La experiencia de vivir en la Residencia Estudiantil

La Escuela Agrotécnica Eldorado (EAE) cuenta con la Residencia Estudiantil conformada por tres módulos construidos en la década del 80. En su momento fue una experiencia pionera en la provincia y que, a pesar de la incorporación de otras modalidades de escuelas con orientación agropecuaria, sin dudas, la EAE consolida la propuesta en el tiempo. Con una estadía de domingos a viernes de los y las residentes garantizando las condiciones de habitabilidad y contribuyendo al sentido de pertenencia en cuanto a sus espacios.

Actualmente, en la Residencia Estudiantil hay 30 mujeres y 70 varones. Esta matrícula es constante y mayor muchas veces, desde la puesta en marcha de la infraestructura y siempre conserva su capacidad máxima de albergue. En ocasiones no existen cupos para incorporar a más jóvenes y quienes están haciendo uso de este servicio desarrollan las habilidades personales y colectivas necesarias para permanecer en ella. “Tenemos jóvenes de todas las localidades de la provincia, pero la zona norte es la que más lugares demanda. No obstante, hay un estudiante procedente de la provincia de Corrientes y otro de Paraguay”, contaron desde la Escuela.

Se garantiza el acompañamiento en la trayectoria educativa y en los aspectos socio-emocionales, realizando articulaciones necesarias cuando es preciso con otros espacios de la EAE y con las familias. Cuenta con una organización interna de orientadores: 5 varones, 5 mujeres con una persona a cargo de la coordinación general quien es parte del equipo de gestión.

Se trabajan aspectos de la salud en general y en salud sexual integral (Ley 26.150) en los episodios de la vida cotidiana y en los aspectos organizacionales. Así también se aborda la integración intercultural con el compromiso y el respeto que la diversidad cultural amerita debido a que la población de residentes es variada y convive cotidianamente.

Tanto con recursos propios de la institución como con actividades de recaudación de las familias de residentes junto al equipo directivo y docentes a cargo, se realiza el mantenimiento de la infraestructura.

Una vez por año se realiza el Encuentro de las Familias, donde un día domingo se reúnen todas las familias de los alumnos residentes, directivos, docentes, no docentes para fortalecer vínculos. “Se comparten actividades recreativas, deportivas, buena música y un almuerzo con comidas elaboradas por los organizadores y asado a la estaca. El evento es abierto a toda la comunidad educativa y público en general”, señalan.

Los residentes cuentan con las cuatro comidas diarias realizadas en el Comedor Regional (espacio compartido organizativa y administrativamente entre la EAE y la FCF) con una dieta nutritiva, espacio con moderna infraestructura inaugurada en el año 2015.

Así también, para quienes tienen dificultades económicas se ha implementado el proyecto “Padrinazgo/Madrinazgo” el cual, con aportes de docentes y graduados de la EAE se brinda una asistencia monetaria semanal, destinada principalmente a solventar gastos de pasajes desde y hacia sus hogares para los estudiantes residentes.

Mi segundo hogar

Testimonio de Pamela Cruz, iguacense, estudiante de quinto año

“Durante estos años aprendí lo que es realmente convivir con adolescentes de diferentes edades, distintos pensamientos, culturas, gustos. A la hora de ir al comedor, cuando te los cruzas por los pasillos, cuando toca la hora de estudio, cuando hay que ir a los sectores de campo o clases. Cuando nos sobra un tiempito libre para ir a mirar los partidos o películas en la sala de TV. Y como olvidarme de lo más lindo, lo que realmente me llena de amor, el festejo de los cumpleaños. Ahí sí que pasamos el rato todos juntos. Al pasar los años se vuelven como si fuesen tus hermanos. Con el simple hecho de hacerte bien y compartir con vos, son miles de momentos que luego se vuelven anécdotas.

Aprendí a valorar y a agradecer sobre todo a los orientadores, nuestros segundos papás, los sostenes de nuestra residencia quienes nos brindan apoyo, amor, atención las 24 horas del día. A dos meses de recibirme llevo conmigo la humildad, los valores y sobre todo me llevo la alegría del saber que todo en la vida es posible cuando tenés el apoyo, amor, comprensión y atención de una segunda familia. ¡Gracias resi por ser nuestro refugio!”

Testimonio de Maira Gómez, iguacense y estudiante de tercer año

“Estoy en la residencia estudiantil femenina de la Escuela Agrotécnica desde el 2017. Para mí, la residencia es como mi segunda casa, porque los orientadores siempre estuvieron apoyándome, estuvieron siempre ahí cuando los necesité. Aprendí muchos valores como la responsabilidad, el compañerismo y el respeto. Les aconsejo a todos los chicos que quieran ingresar a esta escuela que se animen y que prueben algo nuevo porque no se van a arrepentir”.

