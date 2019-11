Con Problemas en el servicio de agua potable y facturación del IPRODHA, vecinos de San Jorge llegan a la Defensoría

Hace dos semanas, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo junto a la Ministra de Derechos Humanos Lilia “Tiki” Marchesini y el diputado provincial Roque Gervasoni (FR) se acercaron al Barrio San Jorge para dialogar con los vecinos. La reunión, convocada por la comisión vecinal y algunos referentes dejó de manifiesto la necesidad de gestionar nuevas instancias de diálogo; junto al Instituto Provincial Habitacional por falta de esclarecimiento en el cobro de cuotas, y junto al EPRAC por problemas en el servicio de agua potable.

Conforme a ello, el miércoles 11 se llevó adelante la primera audiencia conciliatoria en la Defensoría, donde asistieron los vecinos, la Ministra de DDHH y representantes del IPRODHA. Penayo, anfitrión de la casa, dejó en claro que a partir de la primera convocatoria el expediente se había iniciado y que estaban dentro del proceso “por ende, debe primar el respecto y la escucha”. Durante la mesa, los vecinos expresaron su preocupación ante diversas situaciones que se generaron en torno a la facturación; los representantes del Instituto Habitacional por su parte, explicaron en detalle cómo se realiza el cobro de cuotas. Ante la multiplicidad de factores y variables en cuanto a los casos, finalmente desde el organismo, se comprometieron a revisarlos de manera particular. “Estamos trabajando sobre un sistema nuevo, que todavía se está acomodando. Eso amerita a que se verifique detalladamente con cada familia, su facturación” explicaron.

La segunda audiencia conciliatoria se realizó el martes 19, junto a los afectados y representantes del EPRAC, Cinthia Percoff y Gustavo Bordón. Siguiendo la lógica de trabajo, los vecinos de San Jorge expusieron sus situaciones particulares (que tienen que ver con la falta de conexión, la provisión de una canilla pública, el cobro por un servicio que no llega, etc) y Percoff se encargó de evacuar todas las dudas. “No obstante, desde la Defensoría presentaremos un petitorio colectivo para que se normalice el servicio de agua potable” afirmó el defensor capitalino, debido a que “como defensores de derechos humanos, este verano debemos garantizar que los posadeños tengan agua durante todo el día; no sólo de noche o madrugada” concluyó.