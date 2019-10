CHILE: CAMPAÑA PARA DENUNCIAR LA VIOLENCIA SEXUAL

Para el ojo desprevenido, el conflicto chileno habrá sido un estallido inesperado. Sin embargo, el pueblo del país vecino amasa décadas de tensión contenida, así como diversas y potentes tramas de organización popular que hoy están en las calles.



La tinta conversó con Beatriz Bataszew, militante feminista histórica de “Memoria y Rebeldía Feminista”, y una de las voceras de la “Coordinadora Feminista 8M”, quien nos compartió la mirada de las hermanas chilenas en medio de la revuelta popular.



Lo primero que nos dice es que “están como locas” y no cuesta imaginar el ritmo que viven las compañeras desde hace una semana al menos, al otro lado de la cordillera. Tal vez por el impacto mediático de las imágenes que asustan, tal vez por los aprendizajes feministas del cuidado recíproco y el autocuidado, le preguntamos con preocupación cómo estaba. Beatriz tiene 65 años y casi toda una vida de lucha, es una referente feminista de Chile y, en su respuesta, entendimos quién es. “Tengo toda la energía que te puedes imaginar. Ayer estuve todo el día en la calle, pero siempre con una compañera del colectivo acompañándome. No puedo mirar mi situación individual si no es dentro del trabajo colectivo que nosotras estamos realizando y, dentro de este contexto, me siento maravillosa, me siento con mucha energía y con mucha fuerza”.

Las compañeras levantan una postura dentro de las múltiples caras que tienen los feminismos: trabajar estratégicamente y a largo plazo construyendo poder popular y feminista, sin perderse en las dilaciones de los conflictos concretos. “Es una lucha que no damos solas, es una lucha que parte y recoge las experiencias de muchísimas feministas que tienen un trabajo territorial fabuloso, entonces, yo estoy feliz”.



Campaña contra la Violencia Política Sexual

Desde hace días, escuchamos sobre las compañeras violentadas sexualmente en comisarías, detenidas en el marco de la revuelta popular. En relación a esto, Beatriz nos cuenta una propuesta organizativa esperanzadora. Desde el jueves 24 de octubre, las compañeras impulsan una campaña en relación a la violencia política sexual, que busca visibilizar y convoca a denunciar esta violencia ejercida por parte de agentes del Estado durante la revuelta social.

Esta violencia específica sobre los cuerpos feminizados no es nueva y la sufrimos en todo el continente. Nos explica que “la violencia política sexual tiene un largo historial desde la dictadura cívico-militar chilena”. Desde su experiencia, reconstruye: “La mayoría de las mujeres que fuimos secuestradas y torturadas también fuimos objeto de la violencia sexual política en sus distintas expresiones: embarazos y abortos forzados, desnudez, violaciones con animales, colocación de electricidad en la vagina, etcétera. Todos estos crímenes están impunes al día de hoy, entonces, como colectivo de mujeres sobrevivientes, hace 5 años, empezamos a colocar este tema en la palestra”.

Hoy, el tema se actualiza con las situaciones de abuso que sufren las compañeras detenidas, sin embargo, desde la dictadura a esta parte, hay un hilo de continuidades de este perverso ejercicio de poder por parte de los agentes estatales. Quienes en el 2011 volvieron “a violar a todas las mujeres que eran detenidas por luchar y decidimos que teníamos que colocar este tema en la palestra, que teníamos que buscar, formar, lograr que las propias mujeres no normalizáramos este crimen”. Este trabajo, cuenta Beatriz, ha sido “de largo aliento, pero ha tenido resultados porque hoy ya existen denuncias por violencia política sexual”.

Las compañeras feministas se proponen hacer un trabajo serio de contención a quienes están siendo objeto de esa violencia. Para esto, impulsan la campaña y armaron un espacio físico concreto que trabajará con otras casas de memoria, “estamos levantando un sitio donde podamos hacer contención a esas compañeras que hacen la denuncia en lo legal o ser un espacio alternativo para las que no quieren hacer la denuncia en lo legal porque no creemos en las instituciones, pero que requieran un espacio para poder conversar”. El sentido de la intervención, que nace de las propias experiencias de las compañeras sobrevivientes, es “entender que la violencia sexual ejercida sobre nuestros cuerpos produce un daño, un dolor, una rabia, y esa violencia nos va a afectar, pero debemos hacer que no nos determine y nos permita seguir luchando, porque el sentido de esta violencia es disciplinarnos y mandarnos para la casa”.



(Imagen: Migrar Photo)

Beatriz es una catarata de palabras que arrasa nuestras emociones. “Al final, la lucha sana, la lucha con una perspectiva feminista y anticapitalista. Entonces, queremos hacer ese aporte a nuestras compañeras que han sido violentadas por agentes del Estado o civiles que trabajan con el Estado”.



Si bien esta violencia la ejercen desde el Estado sobre los cuerpos feminizados, Beatriz nos explica que se despliega de forma particular sobre las mujeres que son detenidas en manifestaciones y agrega: “Hace un mes, las compañeras mapuche que salen a vender sus hortalizas históricamente al pueblo fueron detenidas, fueron llevadas a las comisarías, fueron desnudadas y les hicieron un montón de afirmaciones con connotación sexual, y nosotras también lo incluimos como violencia política sexual. Es sobre los cuerpos feminizados, también sobre las disidencias”.