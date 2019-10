EMPRESARIOS DE MISIONES A FAVOR DE LA RESTRICCIÓN CAMBIARIA

Por Misiones Plural ***

“La restricción cambiaria era una media que el gobierno nacional debería haber tomado tiempo atrás”, sostiene el presidente de la CEM, Alejandro Haene. Denunció la irregularidad que se registraba en Posadas de gente haciendo colas frente a las casas de cambio y que uno sabe que cobraban unos 400 pesos por prestar el DNI para comprar dólares en favor de otra persona. Esto hizo que, por lo menos en Posadas el gobierno nacional permitiese que se fuguen miles de dólares”.



El presidente de la Confederación Económica de Misiones (Cem) Alejandro Haene consideró que la restricción para la compra de dólares que estableció el gobierno nacional a partir del lunes último (200 dólares mensuales si se adquieren por entidad bancaria o 100 dólares mensuales si se compran en Casas de Cambio), “es una medida que el gobierno nacional debería haber tomado tiempo antes si realmente se quería preservar las reservas”.

Reflexionó asimismo sobre la situación en la frontera, “no concibo haber visto durante mucho tiempo haciendo colas en Posadas frente a las casas de cambio a gente que uno sabe que cobraban unos 400 pesos por prestar el Documento Nacional de Identidad para comprar dólares en favor de otra persona. Esto hizo que, por lo menos en Posadas el gobierno nacional permitiese que se fuguen miles de dólares”.

Considera que el gobierno nacional “hace tiempo atrás debería haber puesto un tope para la compra de dólares, pero siempre y cuando los pesos estén depositados en una cuenta bancaria”

En una entrevista con Alejandro Spivak en Radio Spica104.5 de Eldorado, Haene insistió en la crítica al gobierno nacional “que desde las Paso (11 de agosto) a la fecha permitió que se fugaran millones de dinero”.



“De un extremo al otro”

Si bien en cierta forma Haene está de acuerdo con la medida económica tomada por el gobierno nacional el lunes a la madrugada dijo que “en este país nos vamos de un extremo al otro”.

“Por ejemplo la gente que viajó al exterior y le agarró esta medida en pleno viaje por supuesto que con tarjeta o en efectivo estará gastando en otras divisas. ¿Cómo van hacer esa gente para poder hacerse de dólares y poder abonar sus gastos con tarjeta de crédito”?



Compra en Paraguay y Foz de Iguazú

Para Haene muchos misioneros podrían intentar saltar el “nuevo” cepo y cruzar hacia las localidades de Ciudad del Este y Encarnación (ambas paraguayas) o Foz de Iguazú (Brasil) para comprar dólares. “No tendrán otra alternativa, máxime si necesitan para pagar cuentas”.



Puso como ejemplo lo que le comentó un comerciante posadeño. “concretamente me dijo que compra 1.000 dólares por día y se gana 7.000 pesos, porque compra en Posadas a 65 y los vende en Paraguay a 72 pesos”.



Pymes

Respecto a la reacción de las Pymes luego de conocerse la restricción cambiaria Haene dijo que “no hay mucho para opinar porque no hay medidas bancarias. “Un cliente me envió un comunicado del Banco Nación que plantea que las tasas para las tarjetas no iban a superar el 108 por ciento anual. Ésta es la tasa que maneja el banco estatal, uno puede imaginarse la tasa que manejan los privados”.



