decimos besitos disidentes Sí!. ¡Acá y en todos lados!», enfatiza el texto de la Mesa del Orgullo Disidente.



Texto y Fotos: Patricia López Espínola