DESDE LAS VISCERAS

Por Carlos Del Frade ***

Mientras miles y miles de hinchas de Colón fueron noticia en toda Sudamérica por su fenomenal movilización para asistir a la final de la Copa Sudamericana nada menos que en Asunción, en la ciudad capital del segundo estado argentino caía la banda de “La Curandera”, una mujer que lideraba una estructura narcopolicial que movía cientos de kilogramos de cocaína en toda la región.



En forma paralela, en las entrañas mismas de la ciudad, en el corazón del barrio Santa Rosa de Lima donde existieran distintas y épicas resistencias a las dictaduras y en cuya geografía germinaran experiencias de sacerdocio tercermundista como la del padre Lucho Quiroga, en ese punto exacto del mapa, pibas y pibes intentan encontrarle un sentido distinto a su presente a través del Servicio de Educación Popular donde también funciona la FM Popular 98.7, radio comunitaria del particular conglomerado humano.

Chicas y chicos menores de veinticinco años que a través de la comunicación construyen días diferentes a los que planifican aquellos que quieren imponerles destinos de pesadillas sin salidas.

Ahora editaron un fanzine, repleto de colores y de fácil lectura, dedicado a “Salud y Barrio”. Una publicación que se disfruta y que recoge las mejores experiencias de periodismo popular. Ni panfleto ni aburrido, todo lo contrario.

Hasta hay espacio para una fotonovela en colores protagonizada por los pibes del Servicio en la que muestran que jugando a la pelota pueden lastimarse y que la basura que no se recoge agrava la situación. Y que por eso es fundamental, “en un acto de solidaridad” que “los vecinos ayudaron a Leo a limpiar el basural y así prevenir otro accidente”, como sostiene el pie de las dos fotos finales.

Usan la x “como lenguaje inclusivo porque creemos que es importante hablarles a todos, todas y todes, para que nadie quede afuera. Esperamos que esto no sea un impedimento sino una invitación a una lectura abierta, inclusiva y respetuosa para y de cada unx”.

-Si hay basura por supuesto que ayuda a que la gente se enferme, por eso hay que tratar que no haya basura porque se enferman las personas – dice Marcos.

Juan, con apenas 22 años, desde el corazón de Santa Rosa de Lima, sostiene: “Para mí todo hace a la salud: el ambiente donde vivimos, el trabajo, la familia, comer bien…porque todo cae en el cuerpo de uno y en la mente. Barrios con basurales, humo, las ratas, por ahí decís que está bien pero no es cierto”, apunta con certeza y lucidez.



-Para mí la salud es un estado de vida. Salud es el bienestar de las personas. Estar bien físicamente, mentalmente. El entorno, a veces, perjudica la salud. Ponele que a veces estás enojado y esto también perjudica la salud – remarca Leo en el fanzine.

Estas chicas y estos chicos que hacen la radio, la publicación y nutren de vida al local del Servicio de Educación Popular gambetean, cada hora de sus vidas, la condena a la resignación que las minorías quieren desencadenar contra los y las habitantes de los barrios santafesinos.

Terminan diciendo que “uno de los más grandes problemas que tenemos en los barrios de nuestra ciudad, es la acumulación de basura. Pero dentro de esta gran problemática no está solo el conflicto de la contaminación y las epidemias que causan estos amontonamientos, sino también lo es la mala costumbre de tomarlo como algo cotidiano. La costumbre de pasar por una esquina y que al mirar esa montaña de basura no nos importe realmente qué es lo que está pasando. Pero al verlo en nuestra cuadra, es cuando nos indignamos”.



“¿Por qué pasa esto?. En estos últimos tiempos, el individualismo, el desinterés y el egoísmo mutuo, nos han llevado a convivir pensando sólo en nosotrxs mismxs, sin que nos importe el otrx. Tal vez si estuviéramos todxs realmente unidxs, podríamos llegar a hacer mucho más que solamente concientizar sobre la acumulación de residuos tóxicos. Juntxs podríamos llegar a reclamar todos los derechos que nos merecemos, podemos mostrarle a todo el mundo que no somos Santa Rosa, la “zona roja”, somos Santa Rosa, un barrio en (r) evolución”, terminan su reflexión las pibas y los pibes que se niegan a ser reducidos a protagonistas de noticias policiales.



Fuentes: Entrevista con las chicas y los chicos del Servicio de Educación Popular del barrio Santa Rosa de Lima, el martes 5 de noviembre de 2019, por el autor de esta nota. Fanzine “Salud y barrio”, editado por esas chicas y esos chicos.



http://www.pelotadetrapo.org.a r/desde-las-v%C3%ADsceras–sant afesinas.html