SE REALIZÓ EL II ENCUENTRO DE LA MESA NACIONAL DE COOPERATIVAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS

por Prensa y Comunicación Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo ***

Con una gran convocatoria y definiciones claras de quienes ya están trabajando en el programa Argentina contra el Hambre.



Capacidad de producción, estrategas de comercialización, distribución, costos y la articulación de una propuesta concreta para ser un engranaje del programa “Argentina contra el hambre” que impulsará como principal política de Estado el gobierno de Alberto Fernández, fueron algunos de los temas que se trabajaron en talleres y con mesas expositivas.



“Dar una pelea seria contra el hambre significa pensar un programa que sea lo más federal posible y que tenga una continuidad en el tiempo. Y otro eje central a trabajar es el tema del agua potable porque también tiene que ver con la salud y el hambre en nuestros pueblos y ciudades”, afirmó Christian Miño, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo en el panel que compartió junto a Raul Ibañez, presidente de la federación argentina de cooperativas apícolas y agropecuarias de la Argentina (Facaal), organizador del evento; Victoria Tolosa Paz, quien viene trabajando el programa Argentina contra el hambre y Javier Rodríguez, (Economista, ex secretario de coordinación político-institucional y emergencia agropecuaria de la provincia de Buenos Aires).

Con el objetivo de expresar apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen, que siguen resistiendo en el edificio ante la orden judicial de desalojo que ponía como plazo el dos de diciembre, se dieron cita referente y representantes de más de 40 empresas autogestivas de todo el país cuyos rubros son muy variados. Entre ellos: purificación y embotellamiento de agua, masas de tartas y empanadas, fabricación de pastas; procesamiento y congelamiento de carnes como pescado y cerdo; producción agropecuaria, frutihortícola, frescos y derivados de diferentes tipos de harinas; gastronomía, lácteas, entre otras.

A lo largo del desarrollo del encuentro participaron en diferentes mesas expositivas, también participaron de paneles y las mesas expositivas: Nicolas Bento (Dir. granja municipal Almirante Brown); Mario Cafiero (ex Diputado Nacional); Guillermo Carmona (Diputado Nacional por la provincia de Mendoza); Héctor Espina (Ing. Agrónomo, ex director nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA); Jorge Hárvez (Fundación German Abdala); Paulo Ares (Coninagro); representantes de Agroandina SAPEM; Cooperativa La Riojana; Cordecc SAPEM.



DEL DIAGNÓSTICO A LA SOLUCIÓN

Durante la gestión de Mauricio Macri no solo que hubo un fuerte y constante aumento de los precios de los alimentos sino que estas cooperativas también se enfrentaron a tarifazos impagables, enfriamiento del mercado interno, bajas de consumo, competencia desleal en las góndolas y a un fenómeno de súper concentración de las empresas que producen los elementos de la canasta básica; como también de las cadenas de hipermercados y supermercados que comercializan.



“Tenemos que comprender las dimensiones de la crisis y su gravedad. Creo que en ese panorama, también hay que marcar el fuerte ataque a las cooperativas. Tal vez llamarlo cooperativicidio. Tenemos que ver lo que pasó con las cooperativas en cualquier escala, porque en mayor o menos medida, todas pasaron por una situación crítica. Y es parte del diagnóstico que hay que hacer”, apuntó Javier Rodríguez, hombre muy cercano en materia agropecuaria y económica al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Todavía seguimos en una situación de crisis, por eso son necesarias políticas claras que la reviertan. La economía se va a recuperar en la medida en que cambien esas políticas económicas y las señales que dan, tendiendo a fomentar el consumo interno, la producción y el empleo. Tenemos que entender que las cooperativas son factor de generación de empleo, de desarrollo local, hay que comenzar a buscar las soluciones por estos sectores”, agregó.

GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

En la misma línea, quien viene trabajando fuertemente en el programa “Argentina contra el hambre” y tejiendo lazos de articulación, es la actual concejal de La Plata, Victoria Tolosa Paz quien también participó del encuentro: “El desafió es cómo construimos una oferta alimentaria para que el ingreso que se va a impulsar, vaya direccionado a esta gran industria alimentaria de cooperativas de trabajo, de pymes, de la economía popular. Cómo hacemos para ampliar la oferta de alimentos de este mundo de la economía que queremos levantar”, comenzó diciendo en su exposición.

Luego, detalló los principales lineamientos y aplicaciones que tendrá el programa una vez que asuma el próximo gobierno. “Esto es una crisis alimentaria que nos permite transformarla en la oportunidad de organizar una nueva matriz productiva de alimentos en Argentina y de acercar la producción del productor al consumidor final, este es el desafío, es lo que venimos trabajando con Alberto Fernández y Axel Kicillof”, remarcó.

Los desafíos están planteados y los objetivos, a partir de ahora, será fortalecer el poder organizativo de las cooperativas y federaciones del rubro que hoy producen a pequeña escala, para que sean parte del engranaje de este programa impulsado por el Estado, pero también para comenzar a construir un mercado más equitativo, sustentable y solidario.