URUGUAY: DANIEL MARTÍNEZ CONTINÚA EN ASCENSO Y ALCANZA EL 43% DE INTENCIÓN DE VOTO

Por LaRed21 ***

El candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanza el 43% de intención de voto, según la última encuesta de opinión que presentó el Grupo Radar.



Este jueves 24 de octubre se conoció la última encuesta de Radar, previo a las elecciones nacionales del 27 de octubre.

Radar pregunta por candidato mostrando su nombre y apellido, e indicando también el partido al que pertenece. La encuesta fue realizada entre el 19 y el 23 de octubre.



Martínez alcanza el 43%

De acuerdo al sondeo de opinión pública, Daniel Martínez (Frente Amplio) obtiene un 43% de intención de voto.

Según estimaciones de diferentes analistas políticos, de alcanzar dicho porcentaje en octubre, el candidato frenteamplista se perfilaría con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral de noviembre.

Radar indica que Luis Lacalle (Partido Nacional) logra el 24,2%, y Ernesto Talvi (Partido Colorado) 15,5%.

En cuarto lugar se ubica Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) con 9,4%.

Mientras que con 1,2% se encuentra César Vega (PERI), y con 1% Pablo Mieres (Partido Independiente),.

Mientras que Gonzalo Abella (Unidad Popular) y Gustavo Salle (Partido Verde Animalista) obtienen un 0,8%.

Edgardo Novick (Partido de la Gente) lograría un 0,7%, Daniel Goldman (Partido Digital) 0,3%, y Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores) un 0,1%.

Por otro lado, el 1,5% dice que votará en blanco o anulado y un 1,5% no sabe o no quiere contestar la pregunta.



Menos del 1% de los encuestados declaró que no votaría, y se eliminan del cálculo de los porcentajes de intención de voto.



http://www.lr21.com.uy/ politica/1413607-daniel- martinez-encuesta-presidencia- elecciones