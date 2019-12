REDCOMSUR: «SI NO HAY COORDINACIÓN DE REDES LA HISTORIA SE VA A VOLVER A REPETIR»

Por Info.Fe ***

Lo dijo el referente de la Red de Comunicadores del Mercosur Carlos Borgna en La Mañana del Este.





Carlos Borgna

Este fin de semana se llevó adelante el Encuentro anual de esta organización donde más de cien comunicadores y comunicadoras se hicieron presentes en la sede de Festram.

Borgna detalló las características del encuentro: «Hemos dado un paso importante en varias direcciones. Una de estas cosas es la comprensión de que los comunicadores no podemos analizar solamente lo que sucede en lo inmediato, sino que necesitamos un proceso de integración. Por otro lado está claro que la comunicación en Argentina afronta un escenario complejo. En estos cuatro años hubo una continuidad en la concentración de medios, y si nosotros no nos manejamos con una integralidad y una estrategia de conjunto generando contenidos propios que se vertebren a través de la red, van a seguir pasando las cosas que todos conocemos. Si alguien pregunta qué puede pasar si al campo se le aumenta el 0,03%, le decimos que el campo volverá a salir a las calles. La pregunta es ¿Qué vamos a hacer los comunicadores?. No quiero ser apocalíptico, pero si no hay coordinación de redes que se antepongan y discutan una estrategia de conjunto, la historia se va a volver a repetir. Tenemos que dejar de lado los análisis simplistas y asumir otro rol«.

Consultado sobre las diferentes realidades de los comunicadores que integran la Red, Borgna dijo: «Sabemos que no es lo mismo hablar desde la puna de Jujuy o desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Frente a esto creemos que el comunicador debe capacitarse. Esto que se desencadenó en Brasil y Chile nos obligó a aprender de manera acelerada la historia de las luchas en estos países y sus articulaciones con los hechos actuales. Frente a esto la Red propuso una regionalización para que cada una de estas regiones comience a trabajar en función de sus problemáticas y sus prioridades. En los primeros meses del año entrante vamos a tener un plan de capacitación y un mayor nivel de coordinación territorial. Tenemos muchas cosas construidas, tenemos página, tenemos radio on line, tenemos capacitadores propios y todo esto son elementos sumamentes valiosos que se agrega al enorme capital humano que tiene esta Red«.



