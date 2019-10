SE INSTITUYÓ AL 12 DE OCTUBRE COMO DÍA DE CREACIÓN DE POZO AZUL, LEY DE CARLOS GORING QUE SE DESPIDIÓ COMO LEGISLADOR

Este jueves en la sesión de la Cámara de Representantes, el pleno sancionó por unanimidad el último proyecto presentado por el diputado del Partido Agrario y Social, Carlos «Cali» Goring, quien renunció a su banca para asumir como intendente de la localidad de Colonia Aurora el próximo 10 de diciembre.



Se trata de la Ley que establece al 12 de octubre de cada año como el Día de la Fundación Oficial del Municipio de Pozo Azul, departamento de San Pedro, por haberse sancionado en esa fecha del 2017, la municipalización, después de más de dos décadas de lucha.

Constituido como un Municipio de segunda categoría, al principio se le asignó un interventor con una comisión normalizadora; pero a partir del 10 de diciembre de este año, asumirán las primeras autoridades electas en los comicios del 2 de junio.

«Luchas que deben ser reivindicadas»

«Muchas fueron las familias que participaron en las históricas movilizaciones por el derecho al acceso a la tierra, y lograron adquirir la tenencia de los predios. Estas luchas merecen ser destacadas y reivindicadas porque determinaron que el Estado Provincial asumiera el compromiso y la responsabilidad de desarrollar una política efectiva de regularización dominial, mediante la sanción de proyectos de expropiación que fueron aprobados por la Cámara de Representantes”, expresó el autor de la Ley en el recinto.

La iniciativa fue la última ley de «Cali» Goring como diputado en este mandato, que tiene duración hasta el año 2021; pero que se interrumpe ahora, porque el productor tabacalero renunció a su banca, luego de ser elegido como intendente del Municipio de Colonia Aurora, su pueblo de origen. Su lugar será ocupado por otro dirigente del PAyS y del Movimiento Nacional Campesino, Jorge Alberto Páez, de la Zona Norte.



«Hay que tener coraje para enfrentar los desafíos»

En la última sesión -antes de los comicios del 27 de octubre- Goring agradeció emocionado a su espacio político, y aseguró que en su Municipio le quedan muchos desafíos por delante. «Quiero agradecer al jefe de nuestro partido político, Héctor «Cacho» Bárbaro, que me permitió ocupar este lugar en el que me sentí muy cómodo. Pero ahora voy a emprender otra etapa, ya que gracias a los votos de mi pueblo de Colonia Aurora fui electo intendente, y me esperan cuatro años de mucho trabajo.

Sabemos que el Municipio tiene muchas necesidades y voy a requerir la ayuda de todos. Estoy muy agradecido por haber ocupado este banca. Tal vez me faltó estudio para el desarrollo del trabajo; pero pude demostrar que en la vida hay que dejar el miedo de lado y tener coraje para enfrentar los desafíos”, manifestó.



«Me llevo aprendizajes y experiencias positivas»

Además el ahora ex legislador del PAyS afirmó que tras dos años como diputado aprendió mucho del trabajo legislativo y de la experiencia de trabajar con sus pares. «De todo el recinto me llevo muy buenos recuerdos, porque por más que tengamos diferencias políticas y la forma de pensar; el trato personal fue siempre muy bueno, y eso me llevo, y es algo que no voy a olvidar. Espero que me visiten en Colonia Aurora porque voy a necesitar de la ayuda de todos y todas», reiteró.



«Vamos a respaldar a «Cali» en el nuevo lugar que ocupe»

El presidente del Bloque de Diputados del PAyS; Martín Sereno, acompañado por su pares, Giuliana Pierini e Isaac Lenguaza, se refirió a la despedida de su compañero de bancada, Carlos Goring que desde el 10 de diciembre ocupará la jefatura del Departamento Ejecutivo en la localidad de Aurora.

«Vamos a extrañar a nuestro compañero «Cali» porque fueron dos años duros dentro de estos cuatro años que padecimos en el país y la provincia, y este hombre que portaba la experiencia de haber sido concejal, tuvo un rol muy importante en esta Cámara donde representó genuinamente a los pequeños productores de Misiones.

Ahora lo despedimos como un gran compañero de banca; pero a la vez lo vamos a respaldar en el nuevo lugar que ocupe porque la Lucha Sigue!!”, finalizó.



«Un fiel representante de los pequeños productores»

Mientras que el diputado Isaac Lenguaza, destacó la labor de Carlos Goring, al que «quiero homenajear porque es un amigo y compañero de lucha que interrumpe su mandato porque fue electo como intendente de Aurora.

«Cali» representó en la Legislatura a los pequeños productores, a los que viven en el interior profundo de Misiones, porque él es un colono que nunca dejó de trabajar en su chacra, con esa gran sabiduría genuina que brinda nuestra tierra».

Agregño que se trata de un hombre muy querido por todos, por su pueblo y por «los que integramos la gran familia y militancia del PAyS. Le deseamos muchos éxitos en su gestión al frente del Municipio de Aurora, el pueblo que lo vio nacer», dijo Lenguaza en medio de un aplauso de todo el recinto.