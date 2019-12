BOLSONARO DIZ QUE ARGENTINA PERDE MAIS EM ROMPIMENTO COM BRASIL

Por Zero Hora ***

Presidente afirmou que, embora não tenha afinidade ideológica com o governo do país vizinho, manterá relação pragmática



Na véspera da Cúpula do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (4) que a Argentina sofrerá mais prejuízos que o Brasil caso decida romper acordos comerciais entre os dois países. No Palácio do Alvorada, onde parou para cumprimentar um grupo de eleitores, ele disse que, apesar de não ter uma afinidade ideológica com o governo eleito no país vizinho, não rasgará contratos e manterá uma relação pragmática com a Argentina.



— A Argentina deu uma guinada para a esquerda. A gente vai para o pragmatismo. A gente brigando, a Argentina perde muito mais. Mas eu não quero perder um dedinho. E vamos continuar fazendo negócios — disse.

Bolsonaro disse que o país vizinho passa por uma situação econômica «complicadíssima» e criticou a possibilidade do Banco Central da Argentina emitir papel moeda diante de um quadro de crise.



— Nós temos de honrar contratos. Não podemos rasgar acordos, porque perdemos credibilidade — disse.

O presidente ressaltou que não sairá da reunião do bloco econômico, promovida na quinta-feira (5), em Bento Gonçalves (RS), de «mãos vazias». Ele citou, por exemplo, a possibilidade de fechar o acordo automotivo com o Paraguai.

A iniciativa incluiria na união aduaneira uma das únicas cadeias produtivas que atualmente estão fora do regime especial. Como o setor automotivo não foi inserido nas regras comerciais do Mercosul, foram assinados tratados bilaterais entre os governos do Brasil, Argentina e Uruguai.

Embora seja visto como uma prioridade para corrigir um desequilíbrio no bloco, o acordo automotivo ainda enfrenta dificuldades pela resistência do Paraguai em ceder em itens da pauta brasileira. Entre eles, o pleito de que qualquer tratado inclua um compromisso de que Assunção deixará de importar carros usados, que compõem atualmente boa parte da frota paraguaia.



https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/12/bolsonaro-diz-que-argentina-perde-mais-em-rompimento-com-brasil-ck3ria5aw012r01p7rk7ooz8w.html