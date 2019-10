STELLA CALLONI, OPTIMISTA EN EL TRIUNFO DE LA RESISTENCIA FAMILIAR

“Nunca fui muy pesimista frente a la situación, siempre vi una gran posibilidad de resistencia popular” -sostuvo en su reflexivo diálogo con Comunas-, la periodista Stella Calloni, al contrastar el auge que había tomado la derecha en la región, en particular en la Argentina con Macri a la cabeza, imponiendo un proyecto recolonizador armado en EE.UU, con el impetuoso avance de la resistencia popular que ha salido por millones a las calles en incontables marchas, buscando reconquistar los derechos arrebatados.



Hace un año atrás hablábamos de que se consolida la derecha, que no va a haber cambios, y de repente en Ecuador tiene poca vida Lenin Moreno, Bolsonaro el año que viene la pasa mal porque va a salir Lula, acá gana Alberto Fernández, en Bolivia Evo, en México sigue López Obrador, en Perú están en problemas, y en Venezuela Maduro no renuncia…

Ante esta exposición del panorama que apunta a cambiar el rumbo político en la región, Stella Calloni sostuvo: “semejante respuesta contra el neoliberalismo, se vio en las calles, carreteras y caminos de toda A. Latina porque en todas partes hubo levantamientos, movimientos en muchos casos espontáneos, en otros con mayor organización donde se está produciendo el surgimiento de nuevos líderes sociales.

“Fue muy intenso el levantamiento en todos los países -afirmó la colega-, en un período en el que tres presidentes cayeron en el Ecuador. Todo lo que hemos tenido en los últimos años mostró una gran capacidad de resistencia en A. Latina, que no se daba a nivel continental como se dio acá -remarcó Calloni-, y agregó: “Se pensaba que de alguna forma la imposición de la dictadura mediática de las características que hemos tenido nosotros, fue de gran ayuda para estos resurgimientos, en estas condiciones.

“En cada uno de los países se habían producido cambios asombrosos; en Venezuela se habían construido casi 3 millones de viviendas, el país se declaró Libre de analfabetismo, había recuperado su petróleo, pero todo el ataque vino después -recordó-.



“Acá en Argentina se llegó a judicializar la política. Fue todo un proyecto que data de los últimos años desde el 1998-99 donde se escribieron los próximos diez años de A. Latina bajo el control de un proyecto de recolonización aplicando la doctrina Monroe, que es decir “América del Sur y el Caribe para los americanos.

“Frente a esta situación nunca fui muy pesimista -afirmó rotunda-, siempre vi una gran posibilidad de resistencia, más aún en pueblos donde millones de personas estaban siendo rescatadas de la exclusión total. En Argentina nosotros tenemos una historia de resistencia popular muy fuerte en las calles -sostuvo-.

Por ejemplo, la reforma laboral la tiene pendiente el gobierno de De La Rúa, no entró con el gobierno de Macri, y no va a entrar con el de Alberto Fernández…

Y no va a entrar -reafirmó Calloni-, y continuó citando ejemplos de resistencia popular, como la que han testimoniado por largos años las Madres de Plaza de Mayo: “fue un hecho único en el mundo”. También señaló que “por la forma de maltratarnos la dictadura mediática que se nos impone, la gente no puede reconstruir su pasado incluso el más reciente. (De no ser por ello), nos hubiéramos dado cuenta de todos los avances que hubo en el país y la capacidad de resistencia a través de los años y de millones de personas que salieron a las calles. Fíjate cuántas marchas ha habido desde que Macri asumió el gobierno, cuando estaba cerrando el AFSCA, a partir de ahí se han producido las más grandes manifestaciones de los últimos tiempos llegando a tener medio millón de personas en las calles -precisó Stella-.



Este no fue un neoliberalismo, sino un neocolonialismo…

“Había una apreciación incorrecta, -aclaró la periodista-, que era la restauración conservadora, pero este era un proyecto mucho más largo y directamente armado desde EE.UU con todo el aparato necesario. Habían planeado ya la intervención de las estructuras judiciales por lo cual invitaron a los jueces a varios países y cooptaron una cantidad de jueces y trabajadores de la justicia también.



“La Escuela de Policía que hay en El Salvador, estaba arreglada para policías y judiciales. Teníamos una infiltración de la justicia, el manejo del 95 % de los medios de Comunicación, por otra parte que esa si fue una de las ganancias de ellos (Cambiemos) cuando se impuso el neoliberalismo rampante, porque quebraron empresas periodísticas y pudieron hacerse del control de todos los medios, hacer pactos con medios grandes como Globo, el Grupo Clarín que se beneficiaron en montón de cosas. También en lo político y económico, se ha visto el control. En un país como el nuestro que tiene al FMI instalado en el Banco Central, es un país bajo control económico -aseveró-.



Nuestros enemigos son: primero el imperio, y después las corporaciones supranacionales. El eje París, Londres-Washington…

“El poder del Grupo Bilderberg y la intervención no solo de EE.UU que es fortísima, sino del gobierno israelí con un avance tremendo -añadió Calloni-. Es el eje imaginate incorporado al grupo Bilderberg y lo que se proyecta a su alrededor. Y mencionó como ejemplo: “ Nunca habíamos tenido abiertamente que Honduras, por ejemplo, hace un acuerdo militar para que vayan ya no solo las armas, sino los equipos militares las tropas israelíes a Honduras que están acantonadas en una base militar estratégica que tiene EE.UU y por lo cual cayó el presidente Manuel Zelaya para mantener esa estructura de injerencia abierta.

“Imaginate lo que hemos vivido en estos años: golpes de estado duros y aparentemente blandos con la participación de la justicia en los Medios, los parlamentarios tanto en Honduras, Brasil como en Paraguay, más los golpes duros como el intento en Venezuela o en Bolivia -agregó Calloni.-



“El proyecto era recolonizar a América -aseguró-. Eso se lee también en los proyectos del Comando Sur -dijo y llamó a recordar- que “somos dependientes de la mayor potencia del mundo en este momento, aunque está dejando de serlo y ya no estamos solos en este mundo frente a esa potencia, tenemos un equilibrio que es lo único que está salvando a este mundo incierto y que permite mover piezas…



“Estamos viviendo lo que vivimos con el neoliberalismo rampante. Si antes no se lo soportó, ahora después de haber vivido momentos extraordinarios de recuperación de salario, de dignidad, de programas populares, de participación popular, de repente nos quieren imponer esto.

También Calloni reflexionó sobre el levantamiento popular que está ocurriendo en Ecuador: “Es muy fuerte, es el país que tumbó a tres presidentes con el pueblo en las calles, sin armas y fue tal la multitud que era imposible avanzar sobre ella.



Aludió también al ecuatoriano Durán Barba y dijo: “simplemente es un tipo que puede armar una cosa, pero después se deshace porque está montada sobre el aire.

“El discurso del presidente Macri estos días, (al estilo duranbarbista) es vergonzoso donde se compara con San Martín -apuntó Calloni- y señaló también a (Picheto) “es el Bolsonaro nuestro por lo que dice que “hay que dinamitar villas”. Estamos escuchando cosas terribles y no estamos reaccionando de la debida forma frente a semejantes declaraciones brutales -advirtió-.



“Está subiendo la presión de ellos y los disparates que dicen, lo único que están gestionando es una baja, no una suba (de la imagen). Debemos tener siempre una gran confianza en los pueblos, pero también hay que hacer un trabajo de política seria, que es decirle a la gente que no podemos perder los derechos que tenemos” -arengó finalmente Stella Calloni-.



