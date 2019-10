JUAN CARLOS CENTENO RECIBIÓ EL MATERIAL DISCOGRÁFICO DE “NUESTROS TALENTOS”

“Sentí que tenía que estar ahí”, dijo Juan Carlos Centeno (28), el ganador del concurso “Nuestros Talentos” que el 28 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Eldorado.

Después de tres horas de casting, el equipo se disponía a desarmar el escenario cuando Centeno apareció con su guitarra a cuestas y un casco en la mano, mojado, a raíz de la lluvia caída. En las escaleras del Teatro del Pueblo, situado en el Kilómetro 2, se cruzó con Roberto Edgar, a quien le dijo “vengo por el casting”. El artista lo miró y, aunque cansado, ya cerca de la medianoche, aceptó escucharlo. Esta mañana Centeno recibió de manos del presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, el material discográfico que obtuvo como finalista del concurso.

Sumamente emocionado, el joven, oriundo de la localidad de 9 de Julio, agradeció la oportunidad porque “sin este apoyo es imposible llegar, aunque tengas la voluntad y las ganas”.

Añadió que es difícil “hacerte conocer, abrirte camino, es todo a pulmón. Muchos, por más que tengamos talento, las ganas del mundo, si ustedes no le dan una mano es imposible crecer. La música ayuda, te saca de las cosas malas”. Y el día del casting, “sentí que debía estar ahí. Llovía mucho. Pasé con la moto alrededor de las 20 y los chicos estaban con sus instrumentos en una fila muy larga. Volví alrededor de las 23 cuando todo había terminado. Interpreté un tema de Américo (Te vas), me quedé, y hoy estoy aquí”.

Para que el ganador no tuviera que venir a grabar a Posadas, le sugirieron que buscara un estudio que le quedara a menor distancia. Y por esas cosas de la vida, pudo concretar el trabajo en su pueblo natal. “Siempre digo que Dios pone a las personas para encaminarte. Encontré a Javier, un chico con el que cursamos el secundario y no tiene un brazo. Él había montado un estudio de grabación y dijo que quería grabar mis temas. Cuando terminamos el primero de los diez, se lo pasé a Roberto para que lo escuchara y quedó asombrado. Ahora tiene varios encargos. Incluso la finalista de Montecarlo grabó en el mismo estudio”, confió Centeno, que es empleado de una fábrica de Eldorado que atraviesa por una profunda crisis, y que el 15 de noviembre presentará su material en el polideportivo y está confiado que “se va llenar”.

El material que recibió el joven contiene 10 temas grabados más un video clip y 300 CD de su trabajo para la difusión en radio y televisión. “Nuestros Talentos” es un concurso de canto que se desarrolla en Misiones y que tiene como objetivo principal premiar y dar a conocer el potencial artístico, recorriendo distintas localidades. Es organizado e impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) y TV Música, programa que se emite por la señal de LT 85 TV Canal 12.