PERÚ IMPULSA NUEVA NORMATIVA PARA QUE PLATAFORMAS DE INTERNET PAGUEN IMPUESTOS EN EL PAÍS

Por OBSERVACOM ***

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (SUNAT) de Perú está elaborando una normativa que permita que las plataformas extranjeras que ofrecen servicios digitales en Perú paguen el Impuesto General a las Ventas (IGV). La idea es poder aprobarla antes de fin de año. El SUNAT también pretende recaudar el Impuesto a la Renta, pero por el momento no hay acuerdo sobre las herramientas para hacerlo.



El representante de la entidad recaudadora explicó que, a pesar de que los servicios digitales deben pagar el IGV por las suscripciones, no hay mecanismos para recaudarlo, por eso no se está haciendo. Los bancos serían los agentes de retención del pago del IGV del 18% que ya realizan los usuarios.

«Sería un modelo similar a los que existen en América Latina, utilizando agentes de retención para que parte del pago no llegue a Netflix o al proveedor del servicio digital pertinente. Ahora, esta parte del pago será retenida por el banco que emitió la tarjeta utilizada para pagar el servicio”, dijo a Gestión el Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos de SUNAT, Palmer de la Cruz.

Netflix asegura que cumple con el pago de impuestos en todos los países donde opera y alienta la actualización normativa. “Otros países en América Latina y en el mundo han reconocido que las leyes tributarias obsoletas deben actualizarse para que sean aplicables a la economía digital. Colaboramos regularmente con los gobiernos en tales esfuerzos legislativos”, señalaron desde la empresa a El Comercio.

Uno de los interrogantes es cómo este tributo repercutirá en el precio final del servicio. Pero de la Cruz señaló que los precios de Netflix en Perú ya incluyen el IGV, por lo que no debería observarse un incremento en la suscripción.

La perspectiva tributaria es el enfoque que están adoptando la mayoría de los países latinoamericanos sobre el tratamiento regulatorio a los servicios OTT (over the top). Distintos países de la región han realizado reformas tributarias para aplicar el impuesto al valor agregado a los servicios digitales, entre ellos, Colombia, Argentina, Uruguay y Chile. Varios están en fase de estudio como Costa Rica, Paraguay, Bolivia y Ecuador.

Este enfoque es promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sugiere que los países de América Latina adopten las recomendaciones de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y modifiquen sus legislaciones nacionales para que los proveedores de servicios digitales extranjeros paguen el IVA (Impuesto al Valor Agregado) en cada país.