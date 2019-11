GIMENEZ: «LOS CUATRO AÑOS DE MI GESTIÓN ESTUVIERON GUIADOS POR DOS PRINCIPIOS: HACER DE POSADAS UNA CIUDAD MÁS EQUITATIVA Y RESOLVER LOS PROBLEMAS COTIDIANOS DE LOS VECINOS»

Al llegar la finalización de su mandato como concejal de Posadas tras haber asumido un 10 de diciembre de 2015, Natalia Giménez realizó un balance del trabajo realizado desde el cuerpo legislativo capitalino.



Se cumplen cuatro años desde que Natalia Giménez ingresó al Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. Como concejal tuvo una gran producción legislativa, con 270 proyectos presentados, de los cuales 45 fueron ordenanzas. En su paso por la Vicepresidencia Primera del cuerpo en 2018 se destacó por impulsar la capacitación permanente de los trabajadores de la institución. Institucionalmente, incorporó a las espacios permanentes de trabajo del HCD la Comisión de Equidad de Género, la cual preside actualmente.

Llegado el final de su mandato como legisladora, la edil ponderó sobre la coyuntura en aquel momento inicial: “la gran alegría de tener el privilegio de representar a los posadeños y posadeñas en aquel 2015, se vio atravesada por un cambio de gobierno nacional que significó un gran retroceso como país, cuestión que ya avizoramos en aquel entonces, pero que hoy sentimos cotidianamente las consecuencias”. Agregó que “en un contexto difícil, es fundamental tener en claro nuestro norte para poder establecer prioridades como municipio. Además, tenemos la suerte de contar con un gobierno provincial presente, que a través de políticas públicas fuertes, intentó paliar el retraimiento del gobierno de Mauricio Macri.”

“Fue así que al inicio de los cuatro años de mi gestión, establecí dos principios que guiarían el trabajo de mi banca: la equidad, para impulsar que las mujeres y los varones tengamos las mismas oportunidades; y la cercanía, para no perder de vista las demandas cotidianas de los vecinos y los diferentes sectores”, explicó Giménez.



Posadas + Igualdad

Uno de los primeros proyectos que presentó Giménez fue el de la Creación de la Comisión de Equidad de Género en el HCD. “Se trató de institucionalizar una temática que estaba en la agenda pública para así garantizar que toda la normativa que emane de nuestro cuerpo deliberativo, contemple la igualdad de oportunidades y condiciones para las posadeñas y los posadeños”, afirmó Giménez. “Además, al ser la única mujer entre los 14 concejales de la conformación del HCD 2015-2017, me pareció una responsabilidad generar mecanismos a través de políticas públicas para propiciar más paridad en los diferentes espacios”, agregó la edil.

A principios de este año, fue aprobada la ordenanza para crear el Programa Municipal Permanente de Formación en Perspectiva de Género destinado a trabajadores de la municipalidad de Posadas, del HCD y de la Defensoría del Pueblo. De este modo, el proyecto de Giménez, retoma una política pública iniciada por el municipio en 2017, anterior a la sanción de Ley Nacional Micaela N° 27499.



“El objetivo es que quienes trabajamos en el Estado podamos incorporar una mirada de equidad en el ejercicio de nuestras funciones. La coyuntura actual nos obliga a los funcionarios a tener una mayor sensibilidad con estos temas, ya que muchas desigualdades existentes en nuestra sociedad deben buscar ser remediadas desde las políticas públicas”, dijo Giménez.



“La lucha con el acoso callejero es una política de Estado en Posadas”, afirmó al referirse a su proyecto que crea por ordenanza el Programa Municipal de Sensibilización y Prevención del Acoso Callejero: Espacio Amigo – Lugar Seguro, nuevamente institucionalizando una política pública iniciada en 2018 por el municipio posadeño y que fue destacada recientemente a nivel país, por ser la primera herramienta de este tipo para combatir el acoso callejero.



Posadas + Cercanía



“Buscar dar respuestas a los problemas cotidianos que nos plantean los vecinos y vecinas de la ciudad debe ser una cuestión central en la agenda de un legislador”, afirmó Giménez. En este sentido, una ordenanza sancionada en el presente ciclo legislativo fue la que plantea la obligatoriedad de que las empresas públicas y privadas que prestan servicio en Posadas, identifique sus postes o artefactos con alguna marca, logo o señal que sea fácilmente reconocible.



“Se trata de una cuestión que constantemente me planteaban en los barrios: la dificultad o imposibilidad de poder comunicarse rápidamente con el responsable de un poste en mal estado. Esta ordenanza no solo plantea la identificación, sino también la obligación de reparar y reemplazar los postes deteriorados. De no hacerlo en el tiempo previsto, podrán ser multadas” explicó la edil.

En esta misma línea, con el objetivo de evitar que los usuarios del Sistema de Estacionamiento Medido paguen costosas multas ante una falta, Giménez presentó una ordenanza de Pago Voluntario del SEM. La normativa permite a los vecinos abonar -dentro de las 72 hs de realización de la multa- el importe de incumplimiento del pago en las Oficinas del SEM, pagando un monto mucho menor, sin tener que pasar por las instancias administrativas de la Justicia de Faltas. “La idea fue modernizar y agilizar el tránsito de Posadas, con esta ordenanza pagar una multa del SEM se resuelve en cuestión de minutos y con un costo pequeñísimo en comparación al de la multa”, aclaró Giménez.

Otra iniciativa que apuntó a atender algunas necesidades de los vecinos posadeños fue Wi-FI en tu Barrio. La ordenanza, en proceso de implementación, está orientada a la modernización y el acceso a la comunicación, buscando proveer internet a las plazas de las diferentes delegaciones municipales.



“También es importante reconocer y valorar a los ciudadanos y ciudadanas que desde diferentes lugares, aportan a hacer una ciudad mejor”, sostuvo la concejal. Entre los reconocimientos realizados en estos 4 años, se destacan la declaración como Ciudadanos Ilustres que todo el cuerpo deliberativo realizó a los veteranos de Malvinas; el homenaje a las Madres de la Plaza 9 de Julio Apolinaria Valdez de Gauto, Concepción Woitschach de Ortellado, Zulema Esquivel de Perié y Felipa Romero de Dávalos por su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia; la distinción a la futbolista profesional Yamila Rodríguez como Joven Destacada del Deporte; y más recientemente se honró como Ciudadana Ilustre a la antropóloga Ana María Gorosito. Asimismo, se otorgaron menciones como Mujeres Destacadas a vecinas de distintos ámbitos, desde Mónica Ramos, quien lleva adelante hace décadas un comedor en el Barrio Alta Gracia; hasta la Mgter Gisela Spasiuk, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Posadas + Patrimonio Cultural

“Es fundamental dar valor al patrimonio ambiental, urbano y arquitectónico, entendiendo que es un bien cultural que hace a la construcción de la identidad de nuestra comunidad”, argumentó Giménez al hablar de la ordenanza que creó la Comisión asesora sobre preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico de la Ciudad de Posadas.

Asimismo, otras iniciativas presentadas por la concejal lograron que se declaren como Patrimonio Histórico Cultural Material e Inmaterial de la ciudad de Posadas al Mercado Modelo La Placita y a la Ex-estación de Trenes Miguel Lanús, ambos sitios históricos de gran valor para la historia local.

Por otra parte, una ordenanza sancionada este año, creó en el ámbito de la Ciudad de Posadas el Registro Municipal de Fiestas Barriales, el cual tiene como objetivo incentivar, fomentar y brindar apoyo a eventos, festividades y actividades de relevancia y valor simbólico para la vida social de la ciudad. De igual modo, buscando reconocer el legado cultural de una gran mujer de las letras e incentivar la escritura femenina, se creó por ordenanza el régimen municipal de Premios Literarios Olga Zamboni.

Finalmente, la última ordenanza aprobada en la dimensión cultural, es la que dispone la exhibición permanente de una obra de arte de un artista local en edificios públicos y privados, normativa orientada a la puesta en valor de los trabajadores y trabajadoras de la cultura posadeña.

Posadas + Sustentable

Uno de los proyectos de ordenanzas más recientes es el que crea el sello “Cuidemos los Alimentos – Ciudad sin desperdicio”. Se trata de una iniciativa, primera en su tipo en el país, para instaurar un sello de distinción a quienes apliquen un protocolo para reducir el desperdicio de alimentos en el municipio y tiene como objetivo “llevar a cabo acciones concretas que contribuyen a la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en buen estado y que puedan ser entregados a sectores más vulnerables de la sociedad”.

El proyecto se gestó en conjunto con la sede posadeña de la Red Alimendar, que desarrolla en la ciudad acciones para disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos y contribuye al objetivo de desarrollo sostenible del Hambre cero.

Posadas + Participativa

La apertura a los vecinos de Posadas es algo que atravesó institucionalmente a todo el Concejo Deliberante en los últimos años. Particularmente, uno de los proyectos iniciados por Giménez creó por resolución el programa Concejo Abierto, que tiene como objeto que los estudiantes de instituciones educativas posadeñas puedan conocer el funcionamiento del HCD e interactuar con sus representantes.

Por otro lado, entre los diferentes espacios de participación ciudadana que propone el cuerpo legislativo, y partiendo de la discusión habilitada por la creación de la Comisión de Equidad; se destaca el Parlamento de la Mujer Posadeña. El mismo se realiza desde el 2018 y en su segunda edición ya duplicó el número de inscriptas y proyectos presentados en relación al año anterior.

“La democracia participativa es una forma superadora de encarar la relación entre representantes y representados. Cuando un proyecto, propuesta o idea toma forma por haber escuchado a los vecinos y haberlos hecho partícipes de las decisiones, nos hace ser mejores legisladores y a ellos mejores ciudadanos” destacó Giménez, quien desde la presidencia de la Comisión de Equidad, organizó el Parlamento este año.

Cabe destacar que los proyectos presentados en los diferentes Parlamentos solamente entran al circuito legislativo cuando son tomados y presentados por un concejal. En este sentido, Giménez trabajó sobre propuestas presentadas por parlamentarias de este año, para generar dos proyectos de ordenanza: Ciudad Segura, el cual plantea la creación de un consejo asesor para pensar la planificación urbana con perspectiva de género; y el Protocolo de actuación en casos de abuso sexual y maltrato infanto juvenil, destinado a ejecutarse en los Centros de Atención Primaria de la Salud. Ambas iniciativas comenzaron a tratarse en las comisiones de trabajo del Honorable Concejo Deliberante.

Posadas + Derechos

Una de las áreas fundamentales de trabajo legislativo de Giménez se dio en la dimensión de los Derechos Humanos. El Registro Municipal de Personas Desaparecidas, Extraviadas o Perdidas, ordenanza aprobada y puesta en marcha, tiene como función colaborar con las autoridades correspondientes en la búsqueda de personas cuyo paradero se desconozca.

Además, con la intención de que los estudiantes del último año de las escuelas secundarias puedan reflexionar sobre los procesos históricos que conformar parte de nuestro pasado reciente, se institucionalizó a través de una ordenanza el Circuito por la Memoria.

“Consiste en un recorrido por ex-centros clandestinos de detención en la ciudad durante la dictadura cívico militar ya que la Memoria, Verdad y Justicia son las herramientas para consolidarnos como sociedad y no repetir la historia”, expresó Giménez.

Posadas + Turismo

Otra ordenanza aprobada y en implementación es la que establece un Registro de prestadores turísticos, creándose así la categoría del Prestador Turístico en Posadas. Esto posibilita que todas aquellas personas que desarrollen una actividad vinculada al Turismo, al realizar su habilitación comercial por ventanilla única, puedan optar por esta figura, beneficiando tanto a quienes trabajen en el rubro como a los turistas que quieran acceder fácilmente a la oferta turística de la ciudad.

Giménez explicó que “Posadas es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos 15 años. La actividad turística en nuestra ciudad genera empleo y movimiento económico; actividad que queremos potenciar y optimizar con esta ordenanza”.

En el barrio: Bibliotecas Barriales, Fútbol Femenino y Kruvikas

Por fuera de los proyectos legislativos, pero ejerciendo la representación desde su banca, la edil mantuvo una relación cotidiana con vecinos y vecinas de Posadas, proponiendo el trabajo articulado para mejorar sus barrios. Una de las líneas de trabajo es el impulso en la creación de Bibliotecas Barriales, de las cuales actualmente existen cuatro: Biblioteca del Barrio 10 de Octubre, Biblioteca “Soñando con cada palabra” de la Ch. 146, Biblioteca Tesoro del Barrio Aeroclub y Biblioteca Rinconcito del Barrio Latinoamérica.

Giménez destacó que “son el fruto de un esfuerzo conjunto en el cual nosotros brindamos un soporte constante, pero son sostenidas por el compromiso de todos los vecinos que entienden lo que significa una biblioteca para el desarrollo de los niños y del barrio en general”.

Atendiendo a que los barrios posadeños más alejados del casco céntrico puedan tener el mismo acceso a las propuestas culturales, Giménez trabajó en conjunto desde 2016 con la Municipalidad de Posadas y el Festival Internacional de Títeres Kruvikas para que más de 2500 niños y niñas puedan disfrutar junto con sus familias de funciones gratuitas, tanto en el Centro Cultural Vicente Cidade, como funciones exclusivas llevadas a los barrios.

La equidad de género no fue abordada solamente desde lo legislativo: Giménez organizó talleres de sensibilización y promoción sobre la igualdad de oportunidades de las mujeres en distintos barrios de Posadas. Además, realizó un acompañamiento constante a diferentes equipos barriales de Fútbol Femenino.

En ese marco, se presentó un proyecto de ordenanza para crear la “Liga Municipal de Fútbol Femenino”, un sistema de competición amateur descentralizado de fútbol, con participación exclusiva de mujeres. Si bien la normativa no se concretó, marcó el impulso y el fomento de la equidad desde este deporte popular, y finalmente devino en la realización este año de la 1er Copa Ciudad de Posadas de Fútbol Femenino, la cual contó con la participación de más de 300 mujeres posadeñas.