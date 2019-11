NORA CORTIÑAS, «LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS» RECLAMA JUSTICIA POR CRISTINA VÁZQUEZ

Por Patricia López Espínola ***

Una de las creadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, estuvo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, charlando con una multitud que colmó el aula magna, después de haber visitado a Cristina Vázquez, presa en la Unidad Penitenciaria V de Posadas, con el propósito de ratificarle su apoyo y contención en nombre de más de 15 organizaciones que acompañan un pedido de justicia.



«Norita» estuvo acompañada por la directora de cine, Magda Hernández Morales y la productora, Gabriela Cueto, realizadoras de la película «Fragmentos de una Amiga Desconocida» sobre el caso judicial de la joven, que cumple una prisión preventiva desde hace más de 12 años por un crimen que no cometió.



Más de 15 organizaciones reclaman que se reabra la causa

«El caso de Cristina Vázquez es un verdadero desatino: Después de un año de tener la causa para su análisis el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en contra del pedido de justicia, y opinó que la Corte Suprema debía confirmar su injusta condena. Según el Procurador, el plazo de 12 años de prisión preventiva que sufre la joven no viola el derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Su sentencia está basada en prejuicios y machismo.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse por el reclamo de justicia por la inocencia de Cristina Vázquez», reclaman Asociaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el IP, Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional, INECIP, ACIFAD, Fundación Mujeres por Mujeres, AMPA, la Asociación Pensamiento Penal, la Federación Argentina de Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Civil Miguel Bru, el Instituto Nacional de la Mujer y la CTA Autónoma de Misiones.



«La soledad no es buena para saber la verdad»

Nora Morales de Cortiñas es psicóloga social, militante de los derechos humanos y se caracteriza por ser una luchadora incansable, al punto que la denominan «la madre de todas la batallas».

Tiene dos hijos, uno de ellos, Carlos Gustavo Cortiñas, fue detenido y está desaparecido desde el 15 de abril de 1977, en la Estación de Castelar, Provincia de Buenos Aires cuando tenía 24 años, y ella jamás cesó en su pedido de justicia.

«Perder un hijo es siempre una tragedia; pero hay que elaborarlo para no quedar prendida en ese laberinto y ayudar a quienes están en la misma situación. La soledad nunca es buena si se quiere saber la verdad”, expresa.

En esa búsqueda colectiva Nora Cortiñas encontró un nuevo sentido para su propia vida. De esa madre-ama de casa dedicada a su hogar, pasó a ser una Madre de Plaza de Mayo.

El compromiso de lucha se acciona en las calles

Esta vez el reclamo de «Norita» en busca de justicia llegó a Misiones. Estuvo con Cristina Vázquez en la Alcaldía de Mujeres de la provincia, y siente que no puede permanecer indiferente.



«Aunque estoy contenta de estar otra vez en la tierra colorada y en medio de esta marea verde, es una pena que la visita sea por la injusticia que están cometiendo contra Cristina. Con un montón de organizaciones estamos pidiendo su libertad porque según el expediente no cometió ningún delito.

No debemos naturalizar cuando algo está mal, porque como ciudadanos tenemos el derecho y el compromiso de salir a la calle y decir ‘esto no nos gusta porque es injusto’.

Estamos comprometidas a defender las injusticias”, afirmó la referente de Madres de Plaza de Mayo, quien ahora se encuentra en Chile como parte de las organizaciones que pusieron en marcha una misión internacional, ante las graves violaciones a los derechos humanos desde el inicio de las protestas en ese país el 18 de octubre.



«No podemos darnos el lujo de no tener esperanzas»

La historia de la joven privada de su libertad llegó a esta madre de Plaza de Mayo a través de Magda Hernández y Gabriela Cueto, quienes realizaron un documental «Fragmentos de una Amiga Desconocida», sobre la vida de la joven acusada de asesinar a su vecina. El film construye la vida de Cristina, a la que en 2010, la Justicia de Misiones la condenó a perpetua por el asesinato de Ersélida Dávalos de Insaurralde (79). Sin embargo, según familiares, testigos y profesionales del derecho, la joven es inocente y fue sentenciada injustamente, en un juicio plagado de irregularidades y sin pruebas en su contra.



«Cuando por primera vez leí la sentencia, noté muchas cosas que no pude entender. No encontré las pruebas concretas que permitan decir que Cristina merezca ser condenada”, contó la directora del documental. Esto la llevó junto a más 15 organizaciones a trabajar en un pedido de justicia.

Relató que recientemente, el Procurador General de la Nación dictaminó en contra de ese pedido y tenemos en nuestra manos una sentencia que dice textualmente que no existen pruebas directas que vinculen a Cristina Vázquez como autora del crimen. Pedimos que reabran el expediente y lo lean para encontrar las contradicciones que encontramos nosotres.



Como mujeres feministas, no podemos darnos el lujo de no tener esperanza y sabemos que Cristina también la tiene y confía en quienes creemos en ella. Vamos a seguir luchando para que se haga justicia», auguró la cineasta.



Marcha en apoyo de Cristina, presa injustamente

Mientras que Nora Cortiñas manifestó ante un auditorio repleto en la Facultad -estaba también la ministra de Derechos Humanos, Lilia «Tiki» Marchesini- que lo que pasa con Cristina Vázquez es «terrible y arbitrario.

No puede ser que una persona sea acusada y no le permitan expresarse, y si del Poder Judicial de Misiones no podemos esperar justicia, entonces debemos insistir nosotras: que se reabra la causa y que se anule la sentencia. Tenemos que asumir el compromiso de evitar que se sigan cometiendo errores que son horrores. Estamos hablando de la libertad de una persona que no cometió el delito que le imputan».

E inmediatamente, «Norita» propuso que organizar una marcha pidiendo la libertad de Cristina Vázquez. «Yo voy a venir a acompañar esa marcha. Los argentinos tenemos que sentir la injusticia y no hacer silencio ante ella. Ahora vamos a empezar otra etapa, por suerte se va el neoliberalismo y tenemos un nuevo Gobierno; pero cuando haya injusticias y derechos vulnerados, estaremos en la calle como siempre, y eso no significa ser ni opositor ni estar en contra de nadie. Es el compromiso que tenemos con nosotros y con los otros», dijo.

Recordó todo lo que lograron las Madres cuando salieron a la calle a enfrentar a la dictadura de genocidas.

Y como el mundo se enteró que en la Argentina se torturaba, se desaparecían «miles de personas, las arrojaban al río y al mar, se apropiaban de los bebés de mujeres embarazadas y cautivas y se los regalaban a policías, a militares, a empresarios, con una parte de la Iglesia Católica como cómplice -que algún día tendrá que rendir cuentas- como los jueces que permitían esas adopciones falsas de tantos jóvenes que aún hoy no conocen su verdadera identidad», lamentó esta valiente madre de 89 años.



«Nos nos acostumbremos al silencio»

Nora Cortiñas estuvo con Cristina Vázquez y se conmovió con su historia. «No vi la película, pero sí la vi a ella. Es una mujer espera justicia y debemos ayudarla a buscar los caminos. Hay que hacer ruido. No nos acostumbremos al silencio porque cuando existe un ocultamiento, una injusticia y arbitrariedad contra cualquier ser humano, tenemos que defenderlo, y por eso pienso que es bueno organizar una marcha en la Semana de los Derechos Humanos que se conmemora a partir del 10 de diciembre. Hacer una caminata de 20 cuadras y que nos vea el pueblo, que sepan los y las misioneras que Cristina cuenta con nuestro apoyo y que exigimos justicia«.

Reiteró: «Vamos a buscar la manera de que se ocupen, vamos a pedir una entrevista con la Corte Suprema, para decir a los jueces que reabran el expediente y lo lean, que pierdan su tiempo en salvar una vida y que a la brevedad Cristina obtenga su libertad», reclamó mientras portaba el cartel de #CristinaVazquezEsInocente, y levantaba su puño con su muñeca envuelta en un pañuelo verde al grito de ¡Será Ley!



Texto y Fotos: Patricia López Espínola