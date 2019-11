TRASPLANTE DE ÓRGANOS SALVA VIDAS. GRACIAS A DIOS Y A LOS MÉDICOS QUE LO HAEN REALIDAD

El IPS brindó esta mañana una conferencia de prensa sobre la concientización sobre el trasplante de órganos. En 10 años, el IPS realizó 96 trasplantes hepáticos y de riñon, dando cobertura del 100% en tratamiento previo y posterior al trasplante con cobertura 100% de medicamentos correspondientes.

Un gran equipo de médicos reconocidos y prestigiosos estuvieron en la conferencia junto al presidente del IPS Dr Carlos Arce. Participaron los doctores Marcelo Ferreyra, Jefe del equipo de Trasplante Renal Misiones; Oscar Perre, Jefe área cirugía de Trasplante Misiones, Luis Gaite Hepatólogo Jefe del Programa de Trasplante hepático Santa Fé; Richard Malan, Director del CUCAIMIS; Luis Gómez, Vicepresidente del IPS y Rubèn Alarcòn, Gerente de Trasplante de Santa Fe.

Además de Romina Smolarckzuck, Jefa de Auditoría Farmacológica del IPS; Hugo Irala, Jefe Gabinete IPS y como moderador DrCarlos Falkowski director de la Rama Activa.

“El IPS no tiene letra chica. Le damos calidad de vida y sobrevida. Porque algunos pacientes tienen días de vida si no tienen el trasplante. Debe ser una bendición de su vida el dia que le comunican que van a recibir el trasplante. Entre 2018 y 2019, Misiones lleva promulgadas 17 leyes de salud y en 2019 calculamos el precio de medicamentos más simples aumentó 90%. En medicamentos 400% de aumento en los precios en 4 años y la cobertura no ha cambiado, la hemos aumentado y cuando menos es el importe del recibo de sueldo del paciente, mayor es la cobertura. Y eso es algo social también” explicó Carlos Arce.

Por su parte Smolarckzuck indicó: “Misiones tiene nueva ley de trasplante sancionada el año pasado. Y la provincia adhirió a esta ley en septiembre del año pasado. Hasta ese momento, la provincia solo contemplaba el tratamiento inmunosupresor. Los coadjudantes tenían una cobertura del 80%. Entonces lo que se hizo en esta gestión es cambiar la normativa, adherirnos a la ley provincial, nacional y otorgar cobertura del 100% para los pacientes trasplantados. El monto del tratamiento farmacológico para los pacientes es de 4 millones y medio en precio de venta al público, no de compra. Dando un costo per capita por cada afiliado de 45 mil pesos. De los 96 afiliados. El 67% corresponde a posadas y el resto al interior”

Por su parte tam Malan expresó: “Reconocemos al IPS por lo que desarrolla para la accesibilidad a los trasplantes para los afiliados, como por ejemplo el trasplante de riñón que se hace en Misiones, como así de corneas y órganos y tejidos que hayan accedido afiliados al trasplante hepático en la provincia de Santa Fè. Hemos visto crecimiento a partir de la nueva ley de trasplante sancionada el año pasado a la que Misiones adhirió rápidamente. Y hoy estamos expandiendo la donación. Antes se circunscribía a algunas instituciones. Pero ahora se han incorporado varias instituciones donde antes no habían donantes y no era porque la población no se ablande, sino porque faltaba organización”.

Marcelo Ferreyra, Jefe transplantología de Trasplante Misiones también habló sintetizó: “Los trasplantes renales están indicados en pacientes con insuficiencia renal crónica. El trasplante renal le devuelve a la persona calidad de vida. Y mejor calidad de vida es recibir trasplante en Misiones. Por eso desde 2011 hicimos los trasplantes en Misiones siendo el primer centro de trasplantes de la provincia”.

Así también Luis Gaite, Hepatólogo y Jefe de Programa de Trasplante Hepático Santa Fe reflexionò: “El paciente hepático no tiene un método de salvataje como lo es la diálisis y son pacientes que se trasplantan en circunstancias terminales”. Felicitó a la obra social del IPS y a Richard Malan por el gran trabajo de concientizar la donacion de órganos y brindar muy buena antencion a la gente.